En esta era en la que los celulares parecen haber reemplazado a las cámaras, en la que recordamos con más nitidez lo que vemos que lo que escuchamos o leemos; en esta época de historias que duran días o fotografías que se autodestruyen en segundos, tener mirada es tocar el cielo.

Una virtud imprescindible. Un dote escaso. Y por eso valioso. En cualquier rama del arte, desde luego, pero sobre todo en la que debe retar a los filtros y a los efectos belleza.

La cámara no hace al fotógrafo es una verdad de perogrullo. Pero habría que agregar que la vista tampoco.

La capacidad de detener el tiempo. De captar lo que el resto no. La forma de interpretar el mundo. Recrearlo. Y hacerlo tuyo es una cuestión exclusiva de la mirada.

Todo ello ha quedado de manifiesto en Foco interior, la muestra que acaba de ver la luz en la galería Juan Pardo Heeren del ICPNA, en el Centro de Lima.

Ocho personas con discapacidad visual han conseguido lo hasta entonces improbable: retratar esta ciudad desde su oscuridad, con nervio y belleza.

Gente que ilumina y que merece ser reconocida. Nilton Sánchez, Lourdes Aquije, Domingo Sierra, Johanna Contreras, Renzo Ramos, Rosa Tica, Esteban Salgado y María León.

Salvo Domingo, que ve por los bordes a causa de una degeneración macular, el resto perdió la vista completamente. Los motivos son varios: algunos por una negligencia médica, otros por un accidente infantil, otros por una golpiza.

Sea como fuere, no hay en ellos ánimo alguno de resaltar aquellas tragedias. Prefieren enfocarse en lo logrado. En todo aquello de lo que son capaces cuando alguien les da una oportunidad.

El visionario se llama Paul Vallejos, un fotoperiodista callejero, con un par de décadas de experiencia en medios, que a finales de 2017 lanzó una convocatoria inusitada: un taller de fotografía para invidentes.

Se presentaron veinte, seleccionó trece, y quedaron ocho. La gran mayoría llegó con una mezcla de incredulidad, curiosidad y revancha.

“Es como poner a un mudo de locutor”, cuestionó Domingo Sierra, de entrada. Pero finalmente ocurrió: creyeron hasta que alguien les hizo creer.

A Vallejos se sumaron doce fotógrafos de amplio recorrido, camaradas suyos que aceptaron el encargo ad honorem. Su labor consistía en asumir a un alumno, y acompañarlo a que hiciera sus fotos. Los guías describían todo lo que estaba a su alrededor, y ellos, con el espacio imaginado, decidían cuándo disparar. Por supuesto que se necesitaron grandes dosis de paciencia, como en todo aprendizaje. Pero no más que eso.

“Hasta ahora me siguen preguntando: ¿cómo lo hacen? Y no me cansaré de repetirlo: ellos solo necesitan oportunidades. Tienen todas las ganas”, asegura Vallejos.

El germen de esta aventura nació hace doce años, en una de sus tantas comisiones, cuando la vida lo topó con un niño excluido de una 'pichanga' de fútbol en un pueblo de Tingo María. Nilton Sánchez estaba perdiendo la visión. Vallejos se lo trajo a Lima para que recibiera tratamiento y, aunque el daño ocular fue irreversible, le dio una familia. Hoy viven juntos. Y celebran lo inaugurado el último martes.

Enfocándose en el sonido, el tacto, la memoria y el instinto han capturado la pasión por el fútbol en los cerros de Comas, lo difícil que es transitar por una ciudad que no piensa en ellos, la nostalgia colonial del Centro de Lima, el entrenamiento de niños con autismo o parálisis cerebral, la reivindicación de un grupo de invidentes que, como ellos, no se derrumbaron, y hasta el mejor ángulo del presidente Martín Vizcarra o el cocinero Gastón Acurio.

“Últimamente me he preguntado si haría todas estas cosas si aún pudiese ver”, cavila Lourdes Aquije, una paratleta, comunicadora social, actriz, bloguera y ahora fotógrafa.

En la universidad San Marcos, donde cursó sus estudios, alguna vez el profesor de fotografía le dijo crudamente que nunca podría tomar fotos por su condición. Un tipo sin tino ni mirada. Para él, y quienes piensen igual, este foco interior.