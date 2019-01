Disparos en Castilla

Cuando el patrullero policial ingresa, el suboficial que me acompaña mira su arma. El colega sentado a su costado dice: “hace unos años no podíamos ingresar a esta zona”. Esta mañana, las calles del asentamiento Tacalá, en el distrito piurano de Castilla, lucen desoladas y cubiertas de polvo. En el 2014, por este sector se refugiaban integrantes de “La Cruz del Norte”, una de las primeras organizaciones criminales del norte peruano dedicadas al sicariato, extorsión y tráfico de terrenos. Cuatro años después, según fuentes de Inteligencia de la Policía, remanentes de esta red, injertados en otras bandas, todavía operan en las invasiones de este distrito, pero ahora no solo usurpan tierras, también participan de asaltos a mano armada.

El año pasado, en Piura, la Policía desarticuló 377 bandas criminales, de las cuales 52 fueron intervenidas en Castilla; en los primeros 23 días de 2019, otras 14 fueron desarticuladas, 5 en la misma jurisdicción. En estos operativos, 31 efectivos policiales fueron agredidos. Precisamente, en una de estas intervenciones participó el agente Elvis Miranda Rojas, quien fue enviado a prisión el pasado 16 de enero luego de matar a un presunto delincuente durante una persecución policial.

El agente Miranda

No pasaban de las dos de la tarde cuando Miranda, quien acababa de cumplir su primer año en la institución, fue alertado del robo a un estudiante en el asentamiento Villa Chulucanas, una de las 93 zonas de riesgo identificadas por la Oficina Regional de Seguridad y Defensa Nacional (Orsydin). Cuando Miranda se disponía a salir junto a su compañero Carlos Carhuayo Cruz, una mototaxi salió a toda velocidad de un callejón que colinda con una universidad privada. Al percatarse de la presencia policial, este vehículo giró por el mismo camino para huir con dirección hacia el asentamiento Villa La Paz.

Los agentes dieron la voz de alto, el trimóvil aceleró; los policías realizaron disparos al aire, los ocupantes de la mototaxi continuaron con la huida. En el trayecto, los presuntos delincuentes decidieron bajarse del vehículo y correr hacia diferentes direcciones. Mientras Carhuayo detuvo al conductor Renzo Escobar Cano, Miranda fue tras los pasos de Carlos Ramírez Chocán, quien terminó muerto. En esta parte de la historia los argumentos sobre la aplicación del D.L. N°. 1186, que regula el uso de la fuerza policial, se enfrentan. Según la Fiscalía, hubo una desproporción, porque a la víctima no se le encontró ningún armamento mientras que para la Policía, el efectivo disparó para salvaguardar su integridad, pues Ramírez habría hecho el ademán de sacar una pistola.

“Habría hecho lo mismo que el suboficial Miranda si hubiera estado en esa intervención. No permitiremos que la delincuencia quiera ganar espacios. (…) Preferimos que muera un delincuente a un policía”, dice golpeando el escritorio de su oficina el coronel Edward Espinoza López, jefe de la Región Policial Piura.

El suboficial Miranda no es el único efectivo investigado por homicidio y abuso de autoridad. En total son 88, incluyendo un caso similar que se registró en el mismo distrito de Castilla, el 15 de noviembre del 2018. Los agentes Marcelino Yarlequé Saavedra y Jhon Salinas Morales patrullaban por el malecón de la calle Tacna cuando intervinieron a un grupo de personas, donde se encontraba César Hurtado Chorres. Según la Policía, estas personas pusieron resistencia e incluso realizaron disparos, por lo que ellos respondieron el ataque. Fue ahí donde Hurtado Chorres fue impactado por una bala que finalmente acabó con su vida.

A Yarlequé y Miranda no solo los une la institución policial o la fatalidad en la que terminaron sus intervenciones, sino también que la misma fiscal (Lilia Castillo) y el mismo juez (David Sosa) les dictaron prisión preventiva.

