A treinta grados y sin agua

Nadie sabe el infierno del otro hasta conocerlo.

En estas sofocantes semanas, los consejos han estado a la orden del día: bebe abundante agua (entre seis y ocho vasos diarios), vístete con ropa de algodón, usa sombreros de ala ancha, no te expongas al sol, ventila tu casa, come frutas y verduras, usa bloqueador, hidrata tu piel.

Los médicos, las redes y los sabelones que nunca faltan han hecho que sepamos más o menos qué hacer en estas épocas monotemáticas, y solo por eso doblemente insorportables. El bochorno del bochorno.

El detalle es que esta sabiduría de consultorio termina siendo absurda o cuando menos desatinada cuando se la compartes a quien ni siquiera le alcanza el agua para bañarse con un vasito. Ahí se acaba toda la ciencia de las cremas humectantes.

Rosa Quispe lleva ocho horas pugnando por el agua de su familia: su padre, un anciano de 93 años, su esposo y sus cuatro hijos.

Hace dos semanas que se ha privado del legítimo derecho de darse un duchazo. Desde que una tubería rota, en la urbanización Los Jardines, desató un aniego de aguas residuales en San Juan de Lurigancho, el distrito más poblado de Lima, el agua escaseó y se encareció.

De hecho, cuenta que ese domingo 13 de enero, los aguateros que subcontrata Sedapal inflaron los precios descaradamente en Jicamarca, ese desierto al este de Lima que Huarochirí y San Juan de Lurigancho se han disputado desde el siglo pasado.

Pongámosle cifras al descaro para entenderlo mejor: un tanque de 2,500 litros que normalmente cuesta 40 soles lo ofrecían a 250. Más que el séxtuple.

Casi tres domingos de ello. 30 de enero. Día de miércoles, como todos desde entonces. Un centenar de vecinos rodean una vieja caseta en el anexo 22, a unos trotes del mercado mayorista de Jicamarca, más conocido como La Paradita por haber acogido a un grupo de comerciantes del antiguo centro de abastos de La Victoria.

Enfrente, colidando con el centro de salud materno infantil -prácticamente en su patio trasero-, se ubica el único surtidor de agua de Jicamarca.

Un arenal sin agua ni desagüe desde siempre. La promesa inconclusa de muchos gobiernos. El pedazo de tierra por el que han perdido la vida varios traficantes.

El 13 de enero, Martín Vizcarra anunció un proyecto millonario que le otorgará agua potable y alcantarillado a San Antonio de Huarochirí más o menos en el 2021.

La noticia está fresquita y en boca de todos aquí, al pie del surtidor, en las colas que se han formado desde las cuatro y media de la mañana, antes del alba. Colas que se dividen en dos zonas (alta y baja), y que son controladas por dos señoritas de negro.

El inconveniente es que solo cuentan con dos dispensadores. Dependiendo de la presión de agua cada cual puede demorarse entre doce y quince minutos por persona. Cada camión puede contener entre diez y quince rotoplast de 1,100 litros (cada uno a 18 soles oficialmente). Si le sumamos que los ciudadanos deben agruparse para que el camión se mueva en una misma zona, y que si no encuentran con quién deben aguardar el tiempo que sea necesario, así hayan sido los primeritos de la cola, la desazón aumenta.

Preguntar por el clima suele ser un amigable y manido recurso para romper el hielo. En estos momentos, en cambio, sería una burla. O la invitación más segura a escuchar un pliego de reclamos.

Tanto es así que el vendedor ambulante más solicitado no es el de las gelatinas ni los marcianos sino más bien el de los atrapamoscas, el más útil de los productos: una cinta adhesiva capaz de adherir a cuanta mosca indeseable se zampe en tu casa o tu negocio.

Las moscas que proliferan en los silos que no tienen con qué limpiar.

“Sin los surtidores, Jicamarca no tendría una sola gota de agua. Tendríamos que bajar hasta Canto Grande o a José Carlos Mariátegui (asentamiento humano)”, dice Janet Osorio, una de las controladoras, a quien, seguramente, deben arderle las orejas.

