Con mi hija sí te metes

La desaparición -breve, por suerte- de la hija adolescente del juez Richard Concepción Carhuancho sirvió para poner en evidencia muchos aspectos de nuestra personalidad colectiva. Destacó la masiva preocupación por un hombre que ha desafiado a la mafia, la movilización para ayudarlo a encontrarla, la solidaridad con el sufrimiento de un padre, y la generalizada comprensión de lo difícil que es criar a una adolescente. Pero también pudimos mirar, como quien asoma a un abismo, ese otro lado turbio, prejuicioso, lleno de taras, que también parece ser parte de nuestro ser colectivo. Un lado que, escudándose en supuestos “valores morales”, hizo gala de una falta de empatía rayana en la psicopatía. Aquí una pequeña selección, casi al azar, de lo que se dijo. Disculpen la náusea.

Perdone, señora Mafia

Saltaron hasta el techo porque el congresista Yonny Lescano soltó la posibilidad de que la desaparición de la menor fuera obra de la mafia. No mencionó a nadie e particular, pero al toque muchos se sintieron aludidos y protestaron. Bueno, ahora sabemos que la mafia también tiene su sensibilidad.

MariaCeciliaVillegas

@C_Irreverencias

"La mafia" fue hecha responsable inmediatamente, pese a que la policía sostuvo desde un principio que no se trataba de un secuestro. Y ahora? A ver quien tiene el valor de rectificar!

Jayme Flores

@jaymefloresr

A raíz de este hecho familiar surgieron de sus cenizas tanto ignorante odiador completamente desinformado y sufriendo los efectos del shampoo del rojo caviarismo. Culpar a priori al fujimorismo y aprismo, fue muy lamentable.

Ximena Sanchez

@chime_san160

Ahora seguro culparan a Keiko que va a estar en la carcel 3 AÑOS de su vida SIN PRUEBAS. Puro show es esto, no me creo nada. Para hacer cegar a los peruanos de los VERDADEROS ENEMIGOS. O sea @CCarguancho @JoseDomingoPe @MartinVizcarraC , etc.

Carhuancho, el mal padre

La insidiosa pregunta era qué hacía una niña de trece años fuera de su casa a las once de la noche, lo que convertía al juez en poco menos que en un padre desnaturalizado. Para estos padres perfectos (ja), un adolescente es un robot al que es muy fácil mantener enjaulado.

Marco Antonio Miranda Farro

@MirandaFarro

Un juez de familia debería quitarle la patria potestad de su hija a Carhuancho porque no es la primera vez que la niña se va de su casa. Existe algo intangible en el universo y eso se llama Karma

Pebac

@pebac4

Ahi esta la "familia democratica" que nos quieren imponer, así como un niño decide su genero y lo apoyan, otros deciden irse de su casa!!!, habrá que apoyar!!

Alejandro Ower

@viaalex 2

Es lamentable. Este juez canero deja al descubierto su lado frágil y vacío, tal vez ese vacío lo copa, llenándose de poder y encarcelando

Rodny Quiroz

@rodq02

VIZCARRA buen humo! algo tenias q hacer, ya estan presionando por Toledo y el acuerdo con ODB, ah y tu vinculos tmb.

Lucho Villar

@LuchoVillar_MD 14

Que pena no saber tratar un tema familiar en confidencialidad y acudir al país victimizándose, lo pinta de cuerpo entero al héroe de la caviarada. Que la tía metralleta (Gonzales) ayude a su hija ahora que regreso, no será que quiso darle una preventiva?

Carhuancho, el privilegiado

En el grupo estaban, también, los que cuestionaban a la policía por darle prioridad a la búsqueda de la hija del juez más odiado por la corrupción, una manera elegante de decir que merecía perderla.

Angelina Biondi

@Angelin69981836

Ojalá y así de rápido actuarán los medios y la policía con las miles de familias con niños realmente desaparecidos y no fugados por berrinches de niña mal educada, ojalá todos tuviéramos los mismos derechos.

Edna Villanueva

@ednagvillanueva

Asu la policia pudo localizar en tiempo record a la hija d carhuancho,asi deberia ser con toda la comunidad cuando desaparece un menor, privilegio d unos cuantitos?

¡Qué me importa si es una niña!

Fueron los peores. Trataron a una pequeña de trece años con crudeza desalmada. Algunos, incluso, rayando con el delito. Son cosas que la pequeña, si las llegó a leer (ojalá que no) no podrá olvidar nunca.

El Ojo del Miope

@elojodelmiope

En la familia siempre hay una oveja descarriadas, lo que me preocupa como un juez puede tener un depa ó casa en Chacarilla....... Hay que revisar su balance patrimonial

Jose Bringas

@jslsbringas

Se fue con su marido y no es la primera vez que lo hace, ya salió en la TV, que el juez crie mejor a su «hijita»