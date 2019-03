“La Iglesia está muy dañada y su credibilidad está por los suelos”

El fin de semana pasado se clausuró, en El Vaticano, la primera cumbre contra los abusos sexuales dentro del clero, convocada e inaugurada por el mismísimo papa Francisco. Pedro Salinas, el periodista que ha dedicado gran parte de su carrera a desenmascarar los abusos perpetrados aquí por el Sodalitium Christianae Vitae y que enfrenta un juicio de uno de sus más conspicuos miembros, estuvo allá y estas son las apreciaciones que nos trajo.

Estuviste en la Cumbre contra la Pederastia en el Vaticano. ¿Cuál es tu balance?

En términos generales, positiva, porque este paso que está dando la Iglesia es uno sobre el cual después no podrá retroceder. Ella misma ha puesto en foco el tema por el cual ha venido perdiendo credibilidad desde el año dos mil, cuando se visibilizan los casos en Estados Unidos y, luego, comienzan a reventar por todas partes.

De hecho, la propia Iglesia lo define como mayor crisis...

Claro. La Iglesia reputacionalmente está muy dañada y su credibilidad está por los suelos. Por lo menos ya se dieron cuenta de que la pederastia clerical es una suerte de pandemia que está afectando todo el cuerpo y en todas partes.

Y en decisiones concretas, ¿que ha sido lo más destacable?

Todavía nada. Hasta ahora todo son enunciados. El papa anunció medidas concretas antes de la cumbre, iniciando la cumbre y, hacia el final de la cumbre, lo que tenemos son más enunciados…

Tú estuviste en una reunión con monseñor (Charles) Scicluna, la cara más visible de la lucha contra la pederastia en la Iglesia. ¿Cómo fue ese diálogo?

Para mí fue una experiencia fascinante. La invitación me llega a través de Juan Carlos Cruz, una de las principales víctimas del pederasta chileno Fernando Karadima. Mucha gente se había trasladado al Vaticano en torno a la cumbre y a mí me había pasado la voz la gente de ECA (Ending Clergy Abuse), un grupo variopinto que, según algunos, se ha constituido para destruir a la Iglesia...

A ti también te han acusado de querer destruir a la Iglesia…

Por eso, porque tengo vinculación con la gente de ECA. Pero no es una organización que pretenda destruirla. Lo que está haciendo es presionarla para que rinda cuentas… Es más, la propia Iglesia lo ha puesto como parte de sus tres ejes: responsabilidad de los obispos, rendición de cuentas y transparencia.

Contabas tu reunión con Scicluna… ¿Tú estabas como víctima?

Sí. Yo era la única persona que no era víctima sexual.

¿Y por qué fuiste entonces?

Primero, porque había sido víctima de maltratos sicológicos y físicos por una organización donde el abuso de poder se había instaurado. Dos, porque había investigado al Sodalicio. Y tres, porque, sumando las anteriores, tengo a un miembro connotado de la organización que me está denunciando penalmente, que es justo lo que ellos quieren cambiar.

Volvamos a tu reunión con Scicluna… ¿Cómo fue?

La reunión era a las 11.30 en uno de los locales gigantes que tiene el Vaticano. Cuando entré, el salón estaba vacío, salvo por monseñor Scicluna, a quien conocía por fotos. Al verlo, me acerqué y me presenté. Comenzamos a conversar. Hablamos del Sodalicium.

¿Y estaba muy enterado?

Me dijo que había escuchado hablar del tema muy referencialmente, pero que su equipo estaba muy al tanto del caso. Hablamos de todo un poco, tanto que, casi al final, le digo: “monseñor, ¿pero usted está preparado para lo que viene?” Y Scicluna me responde: “es lo que me toca. Aquí hemos llegado a una situación de game over (se acabó el juego). Y créeme que sé que viene gente con rabia acumulada, frustración e indignación. Y lo que me toca es escucharlos. La iglesia ya no puede voltear la cara hacia otra parte”. Yo me quedé impactado con esa respuesta.

¿Y hablaste sobre tu caso (el juicio de José Antonio Eguren, arzobispo de Piura)?

Hubo una parte expositiva y yo hablé en cortito todo lo que pude: mi paso en Sodalicio, el maltrato físico que recibí, cómo destruyeron mi relación con mi padre; después les conté la investigación del caso Sodalicio, el mayor escándalo de la Iglesia en el Perú; y finalmente que, pasados tres años, Paola Ugaz y yo estamos recibiendo la venganza institucional del Sodalicio que, a través de José Antonio Eguren, nos quiere meter tres años a la cárcel y que les paguemos el equivalente a 61 mil dólares. Había una tercera ronda donde podías preguntar o proponer cosas. Ahí yo propuse, pidiendo siempre lo máximo…

¿...Disolver el Sodalicio?

Esa fue mi conclusión. Le dije: ¿por qué la Iglesia permite que una institución como el Sodalitium Christianae Vitae siga existiendo? Desde que se destapó el escándalo, todos los que han fungido de protagonistas en una supuesta investigación, desde las autoridades eclesiásticas locales hasta las vaticanas, han avalado a la organización y hace apenas cuatro semanas que ya pasaron página.

¿Y este juicio no es más bien insubordinación del Sodalicio frente al Vaticano y sus esfuerzos en contra de la pederastia?

