Gastronomía de mercado

En el Mercado Central, cuatro hileras de puestos de comida ubicados en una esquina de ese centro de abastos, en el corazón del Cercado, alcanzan a duras penas para saciar el hambre de los comensales. Varios puestos están llenos y los clientes esperan de pie. Las meseras son las responsables: cualquiera que pase por ahí es eventualmente convencido de pasar a sentarse. "Pase joven. Hay sitio", le dicen a un trabajador. "¿Qué se va a servir reina?, tenemos cebiche de entrada...", convencen a una señora. "Siéntese guapa", insisten ante una chica que duda y mira de pie la pizarra del menú.

Estamos frente al puesto "Betty", pero la misma operación se repite en la hilera de la espalda donde las ayudantes de "Elenita" -dueña del puesto y cocinera titular- limpian rápido las mesas donde algún comensal acaba de retirarse para que otro se siente y no se vaya. Esa prisa de la hora del almuerzo es una escena que ya hemos visto en otros puestos de comida de la capital. Cada mercado tiene su personalidad, pero en el fondo todos se parecen.

"Se trata de una gastronomía instalada en una parte de los mercados porque es allí donde un modelo de servicios ha encontrado públicos para una manera de preparar, servir y consumir. [...] Los platos son producidos delante del cliente, quien los prepara es el mismo que sirve -aunque si hay éxito delega la tarea a uno o más ayudantes- y todo conforma una gastronomía de lo expeditivo. De modo que tan importante como lo que se come, o la manera en que se prepara, es la experiencia de comer allí", dice Mirko Lauer, en la introducción del libro Comer en los mercados peruanos (Fondo Editorial USMP, 2019) que ha editado y que recoge textos de varios autores.

En esa misma introducción, Lauer da pistas sobre el sector que acude a comer en estos negocios, basándose en una encuesta de la empresa GFK de agosto de 2017: un 31% de los consultados señaló que almuerza al menos una vez a la semana en un mercado y 67% dijo que lo hace de vez en cuando. Entre el primer grupo -los que más van-, la mayoría lo hace por su cercanía al mercado, y otros lo hacen por la variedad, el sabor y las buenas porciones de los platos. Otra conclusión de la encuesta es que comer en los mercados es una cosa más urbana que rural.

Comer en Lima

Lima y otras ciudades tienen mercados emblemáticos y muchos están en las páginas de Comer en los mercados peruanos. En uno de los textos, David Otero dice sobre el mercado N°1 de Surquillo: "La gente va a comer al mercado porque es más económico, y es un público que siempre se orienta hacia donde cocinan más rico. Son personas de distintos estratos sociales y los datos sobre quién cocina mejor, sobre todo en el género pescados y mariscos, circulan entre ellas. Los más acomodados vienen a comer casi lo mismo que en Miraflores o San Isidro, pero aquí en Surquillo, a precios más económicos. La comida marina es un negocio que está reventando de gente los fines de semana. [...] El plato de cebiche que cuesta S/50 en Miraflores, se consigue a S/15 o S/20 en el Mercado N°1 de Surquillo".

Ahí también se da cuenta de los más afamados cebicheros de ese centro de abastos ubicado a un lado de la Vía Expresa: Bam Bam, que la hizo linda participando en Mistura y marketeando su negocio con una foto junto a Gastón Acurio; El Cevichano y El Cevichero son otros dos puestos célebres, cuyos dueños vendían pescado antes de incursionar en el rubro de la comida marina.

En algún momento de su historia, Lima tuvo mercados de gran nivel arquitéctónico y logístico que fueron inaugurados por todo lo alto y con el paso del tiempo fueron perdiendo su prestancia. Por ejemplo, el Mercado Modelo de la avenida 28 de Julio, en el Cercado, diseñado por el célebre arquitecto Ricardo de Jaxa Malakowski e inaugurado por el presidente Leguía, ya no es lo que fue. El libro cuenta que al principio tuvo pocos puestos de comida pero luego fueron llegando provincianos al mercado y el rubro fue creciendo. Hoy se puede encontrar allí sopas como la patasca y el caldo de cabeza.

Algo parecido pasó con el Mercado Central de Lima, el original del siglo XIX, y el que construyó el alcalde Luis Bedoya Reyes tras el incendio del primero. Hoy sus puestos de comida están en el rubro de menú y son poco destacables.

No obstante, el periodista Raúl Vargas guarda un gran recuerdo de él. "El Mercado Central me parece maravilloso. Es una de las primeras cosas que conocía del centro de la ciudad cuando me volví universitario", dice. "Después me gustan los mercados que se abren más a la aventura, como el caso de los dos de Surquillo [...] Entre mis favoritos, está por supuesto el de Jesús María. Luego el de los pescados de Chorrillos. Me gustaba mucho La Parada: primero porque era, como lo es San Anita hoy, el mercado mayorista, Además porque era netamente andino".

Para Gastón Acurio, cabeza del boom de la gastronomía peruana, la comida de mercado, en su mejor versión, "es la prolongación de la del hogar que dejaste". Para él, los mercados existentes siguen siendo fascinantes y augura que el peregrinaje de los comensales hacia ellos está en pleno proceso de ebullición.

Comer en provincia

Hay en Comer en los mercados peruanos mucha información sobre los más renombrados mercados de provincia. Raúl Vargas dice del mercado San Camilo (Arequipa) que tiene una escenografía bellísima que parece preparada ex profeso para una foto. Mariano Valderrama comenta que en provincias hay platos que son mejor preparados en el mercado, como el caldo de cabeza o la gelatina de pierna de res del mercado del Cusco. también alaba la calidad y el orden del mercado San Camilo, que tiene una estructura diseñada por Gustave Eiffel en el siglo XIX.

Mirko Lauer en un apunte sobre el mismo mercado arequipeño, destaca a El Inter, local de 104 años de historia, especializado en "rachi", una poderosa sopa que es el orgullo de su propietaria Vilma Rivera. "Doña Vilma me enseña el ollón de 'rachi' al cual entran carnes diversas y del cual van saliendo las porciones con un cucharón, mientras conversamos. La distinción entre el 'rachi' y el caldo de cabeza es sutil. Ambos son sopones reconstituyentes, generalmente cargados hacia algunas visceras", cuenta Lauer.

Comer en los mercados peruanos tiene otros artículos sobre los mercados de Lima y provincias escritos por José López Luján, Maruja Barrig, Carlos Vidaurre, Andrés Ugaz, Sonaly Tuesta y Vera Lauer, además de los nombrados en esta nota. Como dice el prólogo del libro: "la obra es variada en sus aproximaciones, al grado de ser casi ecléctica, como corresponde a la naturaleza de su tema".

Andrés Ugaz, que ha trabajado en el Señorío de Sulco, plantea una visión seductora sobre la comida de los mercados: ahora las versiones de sus platos los empiezas a encontrar en los restaurantes. "Así, los mercados se van adelantando a lo va a suceder poco después", dice. En otra parte de la entrevista agrega que algunos de los restaurantes peruanos que aparecen entre los 50 mejores del mundo (Isolina, La Picantería, etc), apuntan a regresar a los sabores familiares, a los sabores regionales, a versiones de mercado. Y las barras cebicheras, hoy de moda, se nutren también de su estilo. Como se ve, la gastronomía peruana siempre ha tenido el ADN del mercado, a fin de cuentas el lugar donde todo empezó.