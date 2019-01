Autismo: La diaria lucha de los padres

Jean Pierre (12) está inquieto. Nos ha visto llegar y se ha abalanzado sobre nuestros maletines: le obsesionan las correas. Va de un lado a otro, quizás confundido por nuestra presencia en su casa. Al sentarnos a conversar con su madre, empieza a hacer ruidos y a lanzar sus juguetes al piso. Cuando comienza a sacudir bruscamente el mueble donde está el televisor, paramos.

La madre, Nidian Villegas, lleva a Jean Pierre a otra habitación y lo encarga a su hermana.

–Ya van tres televisores que me rompe– dice al regresar.

Televisores, equipos de sonido, celulares. A Jean Pierre parece gustarle ver cómo los objetos electrónicos se estrellan en el piso. Le gusta lanzar los celulares por la ventana: ha tirado unos seis, el último, de su tío, se rompió en pedazos.

Jean Pierre vive con Trastorno del Espectro Autista (TEA). Además, tiene retardo mental y Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH). Hace seis años, él y su madre llegaron a Lima procedentes de Sullana, buscando un colegio especializado que pudiera ayudarlo. Desde entonces, el hijo único de Nidian se ha hecho tan grande como ella y mucho más fuerte. Antes, cuando le daban las crisis que suelen atacar a muchas personas con autismo –gritos y agresiones principalmente– ella podía dominarlo por la fuerza. Hoy, no puede. Tiene que calmarlo por las buenas. Probablemente así sea mejor.

–Estoy detrás de él todo el día. Nunca se está quieto. Si estoy en la sala, se va al cuarto. Si voy al cuarto, se viene a la sala. Y, como ve, viene y empieza a mover las cosas– cuenta.

La historia de Nidian y Jean Pierre es la de miles de familias peruanas que viven con personas con TEA. Hay casos más complejos como el de Jean Pierre, agravado por el retardo y el TDAH, y otros menos, en los que solo está el autismo y este es, incluso, leve. Pero en todos ellos el cuidado de estas personas requiere altos grados de entrega y sacrificio. Y un estado de alerta permanente que fatiga y agobia a la familia.

Por eso, según Milagro Huamán, presidenta de la Asociación Soy Autista y Qué!, resulta tan injusto culpar a los padres del pequeño Kevin Moreno de lo que ocurrió el 28 de diciembre, cuando el niño de 10 años salió de su casa, en San Martín de Porres, y terminó, horas después, ahogado en una embravecida playa de San Miguel.

–Los chicos con autismo no se escapan. No huyen. Simplemente salen y deciden explorar. Y no es culpa de los padres que decidan hacerlo. Las personas con autismo no perciben el peligro– dice.

No perciben el peligro. No miden las consecuencias de sus acciones. Muchos aprenden, porque les dolió, porque se quemaron o porque mamá o papá se enfadaron con ellos. Otros olvidan el dolor y los gritos. Y, en un descuido que puede durar segundos, cometen acciones –tiran un celular, salen de casa– que pueden tener devastadoras consecuencias.

Salir a explorar

Según lo que se conoce, el pequeño Kevin salió de su casa alrededor de la 1:30 del viernes 28. Una mujer le contó a su hermana Janet que lo vio a bordo de una coaster de la línea Norlima y que fue llevado hasta el paradero final, en San Miguel. De allí habría caminado a la playa y habría ingresado al mar. Su cuerpo fue hallado el jueves 3, mar adentro.

Junto a las frases de condolencia y solidaridad, en las redes sociales no faltaron los que culparon a los padres de la tragedia: ¿por qué se descuidaron? ¿Por qué no estuvieron vigilándolo permanentemente?

–Eso nos duele mucho– dice Milagro Huamán. –Que la sociedad diga que los padres son los culpables. Como si ellos no tuvieran suficiente dolor con lo que les ha pasado, encima tienen que soportar que los culpen de la muerte de su hijo.

