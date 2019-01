La otra favorita

Ella solo quería criar a sus conejos. Eran diecisiete y celebraba el cumpleaños de cada uno como si de un hijo se tratase. Vivían, cómo no, junto a ella, dando saltos en la alcoba real. Y mientras afuera se armaban guerras y su reino era amenazado, las orejudas criaturas le servían como evasión.

Era Anne una reina frágil y bipolar que pasaba fácilmente de la alegría al llanto. No le gustaba dar discursos ante su corte. Padecía de gota, una terrible enfermedad que le estaba deteriorando las piernas. Pese a sus achaques, no se privaba de los placeres del cuerpo, y los buscaba en sus súbditos. Más bien, en sus súbditas más allegadas. Su preferencia sexual eran las mujeres.

Este breve retrato le pertenece a Anne de Gran Bretaña, la última soberana de la casa de los Estuardos, que ha sido caracterizada en toda su excentricidad y locura en la última película del director griego Yorgos Lanthimos, The Favourite (2018), o La favorita, en su traducción al español.

Y como sugiere el título, se trata de una historia de pugna femenina, en la que dos cortesanas, con sobradas dotes para el arribismo, se enfrentan con garras y dientes por ganar su lugar en la cama de la temperamental reina.

La actriz Olivia Colman interpreta a la soberana (amante también de los pasteles y las langostas), y lo ha hecho con tal solvencia que ha sido premiada en el último Festival de Venecia como mejor actriz, en los Golden Globe y otros certámenes más, y está voceada para ganar una estatuilla dorada en la próxima edición de los Oscar.

La película, en general, ha sido muy bien recibida por la crítica y se perfila como la otra gran favorita de la Academia.

Al igual que la mexicana Roma, de Alfonso Cuarón, tiene diez nominaciones, entre ellas, a Mejor guion, Mejor dirección, Mejor musicalización, Mejor vestuario, mejores actuaciones para las actrices secundarias Emma Stone, como Abigail Hill, y Rachel Weisz, como Sarah Churchill.

Lo que agarra al espectador de las narices hasta el final del filme –además de los arrebatos de esa reina que parece cansada de su corona y que está más preocupada en curar sus propias heridas que en los conflictos geopolíticos de su reino (los diecisiete conejos representan en realidad a los bebés que perdió)– son las intrigas que vuelan como dagas en la corte y que se lanzan sus amantes Sarah y Abigail.

Atrapa ver a una compitiendo con la otra por el amor (el poder) de la reina, poniéndose cabe sin tanto escándalo al comienzo y con descaro al final, protegiendo su lugar como confidente y consejera política la una, y usando sus tácticas de sobreviviente profesional, que quiere ascender de criada a cortesana, la otra.

Esa reina existió

Aunque Lanthimos y sus guionistas Deborah Davis y Tony McNamara se tomaron ciertas licencias para construir la trama de The Favourite, la historia de la reina Anne y sus relaciones cercanas con sus cortesanas fueron reales.

Los historiadores reseñan que el reinado de Anne de Inglaterra fue corto, duró doce años, de 1702 a 1714, pero a diferencia de lo que se ve en la película, la reina habría sido un personaje fuerte. El curador de la fundación Historic Royal Palaces, Sebastian Edwards, dijo para la BBC que incluso facilitó la unificación de Escocia e Inglaterra lo que la convirtió en la primera reina de Gran Bretaña.

Es cierto que tuvo como mejor amiga a Sarah Churchill, a quien convirtió en la duquesa de Marlborough, y que fue esta quien introdujo en la corte (sin saber lo que hacía) a Abigail Hill, quien finalmente la saca del juego.

Algunos hablan de la película como la versión de All About Eve (1950) "en corsés", esa película americana en la que una chica corriente aparece en la vida de una famosa actriz a quien llena de halagos y alimenta el ego y termina usurpándole no solo su lugar como actriz sino hasta el marido. Algo parecido le hace Abigail a Sarah.

Lo cierto es que la era de la reina Anne se caracterizó por la presencia notable de las mujeres manipulando los hilos del poder, las favoritas de la reina eran las que maquinaban, los hombres solo ostentaban los títulos nobiliarios.

A Roma le ha salido al frente una fuerte rival. Este 24 de febrero se definirá cuál de las dos se quedará con la mayoría de las estatuillas doradas.