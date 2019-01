Publicidad con calle

Se juntaron en la taberna Queirolo de Pueblo Libre una noche calurosa, con un chilcano en la mano y una porción de tequeños en la mesa, a alguien se le ocurrió todo de un tirón. Levantó el vaso y brindó, y la primera idea para el comercial salió como una proclama, y la segunda no tardó, y se abrazaron todos, y en una sola noche nació el comercial que se convertiría en el más exitoso de la historia…

No, así no pasó. Corte y vuelta a empezar.

Estamos en las oficinas de la agencia de publicidad Zavalita Brand Building, de cara al parque Kennedy de Miraflores, y el director creativo Daniel Sacroisky, un argentino radicado hace seis años en Perú, rompe el hielo burlándose un poco de esta reportera y narrando la forma en que los publicistas conciben los spots, algo que no tiene nada que ver con el rapto de genialidad que se cuenta líneas arriba.

No. Hay mucho estrés en el mundo de la publicidad, muchas neuronas trabajando por días, y empatía, al menos en la publicidad que quiere ser buena.

Puntualmente queremos saber cómo se hizo Ciudadanos del mañana, la última campaña de Mibanco, cuyo spot obtuvo, a las pocas horas de ser subido a las redes sociales, miles de visualizaciones en YouTube y hoy, domingo, a doce días de su lanzamiento, con seguridad ya debe haber pasado el millón de vistas.

La pieza se ha ganado el gran “like” de la gente: “¡Muy buena radiografía de nuestro país!”, “Maravilloso, refleja mucho nuestra sociedad”, “ZavalitaBrand ha plasmado en una publicidad lo que muchos teníamos en mente y conversábamos entre amigos” fueron algunos de los comentarios que se dejaron en la cuenta de Twitter del banco.

Estamos frente al equipo de publicistas que lo hizo posible: la experta en estrategia de marca Sandra Zarak, el director de marca Fernando Álvarez, el jefe de arte Carlos Pastor y Sacroisky a quien todos llaman “Sacro”.

Bermudas y camisa estilo hipster, pelotita de goma antiestrés a la mano, palabras en inglés salpicando su conversación (‘brief’, ‘stormbrain’, ‘research’), los publicistas de Zavalita Brand podrían calzar en el estereotipo de gente que trabaja en la industria que se dedica a venderte el desodorante que te promete convertirte en un seductor –o sea, que te miente –, pero no, se ven igual a la mayoría de los publicistas, pero hay algo que distingue a su agencia, dicen.

Saben vender bien su rollo.

Zavalita Brand se define como una agencia que está en la vereda del frente de las agencias “tradicionales”, de esas que continúan vendiéndonos mundos idílicos donde la gente blanca vive feliz, la llamada publicidad “aspiracional”, que nos muestra un solo modelo de éxito, de belleza, de bienestar.

-Creemos en una publicidad que "no saca el culo de la jeringa", como decía un presidente argentino- dice Sacro, siempre tan figurativo. O sea, que no tiene miedo a exhibir las tensiones de un país.

-Las marcas tienen una responsabilidad sobre la sociedad -interviene Sandra-, no serán los que solucionen los problemas, pero podrían poner sobre la mesa temas que generen conversación, movimiento y polémica.

Pero antes de ahondar en el tema de la publicidad que cuestiona a la sociedad, que parece ser el fin de esta agencia que tiene el nombre del inconforme y crítico Santiago Zavala, el personaje de la novela de Mario Vargas Llosa, Conversación en la catedral, volvamos a Ciudadanos... para saber cómo lo hicieron y porqué.

Problema y posibilidad

Aterrizar las ideas y ver la primera proyección de la pieza creativa tomó un total de tres meses. Lo que en publicidad es bastante tiempo dada la urgencia con la que se trabaja.

Ciudadanos... es el último de una serie de comerciales que desde el 2016 ha lanzado la marca Mibanco y que tiene como protagonistas a los “invisibilizados” del sistema financiero, que no son otros que los emprendedores provincianos.

Empezaron con Un muchacho provinciano, un pieza publicitaria que rinde tributo a la canción de Chacalón y que reivindica los orígenes de esta raza mestiza y trabajadora, siguieron con Cholo soy que ensalza el orgullo por la identidad peruana, con 50 años en el poder celebran la capacidad de autogestión de los emprendedores, y así...

-Pero todo giraba en el ámbito del progreso económico y material- dice Fernando.

-Nos dimos cuenta que debíamos evolucionar la figura del emprendedor: del que solo se preocupa por hacer crecer su negocio y la economía del país, al que fomente el desarrollo ciudadano, al que se preocupe por la educación, por ejemplo, agrega Sacro.

Escolares útiles (2018) marcó el punto de quiebre del tipo de publicidad de la marca. Se habla de uno de los problemas que más preocupa a la gente: la educación.

Ciudadanos… rescata ese espíritu crítico y va más allá.

Los peruanos nos hemos conectado inmediatamente con el mensaje: “Hemos crecido económicamente, exportamos oro, plata, cobre, invadimos supermercados, nos pusimos de moda, pero no podemos decir que nos desarrollamos, pues este es aún un país en el que se discrimina por el color de piel, en el que las mujeres viven con miedo, en el que nos carcome la corrupción, aún no somos ciudadanos”.

Eso dice, en resumen, el spot que de un tirón, y en dos minutos y cuatro segundos, reproduce lo que historiadores y sociólogos vienen diciendo sobre el Perú hace años.

El libro Ciudadanos sin República del sociólogo Alberto Vergara o Historia de la corrupción de Alfonso Quiroz podrían haber servido de insumo a estos publicistas para la redacción del guion. Y así fue.

Los leyeron para comprender que el Perú aún es un país con problemas y posibilidades, como decía Basadre, y que la publicidad podría levantar la mano y dar su punto de vista.

El sentido de una marca

Hay una expresión que machacan hasta el cansancio los publicistas de Zavalita Brand y es el “propósito de la marca” que no es otra cosa que el sentido de su existencia, el rol que cumple en la sociedad.

En su última campaña, Guillette propone que los hombres pueden ser diferentes y alcanzar su mejor versión con ‘The best men can be’ siendo menos machistas, más sensibles y más acordes con los tiempos del Mee Too. Toma posición respecto a un problema social.

Y es que la publicidad, la buena, debe ser la que exhiba las tensiones sociales y plantee preguntas.

Ese es el axioma sobre el que se fundó Zavalita Brand hace tres años. Flavio Pantigoso, el hombre que no pudo estar presente en esta entrevista, es su fundador.

Lo ha visto todo en publicidad, ha trabajado en las agencias más importantes del Perú y del extranjero, ha barrido con varios Premios Effie, fue el artífice del emotivo y patriótico spot Perú, Nebraska (2012), utilizó un verso de Vallejo en un comercial para una marca de telefonía.

-Antes ser publicista era como ser futbolista: no comentes la coyuntura, te decían, no veas más allá de la pelota- dice Flavio, desde algún lugar de Lima, donde se recupera de una operación a la vista- pero hoy la publicidad puede y debe opinar sobre la realidad, no evadirla.

Las palabras de Pantigoso tienen eco en el equipo de Zavalita Brand que cosecha por estos días el éxito de su spot, y que ahora deja su oficina y sale a la calle para hacerse fotografías.

Para producir el mejor contenido no hay mejor insumo que los periódicos y la calle, dice Sandra Zarak, quien es la única directora de marca que se mueve por la ciudad en cúster. Bromean sus colegas, o quizás, hablan en serio.