Nano Fernández: golpe maestro

El mejor jugador de tenis de mesa del mundo no mayor de quince años es peruano.

El hecho esconde orgullo pero también fatalidad. La invisibilidad para el común de los medios, el mísero apoyo de los empresarios. En el Perú, triunfar en un deporte que no sea el melodrama del fútbol es una proeza solitaria.

Se sabe, pero no debe dejar de decirse.

Carlos Fernández, alias Nano por los balbuceos de su hermana mayor, es eso que llaman prodigio. En Sudamérica ha arrasado en todas sus categorías (sub-11, sub-13 y sub-15) y en Latinoamérica ha sabido intercalar el oro y la plata (campeón sub-11 y subcampeón en sub-13 y sub-15).

Y no solo a nivel individual. En varios torneos, ha alcanzado la cima de todos los podios posibles. El más entrañable, sin duda, el Sudamericano de 2014 disputado en Chiclayo, donde con tan solo diez años ganó en las categorías por equipos, en varones dobles, en dobles mixtos y, por supuesto, en individual.

Su cuello se ha entrenado desde entonces para sostener el metal. Poco antes a decir verdad. Exactamente tras llevarse un open, en un colegio oriental de San Miguel, y clasificar al selectivo nacional sub-11 con apenas ocho años.

Por esos días, Nano era un niño ordinario: practicaba un arte marcial, por esa preocupación paterna de que los varones aprendan pronto a defenderse y, de paso, se disciplinen; y, además, protegía la zaga de una famosa academia chalaca de fútbol, ese deporte que desvela a las masas.

Sus amigos, naturalmente, estaban allí, corriendo tras un balón. Pero él escogió no con el corazón sino con el oído. Fue el sonido del tenis de mesa el que llamó su atención. El rebote que lo bautiza. El ping-pong.

Nano intenta explicármelo esta tarde, en su casa, en San Borja, mientras acaricia a Bigotes, un pug cariñoso e inquieto.

No es más el nene de YouTube al que le costaba una enormidad cargar sus trofeos. Tampoco el enanito respondón que se desparramaba a los gritos luego de cada triunfo. Nano Fernández es un adolescente ya. Se nota en el acné que le ha brotado en el rostro y en el estirón que han dado sus piernas. En su cabeza, en cambio, se distingue un joven veterano. Ese que lleva la mitad de su vida dedicándose a golpear pelotitas con paletas de goma. De ahí su hablar pausado y la cordura con que se está tomando la gloria.

En el segundo día del año, cuatro días antes de cumplir los quince, mientras se despedía de la brisa marina para regresar a Lima junto a su familia, Nano Fernández se enteró gracias a un pantallazo de WhatsApp -el servicio de mensajería más eficiente de estos tiempos- que ocupaba el primer lugar del ranking mundial de la Federacion Internacional de Tenis de Mesa (ITTF por sus siglas en inglés) en la categoría sub-15. Que es, en definitiva, el flamante número uno del planeta.

“Me alegré mucho, pero también sentí un poco de preocupación porque mantenerse va a ser complicado”, dice de entrada, con la cautela de un treintañero.

Demás está decir que Nano confía en sus talentos. Sus dudas provienen de lo económico. Solo cuenta con un sponsor (Butterfly). Este le facilita todos sus implementos deportivos, pero no costea sus campeonatos.

Desde mediados de 2018, gracias a las gestiones de su Federación, Nano goza de los beneficios del PAD (Programa de apoyo al deportista). Aunque todavía no cumplía los quince (la edad para empezar a recibirlo), sus avances le valieron la excepción. Sin embargo, resulta insuficiente para mantenerse en el trono.

Al año se organiza una veintena de circuitos mundiales, torneos que le permiten puntuar. Él necesita jugar siete cuando menos.

“En los últimos cinco años, hemos pagado el 90% de sus torneos sudamericanos, pero Europa ya son ligas mayores. Ya no es sostenible para nosotros”, dice su madre, Irene.

Se hace vital el bendito llamado a las empresas privadas.

Un llamado que en otras partes del mundo sería impensado. Bastaría con la mitad de sus resultados para ser respaldado.

Han sido sus padres, Carlos e Irene, sus principales patrocinadores. Su primera gran inversión: una cancha de tenis de mesa y clases particulares. Alrededor de cuatro años aquella mesa, amateur pero funcional, permaneció en la sala de los Fernández Pardo.

Hoy, una segunda mesa, en una nueva casa, copa la terraza que da a su cuarto. Terraza que se ha convertido en un minimuseo del prodigio en ciernes. El mismo espacio que comparte con Bigotes, el verdadero rey de sus dominios.

Un zurdo de aquellos

Nano Fernández era lo que se acostumbra decir: un zurdo absoluto. De pies y manos. Para comer, escribir, patear, cortar, pintar y cualquier acción imaginable.

Era tan zurdo que no reconocía el lado derecho de su cuerpo. En sus primeros años, por recomendación de sus tutoras, realizó terapias ocupacionales de tonicidad y motricidad. Hoy, esa dificultad es una ventaja.

Como en la mayoría de deportes, los zurdos poseen otro perfil y, por lo tanto, otro panorama. Causan asombro y luego pavor. En ese orden.

“Antes no utilizaba mi derecha. Era como mi brazo muerto”, dice Nano descolgando su diestra, con una aptitud casi teatral.

Son seis las horas de entrenamiento diario que le dedica al tenis de mesa en estos meses. Dos horas y media entre las diez de la mañana y el mediodía, y tres horas y media entre las cinco y las ocho de la noche. Encontrarse de vacaciones en el colegio supone redoblar las horas de práctica en el deporte.

Salvo los domingos, sus días son un ir y venir de La Videna a su casa. Allí lo aguarda Lisi Castillo, la cubana que está al frente de la selección infantil y juvenil (sub-15 y sub-18) desde setiembre del año pasado.

Una entrenadora exigente que hace hincapié en la flexibilidad de la cintura y el trabajo de piernas. Una base ausente en algunos de nuestros elementos de la selección de mayores, según dice.

Un detalle que no despierta optimismos de cara a los Panamericanos Lima 2019.

Hablando con Nano

No solo soy tu abuelo

el que te mira

desde un tiempo inmemorable

También soy tu amigo

el que observa contigo

la salida del sol

y los reflejos de la luna.

Tengo en mis manos, muchos gramos de ternura. Acaso uno de los regalos más preciados que alguien pueda recibir alguna vez. Un conjunto de versos de un abuelo a su nieto. De Juan Cristóbal (seudónimo de José Pardo del Arco) a Nano.

Motivado por un post de Facebook, lo más parecido a una carta, Juan Cristóbal, Premio Nacional de Poesía en 1971, tuvo el dulce ímpetu de asomarse otra vez a la literatura, una puerta que ya creía tapiada.

El fruto: una plaquette de fino acabado, editada por la Asociación por la Cultura y Educación Digital, de quinientos ejemplares. Más que suficiente.

Entonces, le pregunté a Nano qué le parecía. Antes de que el muchacho atinara a decir algo, Juan Cristóbal, barbudo y de lentes gruesos, se levantó del sofá, me dio un golpecito en la espalda y se marchó, respetuoso del protagonismo de su nieto.

Un nieto que por influencia suya está interesándose en la política. Al punto de proyectar su existencia desde un escaño o desde el máximo cargo público al que un peruano pueda aspirar.

“Ya tengo mi vida planeada. Me retiraré en el 2024. Si se puede, me gustaría ser congresista o Presidente. Quiero cambiar las cosas en este país”.

Un retiro temprano para quien podría encontrarse en la plenitud de los veinte. Difícil culparlo.