Yogadictas

Contrariamente a lo que se cree, el yoga es muy fácil de practicar y ofrece muchos beneficios prácticos: desde relajarte en la oficina hasta ayudarte a reducir esos centímetros de más en la cintura. El maestro Pedro Rubio, del estudio One Love Yoga, nos acerca a esta disciplina milenaria y ofrece algunos tips para animarte a empezar.

¿Cómo se practica el yoga?

A través de distintas herramientas. Las más conocidas son las físicas: las posturas y el trabajo de respiración. Con ello, uno descubre un nuevo estado de conciencia y empieza a reunirse con su espíritu. Las otras herramientas son la filosofía, la ética y la espiritualidad.

¿Cuáles son los beneficios de practicarlo?

En lo físico, da flexibilidad, fuerza, ayuda a reducir peso y es también terapéutico, pues permite sanar lesiones (de rodilla, lumbares, etc.). En lo espiritual, te permite controlar tu mente, te relaja y te lleva a estar realmente en paz, tranquilo y a controlarte en situaciones en las que podrías perder los papeles. Yo, con el tráfico, con los hijos y las responsabilidades, siento que lo necesito; soy yogadicto.

¿Qué se necesita para empezar?

Casi nada, basta con una colchoneta, ropa cómoda y un espacio de 1 x 2 metros. Si quieres, te puedes comprar diferentes polos y shorts para practicar, pero en verdad no se necesita mucho. Y lo puedes hacer en cualquier momento, en donde estés.

¿Algún requisito indispensable?

La disciplina. El yoga es absolutamente para todos, menos para los flojos. Nosotros hacemos 6 días a la semana, llueve o truene. En Navidad programamos horarios y la gente vino feliz el 24 y el 25. Cuando sientes el bienestar, no te da flojera, sino que disfrutas de esa disciplina.

¿Y si no soy flexible?

El yoga es justamente para los “inflexibles”, no solo físicos, sino también mentales… Decir que no puedes practicar yoga porque no eres flexible es como decir que no puedes bañarte porque estás muy sucio. Todos comenzamos de cero y poco a poco nos vamos soltando y vamos obteniendo resultados.

¿Hay requisitos de alimentación?

Mucha gente cree que hay que ser vegetariano o vegano… y no es así. Yo recomiendo que cada uno escuche su cuerpo y vaya encontrando lo que mejor lo haga sentir. La dieta ideal es una búsqueda de ensayo-error.

¿Quiénes suelen buscarte para practicar?

Hay tres tipos de personas. Las que están estresadas, que son la mayoría. A ellas no les importa pararse de cabeza ni nada, quieren desestresarse. La respiración les ayuda mucho a sentir su cuerpo y a manejar situaciones de ira, tristeza o ansiedad. Luego están las personas que vienen por lo físico. Y, después, están las que vienen porque el yoga está de moda y se ve bonito en las redes. Pero eso no importa, casi en todos los casos, quienes llegan encuentran algo, se sienten mejor y descubren aspectos sutiles de la práctica que los terminan cautivando.

¿Cómo encontrar la escuela de yoga ideal para mí?

Los estilos de yoga más difundidos son el Ashtanga, un sistema de movimiento, muy físico; Iyengar, que usa las mismas posturas pero con énfasis en la duración y el alineamiento; el Kundalini con más trabajo de respiración y mantras; el Hatha, que es un poquito más pausado. También existen estilos novedosos como el Power Yoga, de más “acción”. Para Pedro Rubio, por más comercial que sea un estilo, igual lleva el germen del yoga, y algo prende en quien lo practica. Lo importante es probar. A veces la gente busca mucho y no concreta. O ve videos de maestros contorsionándose y dice “yo nunca voy a poder hacer eso”. Si no pruebas, no vas a saber si puedes o si lo disfrutas. Busca una escuela y, si no te gusta, busca otra. Las recomendaciones funcionan muy bien también. Contacta a alguien que practique y pregúntale.