Claramente, Eguren está a contracorriente de los lineamientos actuales del papa. Tiene en la cabeza el mismo chip que han tenido los obispos y la jerarquía eclesial desde los tiempos de Juan Pablo II hasta los de Ratzinger. Pero lo que Francisco está diciendo es: “oye, cambia de chip”. Tanto así que la reunión fue para sensibilizar a los presidentes de las conferencias episcopales, porque, ni bien se sentaron, ¡plum!, les comenzaron a pasar testimonios de víctimas de los cinco continentes.

Eguren los enjuicia porque lo comparaste con (Juan) Barros (lugarteniente de Karadima). ¿Por qué lo ha ofendido tanto?

A ver, José Antonio Eguren tiene 62 años, es una persona joven con mucho techo para hacer carrera eclesial. Este tipo de situaciones le pone una barrera clarísima. Cuando él hace este gesto audaz de aparecer frente al papa en Trujillo, dando el homenaje principal, cuando la diócesis era la de monseñor Cabrejos, presidente de la Conferencia Episcopal, fue exactamente lo mismo que hizo Barros, junto a los otros tres obispos de Karadima, cuando sale el Papa a la misa en el parque O’Higgins (Santiago de Chile)...

Has dicho que Eguren ha estado en la generación fundacional del Sodalicio y que le sabía todo a Figari. ¿Eso implica que conocía de los abusos sexuales?

No. Al principio, no me refiero a los abusos sexuales, porque en ese momento no tenía información de que Eguren sabía de los abusos sexuales. La comparación con Barros es porque Barros formaba parte del núcleo más íntimo de Fernando Karadima. Eguren, por su parte, era parte del núcleo de esta argolla que luego va creciendo y se llama Sodalicio. La gente del entorno de Karadima, como la del entorno de Figari, practicaba abusos psicológicos y técnicas de manipulación… Todas esas cosas las hacía Karadima y Barros participaba, y todas esas cosas las hacía Figari y Eguren participaba de eso.

¿Qué crees que busca al enjuiciarlos? ¿Es un alarde de poder?

No. Él está buscando infundirnos miedo, porque al inicio me pide conciliar y yo dije: no tengo nada que conciliar, yo me ratifico.

¿Conciliar en qué términos?

Para él, conciliar es que yo me retracte. ¡Y yo no tengo nada de qué retractarme! Lo que he hecho es opinar, interpretar libremente una situación. Además, me parece que lo que estoy diciendo tiene lógica. No hay dolo, no hay ánimo de difamar ni de desacreditar.

Para ti, ¿la única salida sería que se cierre el Sodalicio?

Se debe disolver y dejar en libertad a los que tienen verdadera vocación religiosa de hacer algo nuevo. Porque imagínate que te digan: “Oye, ¿y tu fundador?” Pederasta. “¿Y tu número dos?” Pederasta. “¿Y tu número tres?” Pederasta. Y ellos dicen: ¡pero es pura coincidencia, ah! [Risas]

Pero en la misma cumbre ciertos jerarcas han dado el viejo discurso de que, además de la Iglesia, hay otras organizaciones donde se da la pederastia.

Ah, así empezaron, pues. Empezaron mal. El papa está claro que no es perfecto.

Y en su discurso inaugural culpó a Satanás de la pederastia.

Esa es otra metida de pata. Ha tenido tres en el contexto de la cumbre. A pesar de ello, yo se las perdono. Igual esta cumbre me sigue pareciendo un buen punto de partida. Si Francisco fracasa, créeme que la Iglesia va a perder su credibilidad a ritmo acelerado.

Y en el Perú, tras la salida de Cipriani, ¿cómo ves a Carlos Castillo Mattasoglio en este tema?

Va más en la línea de lo que está haciendo Francisco...

¿Has vuelto a recuperar tu confianza en la Iglesia?

En la Iglesia, no. Confío en personas. La Iglesia, con todo lo ocurrido, tiene que hacer méritos y pasar de los gestos a la acción concreta para yo poder creer. Una de las cosas que le propuse a Scicluna es hacer una Comisión de la Verdad en aquellos países donde la Iglesia tiene una presencia importante, pero, eso sí, que no sea constituida sólo por clérigos u obispos, sino que participen laicos de la sociedad civil y que tengan fama de independientes.

Monseñor Cabrejos ha dicho que hay que pedir disculpas a las víctimas...

Me da gusto por Cabrejos, que comience a ver las cosas de una manera más abierta y distinta…

¿Antes no las veía así?

Hubo una reunión en la Conferencia Episcopal con víctimas del Sodalicio. Éramos unos quince. Yo le dije a Cabrejos: “Me parece alucinante que nosotros hayamos sido los de la iniciativa, que hayamos tenido que tocarles la puerta para que nos reciban. Al enterarse del escándalo, ustedes debieron convocar inmediatamente a las víctimas para escucharlas. ¿Por qué no lo hicieron?” Y respondieron: “Sacamos una nota de prensa”. “Hicimos un comunicado”. “Yo declaré en televisión tal cosa”.

¿Sientes que este juicio es una forma de revictimización para ti?

Claro. Yo me siento revictimizado, porque lo que está haciendo Eguren es maltratarnos, intimidarnos, pero Pao y yo vamos a ir hasta el final, cueste lo que cueste, terminemos donde terminemos. A este tipo no le tenemos miedo. Pero este juicio sí es un mensaje para un periodista que venga más adelante o alguien que quiera escribir sobre el tema. O, peor todavía, que una víctima que quiera hablar pueda ser demandada por difamación ¡por su victimario! Ese es el precedente que quiere sentar José Antonio Eguren con este proceso contra nosotros.