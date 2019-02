20 años soñando

Moría por ser como Thalía, la Trevi y la Guzmán. Creyó que la descubrirían como a la Crawford o la Campbell: recogiendo maíz o comprando una mañana en el supermercado. Pero a Maricarmen Marín le tocó ser, simplemente. Con lo que tenía. Con lo que hay.

No en Manhattan sino en Palao, entre la Panamericana Norte y la Túpac Amaru.

Veinte años desde entonces. Y con ello, la acumulación de sus quehaceres: cantante, presentadora, conductora, jurado, actriz, empresaria, y recientemente compositora.

Una figura pública, en suma. Alguien que es noticia cuando cambia de pareja, vacaciona fuera del país o pasea a sus perros. Alguien que “alborota las redes” cuando sale a la calle sin maquillaje. Alguien que debe responder todos los años si será mamá.

Pero en esta tarde, veraniega y pegajosa, hablaremos de ese género al que -según dice- le debe todo: la cumbia. Un circuito en donde ha sabido ganarse un espacio. Una melodía barrial que escuchó por primera vez en el grifo de su abuelo, en Canto Grande, a través de un parlante solitario que colgaba de una viga.

Carlos Ramírez y su grupo Centeno, Los Ecos, Chacalón y La Nueva Crema. Soplidos tropicales. Expresiones auténticas de esa otra Lima, migrante y pujante. Música.

Mary Carmen Marín Salinas no se inició cantando cumbia, sin embargo. Bastó que entonara Amor eterno en la actuación de su colegio por el Día de la Madre para que el grupo de rancheras, Sol de México, la reclutara a los 13 años, recién llegadita a la secundaria.

A partir de allí se sucedieron hechos que Maricarmen cuenta a la velocidad del sonido. Un cantante colombiano de cumbia que casi le alquila un cuarto a su padre, en San Martín de Porres, y que la incorporó como su corista para grabar una producción. A los cuatro meses, con 16 años, la lleva a La movida de los sábados, el programa cumbiambero del momento, y se presentan con el honor que les permite el playback. La producción la invita a concursar para ser una bailarina del programa. Pasa la primera etapa, y en la segunda la elimina una tal Karen Dejo. Al poco tiempo, falta una bailarina y la llaman para reemplazarla. Lo hace bien, y como la ven, responsable y puntual, la aceptan. Trabaja ocho meses gratis, y al noveno, cuando por fin le iban a pagar, se dan cuenta por el recibo por honorarios a nombre de su mamá que era menor de edad. La despiden. El productor Nilver Huárac le propone sumarse a los conciertos de La súper movida de Jeanet Barboza. Recorre el Perú. Sus padres le tramitan un permiso notarial en cada viaje. Finalmente, en abril de 2000, a cinco meses de los 18 años, ingresa a Agua Bella y, por lo tanto, a la cumbia.

No se fue más. Aunque le costó, y mucho.

“Sufrí bastante en mis inicios porque cantaba la cumbia como mariachi. No tenía esa voz suavecita, de lamento, y mi registro no era tan amplio. Pero mi familia me apoyó tanto que me obligué a gustarme”.

Mamá Vilma y su hermana Amparo fueron determinantes, en ese sentido. Construyeron su seguridad. Esa seguridad que parece salida de un manual de autoayuda.

Mientras su madre le decía que cuando escuchaba la radio era capaz de identificar su voz a diferencia de sus compañeras que sonaban igual, Amparito le repetía que estaba perfecta y que bailaba lindo. Por ende, bajo esa lógica de descarte infantil, todas las demás eran feas y bailaban horrible.

Hay que anotar que la opinión de Amparo pesaba. Siete años mayor que Maricarmen, poseía aptitudes para convertirse en la artista de la familia. Quería ser vedette, como las de antaño, que dominaban canto, baile y actuación, pero no llegó a ponerse las tangas. Y prefirió soñar con los sueños de la hermana.

Una jovencita que se la creyó, y se lanzó. Queda claro luego de seis discos -tres de ellos navideños-, varios sencillos, un par de programas tropicales, algún magazine, una decena de series, telenovelas, realities, y seis películas.

Un poco de esa evidencia está frente a nosotros, sobre el sofá de su casa-oficina en Miraflores. Recortes de periódicos de cuando actuó en Peloteros. Una nota grande al lado de Tula Rodríguez, Marisela Puicón y Carolina Infante, Las Vírgenes de la Cumbia. La Chola Chabuca dándole la patadita de la suerte cuando condujo Al ritmo de Maricarmen. Al lado de Ricky Tosso, en Teatro desde el teatro.

Marie Kondo, la gurú japonesa de la limpieza, estornudaría, seguramente, y le daría una cátedra sobre cómo despojarse de esos papeles amarillentos.

Pero Maricarmen, que no es precisamente una acumuladora, los conserva por aprecio a mamá Vilma, quien le armó un archivo personal con cada cosa que salió sobre ella hasta cuando pudo. Vilma falleció en el 2008 a causa de un aneurisma. Relativamente joven, a medio camino de los sesenta. El golpe fue tan repentino que a Maricarmen se le empozan los ojos cada vez que suena Amor eterno, el hit con el que comenzó esta aventura.

Vilma, cuyas cenizas reposan en algún rincón de esta casa, estuvo de cumpleaños hace poco, a inicios de febrero. A Maricarmen la cogió en Bolivia, entre sus tantos viajes desde que arrancó el año.

El 16 de marzo en la explanada de Plaza Norte ofrecerá el concierto más ambicioso de su carrera: 20 años y no paro de soñar. Un repaso de dos horas, dividido en ocho bloques, de todo lo que hemos descrito hasta aquí.

Temas como Pasito tun tun, Agua de veneno, Voy a buscar un amor. Sus íconos musicales, como Gilda y Selena. Y un retorno a sus papeles más llamativos en la televisión como "Yo no me llamo Natacha".

Un espectáculo prácticamente gratuito: la entrada es un gasto de 30 soles en una marca de shampoo. El lema de la campaña ha jugado con el aseo y la dignidad de una artista persistente, por decir lo menos: cabeza en alto.

Desde el 2012, Maricarmen Marín es miembro inamovible del jurado de Yo soy, un reality de canto e imitación que ya lleva 22 temporadas. En él han desfilado un sinfín de timbres más arrolladores y privilegiados que el suyo. Un aspecto que ha asimilado de la mejor manera.

-Hay tanto talento que muchas veces he dicho: con esa voz sería millonaria y recorrería planetas. Pero aprendí que es un todo.

¿Te gusta tu voz, Maricarmen?

Me gusta. Siento que es diferente.

La cumbia está llena de voces muy altas, y la tuya no es una de ellas, precisamente.

No es mi diferencial. Lo mío es un grupo de cosas. La interpretación, la empatía con el público. Cómo contar una historia con una coreografía y un vestuario atractivo. Todo un conjunto de primera línea.

Por qué te fuiste, su último videoclip, una composición suya además, le está dando grandes satisfacciones: en menos de seis meses registra 25 millones de reproducciones.

Su cumbia no es para afilar los dedos y elevarlos, como en los conciertos de Chacalón, en medio de riachuelos de cerveza, pero es innegable que tiene su público. Un estilo que pretende internacionalizar. Y que gustó, por lo menos la semana pasada, en ese templo que es El Huaralino, adonde volvió luego de cuatro años.

Bienaventurados los que sueñan: 20 años y contando.