A la una y media de la tarde, nueve horas desde que inició la cola, le llegó el turno a Rosa Quispe. La huancaína que vive en Jicamarca desde hace una década se plegó a un grupo de vecinos de La Floresta, un asentamiento humano pegado al suyo, Los claveles.

“No me baño hace semanas. Me he estado pasando pañitos nomás, como si fuera un gatito”, se carcajea Rosa. Una virtud que también escasea en la cola.

Costa norte

Lo predijo el Senamhi: del viernes 25 hasta el lunes 28 de enero las temperaturas en la costa norte se incrementarían por encima de los 37°C.

En efecto, el domingo pasado, Piura alcanzó los 38°C y en Sullana, su región más calurosa, los 39°C. Exactamente, en el distrito de Mallares, a unos quince kilómetros al norte de Piura ciudad. El registro más alto en los últimos cincuenta y cuatro años.

Para Jorge Carranza, director de Senamhi en Piura y Tumbes, es un asunto que debería preocuparnos en demasía, más allá de qué tanto nos cueste dormir.

“No estamos ni marzo y las temperaturas están cinco grados por arriba de su valor habitual. En esos niveles, la radiación ultravioleta no perdona si no se tienen los cuidados adecuados”.

El promedio climático de Piura en enero es de 33°C, en febrero sube a 34°C, y en marzo acaba con un pico de 34.5°C. Eso de acuerdo a la data de hace medio siglo. Según Carranza es probable que se incremente medio grado centígrado al acabar el verano.

Tumbes, por su parte, presenta 1.5 grados centígrados por encima de sus valores habituales.

¿Cuáles son los peligros? Además de ser proclives a las enfermedades de la piel y de facilitar las condiciones para la proliferación de los mosquitos que transmiten el dengue y el chikungunya, los cultivos no se desarrollarán como deberían.

“Con el calor, la cosecha de arroz se acelera pero sin poseer el volumen ni los nutrientes que requieren los estándares”, dice Carranza.

En Trujillo, La Libertad, si bien las temperaturas no han registrado anomalías, hay una escasez de lluvia: 1.8 mm, la mitad de lo que llueve regularmente al mes. Esto ha generado que el reservorio Gallito ciego esté al 50% de su capacidad, y que, por lo tanto, se haya reducido el agua para riego, tal como indica el ingeniero Walter Veneros, especialista de Senamhi La Libertad.

Se prevé que en toda la costa norte los picos más altos de temperatura y radiación se susciten entre la segunda quincena de febrero y la primera de marzo.

Los Claveles

Luego de media hora de viaje, subiendo por varias pendientes, la manguera del camión de Sedapal no llega al tanque de Rosa Quispe, en el asentamiento humano Los Claveles.

El aguatero ya se estaba marchando, cuando la misma Rosa, de metro y medio, se encaramó al cilindro, y acomodó la boca de la manguera. Debajo de ella, desde la punta del arenal, pueden advertirse los distintos oficios de sus habitantes: plastiquerias, empresas de transportes, madereras, chancherías, chatarra.

Rosa se empapa el cabello, y suspira. El tanque está lleno. Tiene consigo nuevamente 2,500 litros de agua para su familia. Una reserva que podría esfumarse en siete duchazos (según la OMS, una ducha de diez minutos consume 200 litros), pero que ella hace durar hasta 25 días.

Tras descender por un camino de piedras, y una escalera metálica, Rosa ingresa a su casa. Un horno de madera y calamina con apenas un ventilador. ¿Qué más puede hacer? Nadie sabe el infierno del otro hasta conocerlo.

Costa en llamas

- 39 °C alcanzó el distrito de Mallares en Sullana, Piura, el domingo pasado. La cifra más alta en los últimos 50 años.

- 1.5 °C por encima de su promedio climático en enero reporta Tumbes.

- 1.8 mm ha llovido, en promedio, en La Libertad. Una alarma para los reservorios: suele llover el doble.

- 35.2 °C es el pico histórico de Lima. Ocurrió en La Molina, en febrero de 1998. En esta semana, el distrito llegó a 32°C.