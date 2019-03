La parlamentariay las redes sociales

#KarinaBeteta. Vamos a decir sobre la congresista fujimorista Karina Beteta, ahora que se investiga si el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, le espetó un par de palabrotas como afirma la parlamentaria. Nadie merece que le falten el respeto, eso no debe ocurrir entre pares. Bien, hasta allí llega nuestro comentario sobre este tema. Su problema no es ese, claro. El problema real de la congresista es que ha sido denunciada por cobrar una asignación que no le correspondía, un monto de 2.800 soles por el concepto de "semana de representación" (periodo en el que los congresistas viajan por el país para conocer de primera mano los problemas que aquejan a sus electores), a pesar de que en ese momento estaba de viaje fuera de nuestras fronteras. Es decir, ejercía la semana de representación a distancia, por control remoto, telepáticamente. Para justificarse, Beteta ha dicho lo siguiente: "Yo no cobré el cheque, eso es falso, lo endosé y depositaron en mi cuenta". O sea que no lo cobró, pero igual apareció en su cuenta. Es el milagro de no recibir algo y retenerlo en la cuenta bancaria. Señora Beteta, con todo respeto, no se defienda más. Usted no necesita de enemigos ni acusadores. Con usted y su capacidad de argumentación le basta y le sobra.

#FacebookDown. Hubo un tiempo en que no existían Facebook ni Instagram ni WhatsApp. No teníamos esta necesidad compulsiva por retratarlo todo con el smartphone (que tampoco existía) y publicarlo en busca de likes. Era un tiempo más sencillo, menos neurótico. Que el miércoles 14 estas tres redes sociales fallaran por más de 12 horas provocó alarma entre sus usuarios. Han sido millones en pérdidas para Mark Zuckerberg, el multimillonario fundador de Facebook, que se ha visto obligado a tranquilizar a los cibernautas, paradójicamente, en otra red social: Twitter. Es el signo de este tiempo, preferimos que los mensajes nos lleguen a una pantalla de vidrio. Todavía hablamos entre nosotros, pero preferimos comunicarnos con los dedos.