¿Qué ocurre en Castilla?

Para llegar a Castilla solo se necesita cruzar un puente. Desde el centro de Piura toma 15 minutos llegar hasta la entrada de este distrito. Debido a la extensión de su territorio, cuenta con tres comisarías -Castilla, Tacalá y El Indio-, pero el número de agentes o de patrulleros no se da abasto para dar cobertura a toda la jurisdicción: con 248 policías, 14 patrulleros y 9 motocicletas debe atender a una población que supera los 160,000 habitantes. Es decir, existe un policía por cada 645 personas cuando la Organización de las Naciones Unidas (ONU) recomienda que haya uno por cada 250. La diferencia es abismal. Para hacerse una idea, en la comisaría de Tacalá laboran 75 efectivos, de los cuales, tras descontar vacaciones, descansos y personal administrativo, solo 20 cumplen con labores operativas, o sea recorrer 41 asentamientos humanos, tres urbanizaciones y tres UPIS (Urbanizaciones Populares de Interés Social). El suboficial Miranda trabajaba en esta comisaría por eso. Después de la muerte de Carlos Ramírez Chocán, una turba de 80 personas la atacó destrozando patrulleros, puertas, ventanas y hasta las letras metálicas que conforman el nombre de la sede policial. Luego del ataque, las amenazas no cesaron.

“Nos han advertido de que una vida se paga con otra, de que no van a parar hasta que caiga uno de nosotros”, me cuenta un agente bajo la promesa de no revelar su identidad.

Mientras conversaba con este policía, la tarde del 22 de enero, otro presunto delincuente era baleado durante una intervención. El hecho ocurrió cerca al asentamiento Ciudad del Niño, en Castilla, luego de que Luis Carreño Gutiérrez intentara fugar e incluso apuntara con un revólver a los agentes, quienes le dispararon en la pierna. Tras ser detenido fue llevado al hospital Santa Rosa, donde quedó fuera de peligro.

“Estuve con el efectivo policial de la intervención, lo felicité y le di mi apoyo total por esa acción, porque aquí no nos vamos a acobardar, nadie nos va a atar de manos, aquí no hay que tener temor para actuar. ¿Es la vida de mi policía o la del delincuente?”, me dirá al día siguiente el coronel Espinoza. El mensaje parece estar claro.

En el olvido

Era la primera vez que un patrullero pasaba frente a la casa de los familiares de Carlos Ramírez, en el sector Los Almendros (Castilla) tras el incidente con el suboficial Miranda. El vehículo va despacio, como tanteando la situación. Los vecinos empiezan a salir de sus viviendas, los agentes suben las lunas del carro. Tres hombres bajan de una mototaxi mientras miran fijamente cómo pasa el patrullero. Cada persona con la que nos topamos en el camino, durante los dos minutos que tardó el vehículo en salir a la pista principal, mantenía el tono desafiante en su mirada. Sin ser policía, pero con los latidos y la respiración acelerada, uno podía sentir la tensión que se vivía en aquel momento, lo que significaba estar desarmado ante el temor de un nuevo ataque. Pero a veces uno también olvida lo que se siente estar del otro lado, donde los prejuicios ocupan la realidad.

“Me preocupa que sobre la zona donde se ha producido el hecho concreto, pudiéramos realizar algún tipo de estigmatización de la población. En todo lugar hay ciudadanos respetuosos y no respetuosos de la ley. No podemos generalizar o estigmatizar a las personas que viven en esos lugares, porque no sería correcto ni moral, ni ético, ni jurídicamente hacerlo”, explica el jefe de la Oficina Defensorial de Piura, César Orrego Azula.

Al recorrer las calles de Castilla, uno observa la falta de asfalto, áreas verdes, iluminación, espacios de recreación y bibliotecas. La delincuencia no nace sola, la indiferencia y la marginación también forman parte del problema.