Víctimas de un fétido desborde

El domingo 13, poco antes de las 6 de la mañana, el taxista Jaime Díaz Ortiz salió de su casa, ubicada en la cuadra 12 del jirón Las Hebeas, en San Juan de Lurigancho, para jugar una pichanga de fulbito. A sus 70 años seguía cumpliendo esa antigua costumbre con un grupo de viejos amigos, todos categoría máster, en una canchita de la Urbanización San Silvestre. En ese momento no notó nada extraño en el barrio.

Pero algo estaba ocurriendo. A unos metros de su casa, desde la avenida Los Tusílagos, una corriente de aguas servidas avanzaba lentamente por el jirón Los Hinojos. Era un líquido denso, marrón, en el que se mezclaban una gran variedad de residuos industriales y domésticos.

Poco después de las 6, el vecino Carlos Andía (50) subió a la azotea de su casa, en el quinto piso, para lavar su ropa, como lo hacía todos los domingos a esa hora. Él vive en Los Hinojos. Desde lo alto, vio el entonces todavía pequeño río marrón acercándose.

"Otra vez lo mismo", se dijo. Cada cuatro o cinco meses, los desagües del barrio se desbordan por las alcantarillas de esa calle, a la altura del Tottus, y cada vez que eso ocurre los vecinos llaman a Sedapal y entonces la empresa trae sus vehículos hidrojet y resuelve el problema en unas cuantas horas. Andía pensó que eso es lo que ocurriría entonces.

Pero se equivocó.

Poco antes de las 7, los esposos Óscar Muñíz y Sebastiana Aliaga escucharon a sus vecinos del pasaje Ruibarbos advertir: "¡El agua! ¡El agua1".

Pensaron lo mismo que Andía: otra vez una rotura, ya vendrá Sedapal a arreglarla. Muñíz salió a la calle y vio que ya había hidrojets extrayendo el agua de las calles. Su mujer preparó el desayuno y ambos se sentaron a comer con sus dos hijos y su pequeña nieta.

"Mira, chata, chata". A eso de las 7:30, Carlos Andía despertó a su mujer, Rocío Angulo, que los domingos se suele levantar tarde, para que se asomara a la ventana. El agua ya había llegado a la torre de electricidad que está a media cuadra de su casa. "Asu", dijo ella. Las máquinas de Sedapal no se daban abasto para frenar el avance. Andía, sin embargo, no se preocupó: su vivienda está unos 40 centímetros por encima del nivel de la calle. El agua no podía subir tanto. Así que, aunque él ya había desayunado, se sentó a acompañar a su mujer y a su hija. Haciéndoles bromas. Riéndose.

A esa hora, en Las Hebeas, un sudoroso Jaime Díaz regresaba de la pichanga. Todos sus vecinos ya estaban poniendo barricadas –bolsas de arena, ladrillos– en sus puertas. Así que sin asearse ni cambiarse, Díaz se puso manos a la obra junto con sus tres hijos.

Mientras, en el pasaje Ruibarbos, que está hundido con respecto a las demás calles, un gran caldo con salmonellas, virus y coliformes fecales se iba empozando lentamente.

Marea maloliente

Hay inundaciones de agua. Hay inundaciones de barro y piedras –en este Perú de huaicos, esas son las más comunes. Y hay inundaciones de aguas servidas. De mugre y heces. Estas –por lo repulsivas– son las más extraordinarias.

De acuerdo a Sedapal, 227 viviendas y 56 comercios de la Urbanización Los Jardines, de San Juan de Lurigancho, fueron afectados por el aniego ocurrido el domingo 13. Fueron 1,919 los vecinos contaminados por este tipo de aguas pestilentes. Algunos hasta la cintura. Otros hasta el cuello.

La inundación fue causada por la rotura de la tubería matriz de San Juan de Lurigancho, que corre por el subsuelo de la avenida Próceres de la Independencia. La rotura, según el ministro de Vivienda, Javier Piqué del Pozo, se debió a que fue colocada de forma defectuosa por la empresa constructora de la Línea 1 del Metro.

