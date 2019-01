“Si algo me pasa a mí o a mi esposa va a tener que entrar el Ejército”

Sentado en mangas de camisa y zapatillas, en su vetusto despacho de la Municipalidad de La Victoria, parece por momentos un adolescente jugando a ser alcalde. Pero George Forsyth, el popular exarquero de Alianza y esposo de la no menos popular actriz Vanessa Terkes (con quien se casó en plena campaña electoral) se toma muy en serio su papel: le ha declarado la guerra a las mafias enquistadas en el distrito y sueña con que La Victoria llegue a su aniversario número cien, en un año, con buena parte de sus muchos problemas resueltos.

Tú, como jugador de Alianza, eras un ídolo en La Victoria, y ahora caminas por sus calles con cierto temor, con siete guardaespaldas. ¿Cómo te hace sentir eso?

Sientes que te están privando de la libertad, porque no hay nada más chévere que salir a caminar por tu barrio, ir a comer el sanguchito de la esquina. Yo lo sigo haciendo. Claro, ahora tengo cinco o siete tipos atrás, lo que definitivamente te limita, pero nada va a cambiar mi forma de ser. Sigo siendo un tipo sencillo, al que le gusta caminar por el barrio, y que lo va a seguir haciendo, porque yo desde esta oficina no voy a ver la realidad del distrito.

Tú, como regidor (2011-2015), ya habías recibido amenazas de muerte. Es decir, sabías en lo que te metías...

Sí, claro. Pero yo creo que todos en algún momento debemos contribuir con la sociedad, y esa fue mi idea cuando fui regidor. Obviamente, la vena política venía por parte de mi familia, pero dije: “Oye, ¿sabes qué? Es una buena forma de contribuir”.

Pero podrías haber candidateado por cualquier distrito y elegiste La Victoria...

Sí, claro, pude haber candidateado por varios en Lima, porque tienes la dirección múltiple por trabajo, tengo empresas... Muchos me decían: “¡Tú eres loco! ¡Qué te vas a meter a La Victoria!”.

¿Y por qué lo hiciste?

Porque siento que La Victoria necesita de alguien como yo. No porque yo sea súper inteligente o lo máximo, sino que soy un tipo que no le tiene miedo a las cosas. Nadie me va a torcer, nadie me va a amedrentar. Tengo claro a dónde tengo que ir. Para eso tengo que convocar a los más capos y en mi equipo tengo a los más capos. Pero tienen a alguien que sabe liderar y les digo: “Vamos a ir acá y no importa qué tan difícil parezca, ahí vamos a llegar”.

¿Por eso decidiste jalar a Susel Paredes, que está al otro lado, políticamente hablando?

Ahí va el tema. Yo soy de otra generación. No veo colores políticos. Veo una meta y la meta es el Perú. Ahorita mi meta es sacar a La Victoria del cáncer terminal en que se encuentra. Es el tercer distrito más importante en PBI. ¡Mira cómo están San Isidro y Miraflores, los primeros dos! ¿Y por qué el tercero está hecho puré?

Tú has pedido que se declare en emergencia a La Victoria. ¿Cómo sería exactamente?

Obviamente, un estado de emergencia limita muchos derechos constitucionales, lo que permite a la Policía tomar acciones reales inmediatas. Si nosotros estamos así es porque Elías Cuba (su antecesor en el cargo) estuvo acá. ¡Lo investigaron un año y ocho meses! ¿Sabes qué hubiese sido que lo agarren desde el primer día? Yo entiendo que la Inteligencia tiene que hacer un trabajo duro, tiene que infiltrarse y recaudar muchísimas pruebas para poder meterlo preso, pero ¿qué es lo que te permite el estado de emergencia? Actuar inmediatamente.

En la campaña, un candidato decía: “La inseguridad solo se va a combatir con el ejército en las calles”. ¿Tú llegarías a ese punto?

