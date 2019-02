Como Martín Romaña, el entrañable personaje de dos de sus novelas, todo lo que toca Alfredo Bryce lo convierte en exageración. Y esta entrevista no podía ser excepción. Sólo así, la entrevistadora, que fungió de chófer para llevarlo de su departamento en San Isidro hasta La Punta, pudo terminar atrapada, con tripulantes y todo, bajo el sol del día más ardiente de este verano, justo en el corazón de Los Barracones del Callao. Para más inri, en plena calle Loreto, lugar donde ocurre la penúltima novela de su amigo Fernando Ampuero. Tal vez fue culpa del Waze. No podría asegurarlo. Por suerte, todo terminó en un acogedor restaurante frente al mar. He aquí la conversa.

Alfredo, ¿cómo has recibido tu cumpleaños número 80?

Dividiéndolo en dos cuarentas. [Risas] Aunque eso tampoco me defiende, porque, cuando me fui a Europa, mi papá me dijo que me podía llevar libros de la biblioteca. Encontré uno que se llamaba “La vida empieza a los 40”… Yo tenía 24 o 25 años. Lo desprecié profundamente. Después, mi artista favorito era Frank Sinatra, cuando sus amoríos con Ava Gardner. También leí que Frank Sinatra tenía 41 años y era una porquería.

Sacas tus últimas memorias, cumples 80, anuncias tu última novela… ¿Por qué tanto cierre?

Porque hay que saberse retirar. Yo creo que ya no tengo… ¡No sé! Como que me he secado. He cumplido un ciclo y no lo quiero forzar escribiendo tonterías.

Dices que es tiempo de jubilarte. ¿Cómo se jubila un escritor?

Un escritor se jubila dentro de otros escritores más jóvenes para sentirse que se la pasa piola. Es salvado por esos otros escritores...

De los jóvenes escritores has dicho que te gusta Renato Cisneros. ¿Es al que más sigues?

Por supuesto. Es al que más he seguido en los últimos años, pero tengo muchos más.

¿Esta hornada de escritores peruanos viene a ser la primera generación más o menos homogénea después del boom?

Sí. Pero el Boom era un grupo de escritores muy ligados entre sí. Eran amigos. Se veían, se ayudaban, se carteaban. Intercambiaban libros. Lo de hoy yo creo que se da de una forma más discreta, más personal. Individualmente.

Has dicho que al Boom lo dividió Fidel Castro y aquí pensábamos que lo dividió el puñetazo de Vargas Llosa a Gabo.

En realidad, fue el Boom el que abandonó a Castro.

Pero no todo el Boom, ¿no?

Gabo sí, fue fiel hasta el final. Pero eran caribeños ambos. [Risas] En esa época, yo andaba mucho con Fidel Castro y con Gabo. Navegábamos juntos por los Cayos; viajes de estado, con Felipe Gonzales, presidente del gobierno español; con Guayasamín, el pintor; el historiador (Antonio) Núñez Jiménez, que había sido embajador en el Perú muchos años.

¿Eras parte de la intelectualidad de izquierda de la época?

No, no me tomaron en serio, pero nunca he logrado tomarme en serio tampoco. [Risas]

Entiendo que en esta Antimemorias, Elenita, tu madre, tiene un papel importante...

Lo tuvo en los tres tomos. Porque mi madre contrapesaba a mi padre. Ella me empujó a viajar y a escribir contra la voluntad de mi padre. Ella fue el apoyo total.

Tu madre leía a Proust. De hecho, sólo leía a autores franceses… ¿No será que vivió la vida de escritora a través tuyo?

Puede ser. En algo, sí...

De hecho, en su época las mujeres no solían ser escritoras.

Ni viajaban solas en barcos, sino con su familia, con su esposo. Mi madre viajaba sola. Se reunía conmigo y me llevaba a pasear a Côte d’Azur y todo.

¿Cuánto tiene de Elena la Susan dulce de Un mundo para Julius?

Absolutamente nada. Todo eso de Julius y Juan Lucas y Susan es absolutamente inventado.

Te preguntan cuánta realidad hay en tus ficciones, pero ¿cuánto de ficción tienen tus memorias?

Mis memorias pretenden tenerlo todo de ficción, porque yo sé que la ficción arregla mucho, y las cosas que uno ha olvidado las recupera a través de la ficción.

Tu madre, en Antimemorias 2, te dice que ella había sido educada para gustar y, cuando pensó que dejó de gustar, se encerró en su cuarto “para no disgustar”.

Eso hizo mi madre. Se metió a la cama y no hubo manera de sacarla de ese encierro. Yo vivía en Montpellier, donde están las famosas lavandas de la Provence, su perfume favorito. Se lo llevaba con una botella del mejor vodka, se lo ponía cerca de la nariz. Me dijo: “Me educaron para gustar. Ahora mi último deseo es no disgustar”.

¿Esos regalos eran tu intento desesperado por revivirla? ¿Fue frustrante?

Para mí, mucho. Pero fue el adiós.

Has contado que, de pequeño, tu madre te ataba a la pata de la cama, pero a tu pedido...

Mi mamá decía que yo era el diablo en patinete. Entonces, me castigaba atándome a los pies de la pata de la cama.

¿Por qué disfrutabas de eso?

Porque sabía que un verdadero castigo no era. Que era más bien una forma casi irrisoria de mostrarme su poder.

¿Una forma de estar cerca?

Esa es una buena definición: una manera de estar muy cerca.

¿Eso marcó tu relación con las mujeres en tu vida?

