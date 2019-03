Una vida entre fórmulas

Cuando era niña, Karen Uhlenbeck no sabía si las matemáticas le gustaban, pero sí leía todo lo que podía. En una breve autobiografía ha contado que muchas veces se podía pasar toda la noche leyendo. Estaba interesada, sobre todo, en libros de ciencia. A los doce años devoró los libros de astrofísica de Fred Hoyle y los encontró muy interesantes. "Leí todos los libros de ciencia en la biblioteca y me frustré cuando no quedaba nada para leer", ha recordado. Apenas era una adolescente.

Estudió en la Universidad de Michigan y ahí descubrió su vocación. "Uno realmente no entiende qué son las matemáticas hasta al menos la mitad de la universidad, cuando toma cursos de matemáticas abstractas y aprende sobre pruebas". Tomó el camino matemático, además, porque nunca le fue fácil relacionarse con las personas. "Quería una carrera en la que no tuviera que trabajar con otras personas. [...]Me pareció atractivo trabajar en un área donde compito solo conmigo mismo".

Uhlenbeck nació en Cleveland, EEUU, hace 76 años, y creció en Nueva Jersey. El último martes 19 de marzo recibió el prestigioso Premio Abel, considerado el Premio Nobel de las matemáticas, y se convirtió en la primera mujer en recibirlo a lo largo de sus quince ediciones (fue instituido en el 2002). El premio es otorgado por la Academia Noruega de Ciencias y está dotado con un premio de 6 millones de coronas noruegas (700 mil dólares). Cinco de los mejores matemáticos del mundo deciden quién es el ganador.

Karen Uhlenbeck recibió el premio "por su trabajo pionero en el campo de las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales geométricas, teorías gauge y sistemas integrables", según el jurado. También se subrayó el "impacto de su trabajo en análisis, geometría y física matemática". Es una de las fundadoras del análisis geométrico moderno y su perspectiva en las matemáticas ha conducido a algunos de los avances "más espectaculares" en ese campo en los últimos 40 años.

La científica dice que es difícil describir lo que ella hace en términos sencillos. "Trabajo con ecuaciones diferenciales parciales que originalmente se derivaron de la necesidad de describir cosas como el electromagnetismo, pero han sufrido un siglo de cambios en el que se utilizan ahora de una manera mucho más técnica para observar las formas del espacio", explica. Su trabajo sobre superficies mínimas –como lo son, por ejemplo, las pompas de jabón– también han permitido a los investigadores tener herramientas para descifrar algunos de los grandes misterios que enfrentan, como el comportamiento de las partículas subatómicas y la unificación entre las fuerzas electromagnéticas y nucleares. Desde los años 80 es un referente mundial en su ámbito de estudio.

Igualdad matemática

Dentro de la comunidad matemática, Uhlenbeck goza hoy del respeto unánime de sus colegas. En sus inicios no fue así. Cuando era una prometedora matemática y ya había trabajado en el MIT y la Universidad de Berkeley, la rechazaron de un empleo diciéndole que "nadie contrataba a mujeres porque las mujeres debían estar en casa".

"En las décadas de 1960 y 1970, cuando se eliminaron las barreras legales para avanzar, esperábamos que las mujeres y las minorías entrarían por las puertas y ocuparían el lugar que les corresponde, al menos en el mundo académico. Quedó demostrado que no era tan fácil, pero se ha conseguido un gran progreso, al menos para las mujeres. Las jóvenes matemáticas de hoy son un grupo de talento impresionante y diverso. Espero haber contribuido, a mi manera, junto a otras personas, a abrir estas puertas y a mantenerlas abiertas", dijo a El País.

Uhlenbeck ha hecho mucho con su trabajo para visibilizar a las mujeres matemáticas. El jurado del Premio Abel lo ha reconocido: "Es un modelo a emular y una firme defensora de la igualdad de género en el mundo de las ciencias y las matemáticas". En su tiempo libre, la científica disfruta estar al aire libre. "Me gusta escalar montañas, hacer caminatas, andar en canoa, nadar e ir en bicicleta. [...] Me siento en casa en la naturaleza y cuando no puedo estar en el desierto, me pueden encontrar en mi jardín. Ese es mi verdadero yo" (R. M.).