Por esta razón, las aguas marrones que Carlos Andía vio acercarse temprano desde la azotea de su casa no eran desagües del barrio. Eran desagües de todo un distrito –o, al menos, de gran parte de él. Y por esta razón, los pocos hidrojets que Sedapal envió en las primeras horas de esa mañana no pudieron contenerlas.

Cuando Lilia Bendezú se despertó, cerca de las 9 de la mañana, las aguas ya habían entrado a su casa. Ella debía viajar esa mañana a Ica a recoger a su único hijo, un adolescente que había ido a visitar a sus familiares. Así que estaba sola. Lo primero que hizo fue vestirse y bajar a su primer piso. Metió sus pies, en sandalias, en el fétido líquido que empezaba a inundar su sala y avanzó hacia el refrigerador, de donde cogió sus medicinas para la diabetes. También salvó telas y lanas de su pequeño taller de manualidades. Su hernia lumbar discal no le permitió cargar mucho más. Ninguno de sus muebles ni artefactos. Ni siquiera pudo intentar colocar barricadas, como ya estaba haciendo Carlos Andía, su vecino de al lado.

Para cuando el reloj marcaba las 10, Óscar Muñíz llevaba dos horas lidiando con el agua que entraba a su vivienda. Él y otros vecinos del pasaje Rubiarbos se dieron cuenta de que el líquido ingresaba en un volumen varias veces mayor que el que podían extraer los hidrojets, así que, entendiendo que no había mucho más que hacer, empezaron a evacuar a los ancianos del barrio. Muñíz puso a buen recaudo su camioneta. En Las Hebeas, Jaime Díaz también sacó su automóvil de la calle, pero su hijo menor no pudo sacar el suyo. No tuvo tiempo. Las aguas ya habían cubierto las llantas.

Pío Villanueva y su esposa, Gumercinda Valenzuela, estaban en Huaral, celebrando con un paseo el cumpleaños de ella, cuando su hijo los llamó por segunda vez. ¿Se acordaban del aniego del que les habló más temprano? No paraba. El agua había inundado ya la clínica dental que les había costado equipar tanto dinero y tantos años. Él había tratado de bloquear el ingreso, había cerrado la puerta y colocado muebles, pero era inútil. Ya no sabía más qué hacer.

El "huayco Sedapal", como lo llama Jaime Díaz entró, primero, al minidepartamento de su hijo mayor, contaminando su cama, refrigeradora, lavadora y cocina. Infectó, luego, el resto de la casa: la sala-comedor, la cocina y los otros dormitorios. Los Díaz se refugiaron en la azotea del segundo piso. A eso de las 11, el patriarca envió a todos a que se vayan en un bote de la Policía de Salvataje. Él se quedó. No quería dejar solo a Zeus, su amado chusco de siete años.

En casa de Óscar Muñíz, el aniego no solo se cebó con los muebles de sala, comedor y cocina. Destruyó la oficina en la que Sebastiana Aliaga dirigía su pequeña empresa de recolección de residuos: las computadoras, las impresoras, los escritorios, los documentos.

Lilia Bendezú perdió, además de sus muebles de sala y de cocina, dos máquinas de tejer, una máquina de coser y una remalladora, con las que planeaba montar un taller de manualidades para las niñas de un colegio cercano.

Carlos Andía y su familia se vieron atrapados por las aguas: la suegra de Andía, operada hacía poco, se negaba a salir por el balcón del segundo piso a pesar de los pedidos de los rescatistas y de sus familiares. Solo accedió a hacerlo la noche del lunes, cuando el nivel de la inundación había bajado un poco. Entonces salieron todos.

Pío Villanueva y Gumercinda Valenzuela regresaron a Lima a las 5 de la tarde del domingo, solo para ver, desde un parque cercano, cómo su clínica dental había sido casi totalmente cubierta por un maloliente desagüe. Los sillones dentales, las cámaras intraorales, los hornos de esterilización, todo había sido pervertido por las excrecencias. El miércoles por la mañana, antes de que un camión de basura se llevara esos equipos carísimos que le habían costado una vida de sacrificios, Villanueva le preguntó a su mujer si acaso podrían limpiarlos, desinfectarlos. Ella le dijo que no. Estaban contaminados. Cuando el camión se llevó todo, el técnico dental se metió a la última habitación de su clínica, ahora carcomida por las inmundicias, y se echó a llorar.