Las chicas con las que yo salía en esos años, fueran enamoradas o no, tenían que inclinarse ante el pedestal de mi madre.

En tus Antimemorias, cuentas que tu tía Tere te dice que eras hijo de tu fallecido tío Andrés.

No. No sé quién es el tío Andrés. Mi tía Tere era la hermana de mi madre...

Tenía problemas mentales.

Sí. Muy trágico.

Pero tú querías ser hijo de Arnaldo Alvarado (famoso automovilista de la época).

[Risas] Había que tener un triunfador en la vida, porque mi padre era un desastre. Cuando manejaba, se detenía en todos los semáforos y tenía un carro como el de Arnaldo Alvarado. Entonces yo fui y conté que mi padre era Arnaldo.

Repites que toda familia rica dura 70 años: la generación que la enriquece, la que la consolida y la que la destruye. ¿Cómo has sacado esta cronología?

No sé. Por mera observación. Por la historia de la familia de los banqueros Buddenbrook (personajes de Thomas Mann).

¿La tuya también? ¿Eres símbolo del deterioro de tu familia?

Bueno, en mi familia ya estaban todos deteriorados [Risas].

Hablábamos de lo mucho que te quieren los lectores, especialmente los jóvenes, en el Perú. ¿Te has puesto a pensar por qué?

La verdad no. Yo siento ese cariño por las calles, pero no me imagino de dónde sale. Yo no sé si me lo merezco siquiera, pero parece que tengo muy buen contacto con los jóvenes. Se acercan a mí, son muy gentiles y yo nunca los rehúyo, siempre les digo: “vamos a conversar un rato”.

Hubieras sido un éxito como político...

No, porque yo soy monárquico. [Risas] Creo que lo mejor son los reyes.

A ti te quieren y a Mario Vargas Llosa, nuestro Nobel, muchos lo detestan por sus ideas políticas.

Sí, pues. Pero lo de Mario es muy injusto.

¿Siguen siendo amigos?

Yo le escribí un correo electrónico cuando lo de Isabel Preysler y todo. “En las cosas de tu vida, espero que te vaya muy bien”. Pero después no he vuelto a saber más.

Curioso, Vargas Llosa está enamorándose a los 85 y tú jubilándote a los 80.

¡A lo mejor me liga enamorarme a los 80 o a los 90! [Risas]

¿Ahora estás con pareja?

¿Si ahora estoy con pareja? No podría confirmarlo, pero sí hay dos o tres sospechosas. [Risas]

Una protagonista constante de tu obra es la depresión. ¿Alguna vez te reconciliaste con ella o siguen peleando?

Siempre. Con ella y con el medioambiente, porque la gente no entiende lo que es la depresión y no toma en cuenta que la estás sufriendo. Es muy torpe para tratarlo, por más que sea el mejor amigo. (Coincidentemente, es hora de tomar sus pastillas)

¿Cuántas pastillas tomas al día?

Nueve.

¿Qué es lo que más necesita una persona deprimida?

Nada más que una atención, pero muy disimulada. El depresivo necesita casi que no lo fastidien. Que no le exijan cosas. Y que lo quieran mucho, pero sin invadirlo. Es una enfermedad muy dura.

“La felicidad no existe, hay que aprender a ser feliz sin ella”, dice Jerry Lewis (citado en Antimemorias 2). ¿Eso ha sido tu vida?

No, yo he sido muy feliz. Irresponsablemente feliz. Y he sido correspondido.

Siempre hablas de tus muchos amores, pero parece que Sylvie (con quien no pudo casarse) fue tu mayor referente amoroso…

Ahora, escribiendo este libro, he llegado a la conclusión de que no fue Sylvie. Que ella sería en segundo lugar.

¿Quién está en el primero?

Florence. Era una chica que conocí en un colegio de educación secundaria para alumnos con dificultades en París. No la olvidé nunca. Y hubo un encuentro casual. Ella vivía como hija del conservador del museo de Carnavalet. Allí un día nos encontramos paseando con mi mamá y Florence se acercó muy cariñosa. Fuimos a tomar un café y luego fuimos a comer. Y después yo volví a viajar y Florence, al volverme a encontrar al cabo de años en París, me dijo que no se hubiera casado si hubiera sabido que yo iba a reaparecer. No me esperó.

Eres el escritor de la Lima de abolengo, que está en extinción, ¿cómo te sientes en la Lima nueva, tan diferente a tu época?

Yo me siento muy bien. Me interesa mucho. Veo todo lo que puedo y leo todo lo que puedo sobre esta Lima. Y si me he venido aquí a vivir, por algo será, ¿no?

En Permiso para sentir hablas de lo práctica que es la cremación porque permite repartir urnitas con tus cenizas. ¿A quiénes enviarías tus urnitas?

No. Yo ya tengo decidido en mi testamento que serán echadas al mar de La Punta. Porque con mi sensibilidad de niño, con conflictos con los adultos, La Punta siempre fue un reino para mí. Era muy niño, y era muy curioso, me escapaba de mi casa a cada rato a casas de otros. Me hice de buenos amigos y me hice de perversos enemigos. Aquí, un individuo trató de asesinarme metiendo mi cabeza al mar mil veces. Luego escapó y yo llegué a mi casa dolido. Tendría once años. Aquí descubrí el miedo, el pavor.

A qué le sigue teniendo miedo Alfredo Bryce...

No se me ocurre ahora mismo decirte a qué le tengo miedo... Le tengo miedo a la nada, probablemente. Le tengo miedo a la falta de amigos.