“Gobernar es muy distinto a estar en campaña”

Flamante alcalde de Lima, Jorge Muñoz Wells nos recibe en su no tan flamante oficina de la municipalidad, donde, dicho sea de paso, solo encontró una computadora vieja. Todavía se respira la crisis generada por el colosal aniego ocurrido en San Juan de Lurigancho, que lo obligó a suspender las tradicionales celebraciones por el aniversario de la ciudad. Pero no todo pinta mal: según una encuesta, Muñoz disfruta de un 70% de popularidad y el 64% de limeños piensa que hará una mejor gestión que su predecesor, Luis Castañeda Lossio. Esta entrevista prueba que, por lo menos, hay un cambio de estilo radical en el nuevo ocupante del sillón de Nicolás de Ribera, el Viejo.

La alcaldía lo recibe con algo que en Miraflores no sucedería: un aniego monumental en un distrito popular. ¿No es algo significativo?

Por más que se piense que no hubiera pasado en Miraflores, podría haber pasado en cualquier parte de Lima. Y esto nos hace sacar lo mejor para poder estar cerca de la gente que está sufriendo…

A propósito, su ex competidor Daniel Urresti lo criticó por no meterse en el lodo…

Él fue bastante poco oportuno, por no calificarlo de otra manera. Lejos de solidarizarse e ir al sitio, desde su Twitter mandó una fotografía donde él estaba en otras circunstancias, con otro tipo de agua, mientras nosotros estábamos en agua de desagüe, con residuos fecales. No por zambullirte en esa agua vas a ser más humano o más eficiente.

En una entrevista me dijo que iba a hacer una auditoría de la gestión anterior. ¿Cómo va eso?

Lo que hemos hecho es abrir varias cosas y llamado a la Contraloría para que haga un análisis en esos puntos que hemos abierto. Hay otras cosas que se están evaluando y, si se encontrase corrupción, seremos los primeros en denunciar. De otro lado, ayer firmamos un pacto para que los 42 distritos, más el (municipio) metropolitano, nos comprometamos, uno, a luchar contra la corrupción y, dos, a realizar actos concretos que acrecienten la integridad de las instituciones. Cinco alcaldes no vinieron, pero no descarto que vayan a incorporarse más adelante.

Un problema de la gestión anterior era la poca coordinación con los alcaldes. ¿La relación va a ser más fluida ahora?

Ya lo es. Yo he sido ocho años alcalde distrital y nunca me convocaron de esta manera. Las veces que pude venir no estuvo el alcalde metropolitano o, si estaba, se iba y dejaba a su teniente alcaldesa. Se respiran nuevos aires en esta municipalidad y pasan por el diálogo, por la transparencia y por el trabajo anticorrupción.

Apenas elegido usted reclamó que no se le estaba entregando toda la documentación anterior. ¿Eso ya se ha zanjado?

Tú sabes que, cuando hay un proceso de cierre de una alcaldía, hay un acta inicial y un acta de cierre. En ninguno de los dos momentos, ni en el interín, se nos dio la documentación que estaba faltando, que tiene que ver con temas económicos, con obras. Mira, cuando vine a esta oficina, no había teléfono fijo. Cuando pienso en eso, digo: “¿Por qué no me han dejado el aparato? ¿Cómo se comunicaba el anterior alcalde?”

¿Será porque era muy tecnológico y sólo usaba celular?

O de repente se comunicaba por telekinesis (risas).

Ahora que ya está en el sillón y ya vio el panorama, ¿cuál es su mayor desafío personal?

Gobernar es muy distinto a estar en campaña, y en el gobierno hay una serie de tareas y retos que tienen que ver con el manejo del consejo, del aparato ejecutivo, la relación con los ciudadanos, y esas tareas son muy variadas. Y a eso tú le puedes añadir situaciones que no están previstas, como la de San Juan de Lurigancho.

Eso ha sido su bautizo de fuego… O de agua [risas].