Muchas familias con personas con TEA tienen historias de chicos que salieron de casa, que se perdieron y a los que buscaron durante minutos, horas y hasta días que parecían eternos. Angustiados no solo porque se trataba de niños sino porque sus niveles de comunicación eran precarios o directamente nulos.

Jean Pierre salió de casa varias veces. Una vez, se le escapó a la carrera a Nidian y se quedó en medio de la pista, paralizando el tráfico en la calle. En otra ocasión, la abuela se distrajo unos minutos y él abrió la puerta que habían olvidado cerrar con llave: felizmente lo encontraron cerca, jugando con el material de construcción de una vivienda vecina. Si no se hubiera distraído con las piedras, dice Nidian, quién sabe adónde habría ido a parar.

Hace unos meses, a Elizabeth Ochoa se le perdió Nicolás (15). Iban de camino al seguro, a recoger sus medicinas. De pronto, el muchacho, que hace atletismo en el colegio, echó a correr en la dirección equivocada. Elizabeth no pudo alcanzarlo. Lo buscó en casa y por todo el barrio, hasta que lo encontró media hora después, a pocas cuadras de allí, buscándola, muerto de miedo.

A Ana Faustor se le extravió Miguel (12) dos veces. La primera vez, en un supermercado de San Juan de Lurigancho. Lo encontraron cuando un hombre trataba de cruzar con él la puerta de salida; la gente casi lo lincha. La segunda, en otro supermercado, fue hallado por un guardia de seguridad.

David Escalante perdió a Nacho (7) hace tres años, en un supermercado del Cercado de Lima. Los vigilantes dieron la voz de alarma y unos clientes avisaron que lo habían visto en un corredor. Allí lo encontró. Desde entonces, cada vez que salen, David y su mujer, Elizabeth, no le sueltan la mano ni a Nacho ni a su otro hijo, Adrián (8), también autista.

Hace unos años, el hijo de Sergio Zavala (85) salió de casa de madrugada, mientras todos dormían. Tenía 18 años pero no podía hablar. Sergio y su esposa lo buscaron por todo Santa Beatriz, día y noche, en bicicleta, pegando volantes en todos lados. El sétimo día de búsqueda, logró mostrar su foto en un canal de televisión. Varias llamadas le avisaron que el joven estaba por el Puente Atocongo. Allí lo encontraron, más flaco, sentado en un jardín. Nunca pudieron averiguar qué fue lo que vivió solo, en la calle, durante esos siete días.

Salir de casa de noche, mientras todos duermen, no es una posibilidad impensada para personas con autismo. Ellas suelen tener problemas para poder dormir y muchos padres tienen que darles medicamentos, lo que, en algunos casos, no termina de resolver el problema. Nidian, por ejemplo, debe poner su alarma a las 2 de la madrugada para llevar a Jean Pierre al baño. Quizás no sea la única madre de una persona con TEA que lo haga.

Piden más información

El último jueves, acicateado por la tragedia de Kevin y ante el anuncio del plantón que realizarían las organizaciones de padres de personas con autismo frente al Ministerio de la Mujer, el Gobierno publicó el Plan Nacional para Personas con Trastorno del Espectro Autista. El documento permitirá orientar las acciones de salud, educación, trabajo, transporte, familia e inclusión social a favor de este sector de la población. El plantón igual se dio y sirvió para que las autoridades constanten que hay una sociedad vigilante que espera resultados en este tema.

Milagro Huamán confía en que el plan atienda necesidades urgentes, como más establecimientos de salud públicos que diagnostiquen el TEA y más profesionales que realicen las terapias para los pacientes.

Pero, además, aguarda que posibilite el inicio de campañas de información sobre las personas con autismo, de modo que los ciudadanos puedan identificarlas en la calle y en cualquier situación de extravío o indefensión. Huamán cree que si los pasajeros de la coaster hubieran podido identificar a Kevin como un chico autista, quizás lo habrían llevado a una comisaría. Los policías habrían avisado a los padres. Estos lo habrían recogido. El pequeño Kevin estaría con los suyos, mirando televisión, jugando con sus hermanos. En casa.