No, porque el ejército tiene otra función. Esto es más un tema de poder actuar y tomar las riendas, porque, si no, es posible que perdamos el distrito y que lo controle la mafia. La Policía hoy nos ha devuelto la esperanza. Que haya agarrado al principal responsable de la mafia Greva (Elmo Ramos), que es la mafia más grande y que ha existido más de quince o veinte años, y lo haya metido preso, nos da optimismo.

Tú, como regidor, ya sabías de las mafias y los problemas de La Victoria. ¿Qué no te esperabas?

La falta de toda documentación. Los expedientes no están. No existe nada, ni computadoras, ni papel, ni tinta, ni lapiceros. Cada uno ha tenido que traer sus lapiceros. Eso sí, tengo gente muy comprometida que está apoyando, pero la economía del municipio está totalmente quebrada.

Tú eres el alcalde más popular, tanto por tu perfil de deportista como por tu esposa. ¿No temiste que no te tomaran en serio por eso?

En toda mi carrera he tenido que enfrentar muchísimas cosas. La carrera de deportista nomás es bastante ingrata, especialmente si eres arquero. Un día eres el héroe y el otro día puedes ser el más odiado del Perú. No de La Victoria, sino del Perú, porque Alianza es lo más grande que hay.

Así que ya has tenido training con el odio ajeno...

Tengo presencia pública desde los 16 años. Muchos decían: “Oye, ahora que seas alcalde vas a cambiar”. ¿Qué voy a cambiar? Si ser jugador de fútbol era un nivel más alto. Más bien he bajado... Ahora voy a ser menos querido. Pero yo voy a seguir siendo el mismo chico que he sido desde los 10 años, que salía del barrio, que compraba la karamanduka a la salida del estadio, después de entrenar. He enfrentado muchísimas cosas en la vida. Nunca le he tenido miedo al qué dirán.

Pero ahora está de por medio tu esposa. ¿No sientes que la has expuesto?

Ella es otro personaje público de toda la vida. Es adorada. La quieren mucho, más que a mí, cosa que me da gran orgullo porque conocí a una chica difícil y yo me la llevé. Pero nuestra relación siempre va a ser expuesta, porque somos personajes públicos.

Me refiero a que la expusiste al peligro...

Era imposible no exponerse: es mi esposa. Y Vanessa, olvídate, es una de las personas que más está aportando en el cambio de La Victoria. Gracias a ella hemos podido recuperar El Porvenir. Se pasa tiempo en La Victoria y en El Porvenir y ya la han amenazado directamente. Ella dice: “Oye, yo estoy viniendo a apoyar, no tengo nada que ver. Apoyo a mi esposo, porque lo conozco y sé que va a lograr el cambio, pero las decisiones las toma él”.

Como arquero de Alianza, tú has tenido contacto con las barras. ¿Y si esa gente con la que has tratado estuviera metida en estas mafias?

La Policía tiene que hacer su trabajo y tiene que ir preso quien tenga que ir preso. Ahí qué voy a opinar. Yo lo único que digo es que acá no se va a permitir a ningún corrupto, a ningún extorsionador. Todas las cabezas van a rodar igual. La Policía tiene que encargarse. Ahora, si nosotros tenemos información, se la vamos a brindar completa a la Policía.

¿Cómo blindar tu gestión para que la corrupción no entre por la puerta falsa?

Abriendo las puertas a la Contraloría, a control interno. Tienen todas las facilidades, vamos a todas las reuniones que ellos piden. Muchas veces en el Estado no los quieren. Yo les he dicho: “Por favor, controlen, porque está mi cabeza de por medio”. Y al primero que esté involucrado en corrupción, aunque solo parezca que lo está, se le va a cortar la cabeza. Ya los funcionarios lo tienen claro.

Hablando de cortar cabezas, hay ahorita 200 serenos con uniforme del municipio en las calles.

