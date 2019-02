“Perú destaca en la región por su alto grado de informalidad”

Michael Reid –periodista en The Economist y escritor– acaba de lanzar El continente olvidado: una historia de la nueva América Latina, reedición de su reconocido libro del 2007 (que se subtitulaba "la batalla por el Alma de América Latina"). Conversó con Domingo sobre la región y el Perú, al que conoce bastante bien y a donde llegó por primera vez en 1982. Desde entonces, ha visto muchos cambios en el país. "Está transformado", dice. Eso sí, advierte, restan muchos pendientes por resolver.

En la primera edición de El continente olvidado, de 2007, usted decía que las democracias en la región se habían convertido en la norma. ¿Se reafirma?

Básicamente me reafirmo, con dos salvedades. Primero, hay dos casos claros de regresión: Venezuela y Nicaragua. Y hay dudas sobre el futuro de la democracia, en Brasil como en México, los dos países más importantes de la región, donde se ha elegido a figuras que son como salvadores de la patria y cuyo apego a la separación de poderes y la calidad institucional…

¿Está en duda?

En duda. Hay que considerar también el contexto mundial. En los últimos diez años ha habido una ‘recesión democrática’, como dicen algunos politólogos, y en ese contexto, incluso, América Latina no sale tan mal parada.

Las democracias ya no solo se destruyen con tanques. En América Latina ahora se perforan desde el ejercicio del poder.

Habla de Cómo mueren las democracias…

Sí, eso desarrollan Levitsky y Ziblatt en ese libro, efectivamente. Desde ese punto de vista, América Latina mantiene una condición de vulnerabilidad latente.

Sí, claro que hay riesgo. Como dices, en el siglo XXI los peligros vienen mucho más de parte de autócratas elegidos, que ejercen el poder en forma no democrática. Eso está muy relacionado con el populismo, término que muchas veces se usa con abuso…

Se emplea para todo. Por lo mismo, se usa mal, sobre todo en los medios.

Yo intento definirlo…

Leí su definición: la idea de que el populismo remite a un líder que representa al pueblo en oposición a un enemigo retórico, como la oligarquía. Recuerda a Ernesto Laclau.

Hay una definición un poco más clara de Jan Werner Müller. ¿La conoce? Él dice que el populista es alguien que reclama el derecho moral de representar al pueblo de forma excluyente y que eso implica una degradación democrática. Mi definición es un poco más larga. A lo que voy es que hay una tendencia hacia el ejercicio no democrático del poder de parte de líderes populistas, porque suelen ser intolerantes frente a los pesos y contrapesos inherentes a las democracias y frente a la autonomía de las instituciones porque ellos reclaman una relación fundamental y personal con el pueblo.

A pesar del peligro latente de regresión, ¿aprecia raíces democráticas más fuertes que antes en América Latina?

Mucho más que cuando llegué a América Latina por primera vez, en 1980.

Entonces el Perú recién dejaba la dictadura.

Las sociedades son, ahora, mucho más democráticas y menos jerárquicas y mucho más informadas y exigentes. Eso me da una base de optimismo. En ese sentido, sí creo que la democracia tiene raíces. Sin embargo, enfrenta problemas grandes. Mucho más que hace diez años, hay un desapego hacia la clase política.

Aunque, creo, el descrédito de la clase política es trasversal. Se ve en muchos lados del mundo, ¿no?

Tienes razón, eso no es solo para América Latina. Pero dado que los sistemas partidarios en varios países de la región son más débiles que en Europa, la tarea es mucho más difícil.

¿Cuáles considera que son los grandes desafíos de la democracia latinoamericana hoy?

Pienso en tres. Uno es económico. América Latina tiene que hacer muchísimo más para mejorar la productividad, uno ya no debe confiar en otro boom de las materias primas. Eso es esencial para poder atender las necesidades de la población, eliminar la pobreza y reducir la desigualdad. El segundo gran desafío es el estado de derecho, la falta de un imperio de la ley. Eso implica una reforma judicial, sí, pero mucho más que eso. El tercer gran desafío es la reforma del Estado. Se necesitan Estados más fuertes, no necesariamente más grandes, sí más competentes y eficaces.

También señala como un desafío la “excesiva influencia de ricos y poderosos”. ¿A qué se refiere?

Es que la democracia liberal implica dar un valor igual a todos los ciudadanos frente a la ley y al Estado. Ninguna democracia en el mundo es un paraíso, ¿de acuerdo?, pero la brecha en América Latina sigue siendo significativa.

¿De la desigualdad?

La brecha de la desigualdad, de los derechos.

Vuelvo sobre el populismo, uno de los puntos sobre los que más insiste en el libro. ¿Qué le preocupa exactamente?

Lleva a una excesiva volatilidad económica y política. Muchas veces el gobernante populista, porque no se apoya en las instituciones, promueve políticas macroeconómicas irresponsables. Y porque los populistas son líderes personalistas, son más inestables. Es un círculo vicioso.

América Latina no se entiende sin el populismo. ¿No le reconoce algo positivo?

En algunos países incorporó a las masas urbanas a la política. La urbanización vino más rápidamente que la industrialización. Me gustaría que hubiera habido en América Latina más democracia social, pero eso implica clases organizadas. En Chile existió de alguna forma, en muchos otros países no. Y el populismo jugó ese papel. Con defectos. Trajo costos además de beneficios.