Eso fue un bautizo, sin duda, que implicaba acciones concretas, reales, y una respuesta en la que, sinceramente, todavía le falta al Estado mayor preparación. Las cosas ya han comenzado a ordenarse, pero, a pesar de que ha habido mucha solidaridad de la gente, de los distintos niveles de gobierno, de los sectores del Ejecutivo, todavía, como Estado, nos falta entrenarnos para estas situaciones.

Su relación con los alcaldes es más fluida y también con el Ejecutivo. ¿Qué ventaja representa eso para un alcalde metropolitano?

Tenemos que mirar a un objetivo en común: los ciudadanos. Hoy, por ejemplo, he almorzado aquí con dos ministros, dos viceministros, un director y nuestro equipo de trabajo, para hacer cosas que tienen que ver con la construcción de productos o desarrollo de obras para los ciudadanos.

Antes de asumir, usted tuvo una reunión con el alcalde Castañeda. ¿Qué impresión le causó?

La verdad, fue nada más que una reunión protocolar. En una sala contigua a la que estamos. Él me recibió con un parlante con música, lo cual me pareció rarísimo. Hay algunas personas que han sacado conclusiones de eso…

¿Cuáles...?

Que él creía que todos los que lo visitaban lo iban a grabar. Por eso recibía con esta música. Y de ahí me dijo: “Te quiero mostrar las fotografías de mis obras”. Y yo le dije: “Alcalde, encantado de ir a visitar las obras, pero con documentos que nos muestren los avances, costos, gastos, fuentes de inversión, etc”. No iba a pasear a ver fotografías. No me pareció serio. Me pareció una falta de respeto.

Ahora que ya está en los zapatos de su predecesor…

Yo tengo mis propios zapatos, eh. [Risas]

¿Qué rescataría de su gestión?

Hay cosas que Castañeda hizo bien y hay que resaltarlas. Por ejemplo, los hospitales de la solidaridad, las escaleras, el Parque de las Aguas, cosas que han quedado para nuestra ciudad. Pero hay otras cosas que no han sido muy bien hechas. Sobre todo la tercera gestión, que fue totalmente de espaldas a la ciudad.

De otro lado, Datum le da a Acción Popular la mayor intención de voto para el 2021. ¿Lo siente como un logro personal?

Lo siento con un reto para el partido, porque hay que trabajar y responder a las personas. El ciudadano común está viendo que hay respuestas importantes, pero eso va a ser medido en el tiempo.

Pero sin el candidato Muñoz esto no hubiera ocurrido, ¿o sí?

No lo sé. No tengo una bola de cristal para saber eso. Yo tomo las cosas con mucha humildad, con agradecimiento a los ciudadanos que han confiado en mí, y eso genera en mí también un reto. Cada vez que hago el balance del día, digo: “espero que hoy hayamos estado a la altura de las circunstancias para haber respondido a lo que la gente está necesitando”.

Pero hablando del partido, su triunfo ha sido interpretado como un repunte de Acción Popular.

Hay un hecho objetivo: hace 38 años que Acción Popular no ganaba la alcaldía de Lima. El último alcalde de AP fue el arquitecto Eduardo Orrego. Acción Popular sin duda ha repuntado. Es un partido con arraigo… Ha tenido un presidente dos veces elegido. Además, está lejos de la corrupción.

Pero este repunte ha abierto apetitos, se han creado facciones.

Obviamente todos tenemos derecho a participar y manifestar posición. Habrá matices de los distintos participantes en uno u otro sentido. Yo creo que eso es hasta interesante, porque se genera una dinámica por la que podemos decir que el partido está vivo.

¿Y cuál es su relación con Alfredo Barrenechea, que tan buenas relaciones tiene con el exalcalde Castañeda?

Como te dije en otra entrevista, Alfredo Barnechea es un militante más, un correligionario más. No tengo con él una relación ni lejana ni cercana.

