La mentira y la tragedia

#AlejandroToledo. El expresidente Alejandro Toledo nunca necesitó de enemigos. En 2001 llegó al poder encaramado en la popularidad que le daba ser la cabeza visible del movimiento que combatió al gobierno corrupto de Alberto Fujimori. Lo ayudaba su historia de vida: la de un muchacho pobre que se hizo de una profesión gracias a la educación que recibió fuera del país. En su gestión, cuando se esperaba a un líder moderado que hiciera olvidar los años de Fujimori y Montesinos, empezaron sus contradicciones y mentiras. La más grande fue su negativa a reconocer como hija a la hoy doctora en Ciencias Políticas, Zaraí Toledo. De pronto, un tema personal hizo tambalear a su gobierno. No supo tampoco organizar un movimiento político que sobreviviera a su periodo como presidente. Hoy, por ejemplo, no tiene un solo parlamentario que lo represente en el Congreso. Cuando se destapó el caso Ecoteva se enredó en explicaciones inverosímiles y de paso liquidó su futuro político. Que esta semana fuera detenido unas horas por un incidente ligado al consumo de alcohol, y que lo negara ante los medios, para ser luego desmentido por la policía de California, ya no sorprende. Toledo siempre tuvo ante el espejo a su peor enemigo.

#TrilceVes. Una tragedia lo ocurrido en el colegio Trilce de Villa El Salvador: un escolar muerto, otro herido, un tercero -el chico que manipulaba el arma de fuego- seguramente traumatizado y encerrado ahora en un centro de rehabilitación juvenil, además de dos familias destrozadas. Ahora se discuten las responsabilidades. Se dice que el dueño del arma fue negligente al dejarla al alcance de su hijo, o que el director del colegio no cumplió sus funciones al permitir que una pistola ingresara al centro de estudios. Y hasta se habla de la responsabilidad del autor del disparo. Todo indica que fue un accidente y está claro que su internamiento preventivo por dos meses es un exceso. La reclusión solo se justifica en menores si se concluye que el autor es peligroso, pretende escapar o destruirá pruebas. Nada de eso se cumple en este caso. El Poder Judicial se equivocó: ese joven hoy internado en Maranguita necesitaba apoyo psicológico, no castigo.