Aunque tuvo un efecto democratizador desde el punto de los derechos políticos.

Diría derechos socio-políticos.

Defiende al Consenso de Washington. Los latinoamericanos tenemos una relación de amor-odio con él. ¿Estamos mejor gracias a su ejecución?

Pienso que sí. Solo hay que pensar en cómo estaba el Perú al final del gobierno militar, con todas esas empresas estatales súper ineficientes que perdían dinero. Tú eres demasiado joven quizás, y no recuerdas Super Epsa, los supermercados estatales más deprimentes que yo que visto fuera de Cuba. O tal vez no recuerdas Enci, que tenía el monopolio de la distribución del aceite, del azúcar y no podía surtir al país. El mercado hace esas cosas mil veces mejor.

¿Le reserva alguna crítica al Consenso de Washington?

Es que mucho del Consenso de Washington era sentido común y buenas prácticas macroeconómicas. Sí lo critico en el campo de la política cambiaria, porque muchas veces hubo una apreciación exagerada del tipo de cambio. Segundo, en algunos países la privatización estuvo mal hecha: se pasó del monopolio estatal al monopolio privado. Y tercero, se le dio insuficiente importancia a la red de apoyo social, algo que se fue corrigiendo.

Otro tema que llama la atención en su libro es el de la memoria histórica. Se le lee escéptico con el concepto, cuando está muy de moda. Es decir, las sociedades sienten una necesidad, legítima, de contar lo que les pasó. ¿Por qué le da reparos? Ha dicho: la derecha gana y la izquierda escribe la historia.

La derecha gana militarmente en los setentas y la izquierda gana políticamente después. Soy escéptico porque creo que la memoria es una cosa y la historia es otra.

¿Es una forma de reinterpretar la historia?

La memoria es subjetiva, falible. Y la historia debe ser vigorosa, científica, pensada. Es importante enseñar la historia en las sociedades, pero enseñarla bien y no intentar reescribirla como un proyecto político.

Hablemos algo de Perú. Es llamativo leer de un columnista de The Economist una frase así: “Algunas de las reformas de Velasco eran necesarias hacía mucho tiempo”, fuera de que, como recalca, muchas fueron mal implementadas. Velasco genera un mal recuerdo, salvo en la izquierda. Se cumplieron 50 años de su llegada al poder. ¿Qué piensa de él?

Lo diré así. Para mí, la respuesta a esa pregunta de Conversación en La Catedral, de cuándo se jodió el Perú, es: se jodió en 1931, cuando se impidió que el APRA llegue al poder con el programa que implementó, mal y tarde, Velasco Alvarado.

Ah, bueno, cuando el APRA era antiimperialista.

Que hubiera hecho una reforma agraria, que hubiera hecho una sociedad más integrada. Era una posibilidad, una esperanza. Velasco hace eso más de 35 años después. Claramente, la reforma agraria fue mal implementada, pero eliminó la servidumbre. En los sesentas, el Perú tenía elementos…

¿Feudales?

Feudales o semifeudales. El de Velasco era un gobierno autoritario, pero reconocía a una sociedad menos oligárquica. En ese sentido, históricamente, (la reforma agraria) era inevitable, me parece. La tragedia es que no se hizo en democracia.

Usted llegó por primera vez al Perú en 1982. Hay muchos cambios desde entonces. ¿Qué le sorprende más?

Perú es el país que más conozco. Vine en 1982 y viví acá por ocho años. Después viví en otros periodos. Mi esposa es peruana. El Perú está trasformado. Estuvimos en la costa norte la semana pasada y se ven cosas importantes. Sí, falta un Estado con capacidad de proveer servicios públicos mejores. En infraestructura también falta mucho, aunque es mejor de lo que había. Hay más dinero. Y es una sociedad menos oligárquica, eso viene de Velasco (risas).

¿Cómo analiza a la economía peruana?

En el Perú, la economía a final de cuentas no va tan mal. Podría ir mejor, claro. Se necesita un crecimiento sostenible y el esfuerzo de educación es crucial. Y hay otro gran problema, que es esa percepción ciudadana de que los políticos actúan para beneficio de ellos. No hay respuestas fáciles ahí.

No es sencillo.

No lo es. Se necesita transparencia. Y repensar en lo que es la política: no se trata de producir leyes por producirlas. Se trata de representar intereses y volver a tener debates serios sobre políticas públicas.

¿Cuál diría que es el gran problema de los peruanos?

La informalidad. ¿Qué es esto con los peruanos que no pueden vivir dentro de una estructura legal y prosperar (en ella)? Esto, a mediano plazo, es un freno al progreso del país. El Perú se destaca a nivel regional por su alto grado de informalidad. Y bueno, con todo, no le va tan mal. Yo sé que se critica mucho el modelo económico, pero las encuestas lo dicen: la gente no quiere un cambio de modelo económico. Quiere servicios públicos, un Estado que le responda e inversión privada. Yo pienso que los peruanos son muy del sector privado.

¿En serio?

Los peruanos sienten que ellos han hecho este modelo. Y eso tiene que ver con la informalidad.

O con la desconfianza hacia un Estado que, mucho, no ha funcionado.

Exacto. Y esa es una diferencia fundamental de esta región con algunas otras partes del mundo: el deseo de la libertad está muy fuerte en América Latina, desde la independencia. Hay una lucha ahí. A veces hay una demanda para el orden, pero ese deseo de libertad es muy importante.