Se vocean dos posibles candidatos para el 2021: Barrenechea y Raúl Diez-Canseco. ¿Tienen la misma cercanía con usted?

Hay un poco más de cercanía con Raúl sin duda. Es clarísimo y lo he dicho siempre. Pero todavía, respecto al 2021, hay pan por rebanar. Yo he escuchado nombres de otros correligionarios. Creo que todos tienen derecho a participar, pero espero sinceramente que se tome la mejor decisión, que se escoja al mejor candidato. Por ejemplo, para los temas municipales, Belaunde decía que había que escoger al mejor vecino…

Pero ahora usted tiene un buen vecino en el presidente...

Tengo buenos vecinos. De verdad que me gusta mucho el centro. Lo estoy disfrutando enormemente...

¿Haría, como Alberto Andrade, el gesto de mudarse al centro?

Cada uno tiene gestos propios. Yo, por ejemplo, estoy viniendo mucho al centro desde mi casa en bicicleta. Vengo también en el Metropolitano algunos días y también uso la movilidad que tengo, por pragmatismo.

¿Qué se le va poder mostrar al ciudadano en los primeros cien días de su gestión?

Se va a poder mostrar muchas cosas que van de esa línea de lo inmaterial, lo humano, a lo tangible y las obras concretas. Fíjate que hemos comenzado con gestos importantes: teníamos las redes sociales de la municipalidad bloqueadas y hemos comenzado desbloqueando las cuentas…

¿Y promete que no se va a bloquear a nadie?

Corro el riesgo de que, obviamente, los trolls y la gente digan hasta barbaridades, pero eso es parte de la democracia. Además, la gente sabe cuándo hay algo inventado y algo real. No me preocupa. Entonces, hemos comenzado con actos inmateriales. Estamos viendo algunas cosas concretas. En los próximos días vamos a inaugurar algunas ciclovías que están ya encaminadas. Va a haber un listado interesante de cosas.

Y en los dos temas que son la papa caliente de toda gestión municipal, la seguridad y el transporte: ¿con qué se está comenzando?

Ya comenzamos. Al día siguiente de nuestra juramentación, tuvimos una reunión descentralizada en San Martín de Porres con el ministro del Interior, el comandante general de la Policía y con todos los comisarios del centro de Lima. Fue una reunión interesante, con una serie de tareas que vamos a medir en otras reuniones más adelante. De hecho, ya hay un trabajo muy serio en la zona de Cercado y vamos a seguir en esa línea para dar seguridad a los ciudadanos.

¿Y en el transporte?

Ayer tuvimos la tercera reunión con los operadores del Metropolitano, con 35 acciones que debemos cumplir, ellos y nosotros, para poder tener un contrato equilibrado y en beneficio del ciudadano. No solo eso: también hemos participado en una mesa de Transporte del Ejecutivo y estamos preparando todo lo que tiene que ver con la transferencia hacia la ATU (Autoridad de Transporte Urbano). Y la reunión que hemos tenido con los ministros tuvo que ver con la concreción de obras, la ampliación de esos 12 kilómetros del Metropolitano en Naranjal y Chimpu Ocllo, que es una de las cosas que han alegado los operadores del Metropolitano para demandar a la municipalidad.

Se ha comentado el cambio de la insignia de la Municipalidad y el destierro del amarillo… ¿Cuál es el nuevo color de la municipalidad?

No. Ahí está el escudo a mi espalda, es el mismo. Lo que hemos querido es, sin alterarlo, refrescarlo, darle modernidad, y por eso se ha hecho bastante más amigable. Tiene que ver con los nuevos aires, pero no es que hagamos un borrón y cuenta nueva.

Se criticaba a Castañeda por firmar obras de la Municipalidad. ¿Cómo las va a firmar usted?

Quiero tener la visión de Belaunde, quien decía: el pueblo lo hizo. Hay que ir en esa línea, porque, al final del día, nosotros administramos el dinero del pueblo.