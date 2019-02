Las pesadillas de Lalo Parra

Una vez, mientras rodaba una de sus películas, Ladislao 'Lalo' Parra sintió la presencia de lo desconocido. Estaban en una carretera, filmando a altas horas de la noche –algo usual en los filmes de terror– y empezaron a sentir un olor extraño, repelente, feo. "Un alma está pasando", dijo una señora. Un técnico encendió un reflector y barrió la zona con la luz, pero no vieron nada. Luego la dirigió al otro lado de la carretera, que estaba a oscuras, y entonces vieron un montón de cruces como a unos cincuenta metros de allí.

"Estábamos cerca a un cementerio. Nos asustamos y ya nadie quiso actuar. El olor empezó a desaparecer, pero paramos el rodaje y nos fuimos", rememora el director de cine ayacuchano. Esa escena no llegó a entrar en la película. "Cada vez que recuerdo, es como regresar a ese momento y volver a sentir una sensación extraña", cuenta Lalo en Lima. Su forma de contar, relajada pero vívida, le da veracidad a lo que cuenta.

Pintor, profesor, actor, guionista, productor y director de cine, Lalo Parra, ayacuchano, 62 años, es un referente imprescindible del cine de su tierra. Ha participado de doce filmes como actor y ha dirigido tres largometrajes. Empezó su relación con el cine en 1976, realizando un cortometraje en 8 milímetros y desde entonces no paró. "Yo soy artista plástico, no había estudiado cine. Después recién he llevado cursos de dirección", cuenta.

Su primer largometraje lo realizó en 2004 y lo estrenó al año siguiente. Fue, como ha ocurrido con muchos de sus colegas del cine regional, una cinta de terror: se llamó Uma, cabeza de bruja. Trataba de esa leyenda que viene de la tradición andina en que una bruja es exterminada y su cabeza se desprende de su cuerpo para errar sin rumbo buscando venganza y aterrorizando a la gente. En el caso del filme de Parra, la cabeza voladora busca recuperar su cuerpo.

"¿Por qué hay mucho cine de terror o fantástico en el cine regional?", preguntamos. "Los cineastas del interior del país hemos tomado esa temática, al menos en Ayacucho, porque es parte de nuestras creencias populares, de la tradición andina, de las historias que nos contaban los abuelos. Además, a la gente le gusta el cine de terror, y se nos ocurrió empezar por ahí", explica. Este género siempre resulta: cuenta que las salas ayacuchanas se llenan con este tipo de películas.

Su segunda cinta llegó el 2013: Pueblo maldito. El subtítulo de la película es supervendedor: El mal está dentro de ti. En ella presenta la lucha que libran un exsacerdote (Parra), un cura y un erudito para ayudar a los habitantes de una localidad que está siendo asolada por el Supay (demonio andino). "Esa fue una cinta de terror y misterio, mejor trabajada técnicamente", dice. "Una atmósfera de pesadilla se apodera del misterioso lugar, poblado por delirantes personajes", decía la crítica.

Cine contra todo

Parra es fundador de la productora Amaru y produce cortos, documentales y videos. También ha realizado las cuatro ediciones del Festival de Cine Regional Ayacucho. Va a filmar la segunda parte de Uma, cabeza de bruja y alista Indulto, un largo de corte social. También tiene el guion ya casi terminado de Obsesión, una película que abordará el tema del feminicidio, pero para no alejarse de su estilo, será muy pesadillesco y muy gore.

Como actor también ha dado vida al jarjacha en la cinta Sin sentimiento, de su colega ayacuchano Jesús Contreras. No solo encarna al monstruo producto del incesto sino que también se cruza con un pishtaco. En otra película, La maldición de los jarjachas II, de Palito Ortega Matute, hizo de un sacerdote que va tras el monstruo que aterroriza a la población. "Antes yo hacía de actor, guionista, director. Ahora el trabajo es más profesional, con jefes de área", dice.

A este apasionado cineasta ayacuchano le rendirá homenaje el Insólito Festival de Cine de Terror y Fantasía, que se realiza en Lima del 7 al 17 de febrero, con novedades del cine de horror, fantasía y ciencia ficción de todo el mundo (más información en: https://insolitofest.com/ o https://www.facebook.com/InsolitoFest/). Justo reconocimiento a quien ha contribuido al desarrollo del cine regional con sus sueños o pesadillas cinéfilas.