Nosotros ahorita estamos cambiando los uniformes. Pero, bueno, tenemos Gamarra, que puede producir la ropa de un policía, de un piloto, lo que tú quieras. Por eso vamos a trabajar con mucha tecnología. Vamos a tener códigos QR para que el victoriano o el empresario o quien fuese pueda, a través de una app, verificar si es trabajador de la municipalidad. El problema es que los victorianos viven aterrorizados, entonces no hacen las denuncias. Qué haces si la mafia te dice: “Oye, te voy a matar si no te alejas, si no me das los cupos, si no dejas que mis ambulantes estén en la calle...”.

¿Qué pasa si ocurre lo peor: que sufras un atentado o que lo sufra tu esposa?

Uno tiene que ponerse en la peor de las posibilidades, no puede hacerse el loco. Además, estamos haciendo lo imposible para ahorrar y cortando costos de seguridad. No puedo permitir que algo le pase a uno de mis funcionarios, menos a mi esposa. Por eso está con seguridad y por eso lo hemos hecho muy público. La mafia sabe: si algo me pasa a mí o a mi esposa, ¿qué crees que pasaría? Va a tener que entrar el Ejército, porque la mafia ha llegado a un nivel que ya no respeta a nadie. Si algo me pasa, la mafia ya sabe.

En el 2006, tú apoyaste a PPK y ahora has postulado por Somos Perú. ¿Cómo te defines políticamente?

Yo soy la nueva generación, no veo colores. Soy centro derecha, pero acá todos tenemos que velar por un mismo fin. No puedo ser de derecha. Si las empresas generan riquezas, tienen que preocuparse por los que menos tienen. Ahora, no puedo pasar al lado socialista, porque está demostrado que no funciona. En el mundo moderno, los jóvenes ya no vemos derecha o izquierda. Vemos una meta.

¿Cómo ves el trabajo del presidente contra la corrupción?

Uno tiene que aplaudir lo bueno y, de verdad, me saco el sombrero ante lo que está haciendo Martín, porque se enfrentó a un monstruo y sin miedo. Y son admirables muchas cosas que ha logrado. Yo creo que está limpiando la política del Perú y, como todos los peruanos, debemos estar agradecidos y apoyar. Sé que tiene muchísimos problemas y tampoco vamos a ser Alemania el día de mañana, pero va por muy buen camino.

¿Y cómo ves el trabajo del alcalde Jorge Muñoz que, dicho sea de paso, fue de Somos Perú y se pasó a Acción Popular?

Bueno, está demostrado que los partidos tienen sus momentos y ahora están muchos caídos. Pero, particularmente, veo que Somos Perú es un partido sólido, nunca ha tenido corrupción. Por eso me gustó. Y lo que hizo Andrade en Lima es lo que necesita La Victoria. Yo sé que a mí mucha gente me va a odiar... El comercio ambulatorio me va a odiar, pero el día de mañana me van a agradecer. Lo tengo clarísimo. Yo no vengo acá por popularidad.

¿Y qué opinas de Muñoz?

Es una persona con mucha capacidad, tiene experiencia y todas las condiciones para hacerlo bien. Definitivamente, Lima es un monstruo mayor que el que le tocó antes, y seguramente va a tener que tomar decisiones muy difíciles, que no le van a gustar a todo el mundo, pero nosotros no estamos puestos acá para agradarles a todos. Pero estoy seguro de que, cuando acabe la gestión, la gente nos va a recordar. Es lo que les digo a mis funcionarios: nosotros vamos a pasar a la historia.

No hay reelección municipal. ¿Qué será de tu futuro político al acabar tu gestión?

Yo soy empresario y no vengo acá por la plata. Ahora yo tengo un problema muy grande, que es La Victoria, y mi concentración está totalmente acá. ¿Qué va a pasar de acá a cuatro años? Espero que La Victoria sea de lujo. Después de cuatro años ya veré, aunque no creo que Vanessa aguante que asuma otra cosa.