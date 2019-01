“Tengo serias dudas de que haya una ideología en Fuerza Popular”

Lo acusaron de traidor, de tránsfuga y –hace muy poco- de oportunista, pero Francesco Petrozzi, excongresista de Fuerza Popular y hoy parte de la Bancada Liberal, no pierde la buena onda que lo caracterizó desde sus tiempos de figura televisiva. Dejó una prometedora carrera de cantante lírico en Alemania para venir a postular al Parlamento, atendiendo el llamado personal de Keiko Fujimori, decisión de la que no se arrepiente. En estos días de estampida en las filas de la otrora poderosa agrupación política, es interesante conocer, de primera mano, la experiencia de alguien que ya pasó por lo que hoy pasan tantos disidentes, incluido el mismísimo presidente del Congreso.

Hoy renunció Daniel Salaverry a Fuerza Popular (esta entrevista se hizo el miércoles) y le están diciendo las mismas cosas que te dijeron a ti cuando te fuiste…

Antes que nada, respaldo a Daniel Salaverry en su decisión. Siento que, desde el primer día que asumió, él quiso ser presidente del Congreso, no representar a un partido en la mesa directiva, y por eso se le está castigando. Esta es una situación injusta y me parece una pena que, en vez de avanzar, porque tenemos mucho por hacer de aquí al bicentenario, estemos enfrascados en estos dimes y diretes que realmente me tienen harto. Mi paso por la política en este cargo tiene un comienzo, que es el 16, y tiene un final, que es el 21.

Tenías una carrera (de cantante lírico) en Alemania y te convoca directamente Keiko Fujimori. ¿Qué te dijo que te convenció?

Yo le pregunté si iba a ser libre de trabajar en temas culturales y se me dio esa libertad. Y debo decir que la tuve en los temas de la Comisión de Cultura (que presidió). Donde no había libertad era en los votos, así llamados, “colegiados” (risas).

De hecho, Fuerza Popular no era un partido que tuviera una plataforma cultural. ¡Estabas allí como un huevo en un ceviche!

Sí, allí, yo era como un huevo en el ceviche [risas] Cuando formas partido político y listas, considero que es bonito tener representantes de todo, y yo era el representante de la cultura en la bancada. No pude intervenir en el Plan Perú porque llegué cuando estaba terminado. Igual, les pasé una separata con el pedido, la súplica, de que se incluyera, pero no se incluyó. En la nueva Bancada Liberal (a la que ahora pertenece), en la declaración de principios, yo escribí todo el tema de educación y cultura, y entre todos hemos consensuado, y cada uno ha puesto lo mejor de sí.

De hecho, siete de las ocho leyes que has logrado hacer aprobar están ligadas a la cultura…

Sí, y he trabajado de la mano de cuatro ministros. Todavía no he tenido mayor contacto con el ministro (Rogers) Valencia, pero espero tenerlo. A Patricia Balbuena le hice dos leyes preciosas: una Ley del Libro y la Ley de Espectáculos Culturales.

¿No te perjudicó ser demasiado colaborador con el Ejecutivo, específicamente con el Ministerio de Cultura?

Mira, si me perjudicó, yo no hice caso. Hay gente en el partido a la que le gusto, hay gente a la que no le gusto, hay gente que me ve como un hombre muy eficiente, hay gente que me ve con cierto temor y también he tenido muchos amigos buenos.

Alejandra Aramayo ha dicho que fue oportunismo tuyo montarte en Fuerza Popular para llegar a la Comisión de Cultura...

Alejandra ha sido una persona con quien yo mantenía un diálogo fluido mientras estuve en Fuerza Popular y le pedí con toda gentileza que retirara la palabra y la retiró. Pero, además, fue muy generosa, porque me dijo oportunista diciéndome, también, que había sido un talentosísimo presidente de la comisión o una cosa así (risas).

Has pasado de Fuerza Popular a la Bancada Liberal. Es decir, del fujimorismo al lado caviar.

La palabra “caviar”, primero que nada, es un término importado que usan algunos políticos para quitar credibilidad a otros de los cuales no gustan. Yo no me considero un caviar, pero si ser caviar es ser culto, ser social-demócrata, querer que todas las personas sean iguales, tendré que aceptar la denominación.

¿En la Bancada Liberal hay un perfil ideológico al que te adscribas?

Absolutamente. Y no vamos a admitir a nadie que no tenga el mismo perfil ideológico. La Bancada Liberal apunta a la superación del ser humano. Estamos en el siglo XXI, y en un país como el nuestro no se puede ser liberal pensando que el Estado tiene poco que ver con el bienestar del pueblo. No. El Estado tiene que darnos educación y salud, tiene que mejorar nuestras condiciones de vivienda, pero también tiene que convertirnos en personas competitivas, preparadas para triunfar en la vida. Tiene que permitirnos ser como somos, creer en lo que nosotros decidamos creer, amar a quien nosotros decidamos amar.

¡Se me hace que eras un caviar perdido dentro del fujimorismo!

¡Y dale con el caviar!

Lo que pasa es que Alberto Belaunde (su compañero en su nueva bancada) es para muchos el epítome de lo caviar...

Déjame decirte que Alberto fue amigo mío desde el primer día del Congreso. Cuando decidí renunciar a la bancada, me hicieron una entrevista en la televisión y me preguntaron: “Y ahora, ¿qué?” Y yo contesté: “Lo único que tengo claro es que no me quedaré flotando en el hemiciclo”.

¿Ya habían tenido conversaciones?

No, pero yo tenía esto claro: yo quería formar algo. Entonces me acerqué a Alberto de Belaúnde, con quien tengo muchísimas coincidencias, tanto ideológicas como políticas. Alberto habló con Gino (Costa), con quien también siempre me llevé muy bien. Se nos unió Güido Lombardi y, por supuesto, el ministro de Justicia (Vicente Zeballos) estuvo avisando desde el primer día. O sea, eran congresistas independientes que se juntaban, con un nombre que puedes criticar, que puede no gustarte, pero que sí es una ideología.

Pero opuesta a la del partido por el que ingresaste al Congreso…

Es que yo ya he llegado a preguntarme: ¿cuál era nuestra ideología? Y la verdad es que tengo serias dudas de que haya una ideología como guía del accionar del partido.

Más allá de tu saludo frustrado a (Jorge) Nieto, ¿cuántos sapos te tuviste que tragar en estos dos años y pico?

Cuánto te agradezco que me menciones lo de Coco Nieto, porque cuando yo le di la bienvenida al Ministerio de Cultura, porque me alegraba que un hombre sensible y político tomara las riendas de ese ministerio, a mí se me calló la boca y yo no hablé nunca más en el Pleno. Eso marcó un antes y un después.

Pero antes de eso, ¿cuántas concesiones tuviste que hacer?

Concesiones no hice. Y cuando pensé que no tenía que votar, salía del Pleno y a veces incluso no votaba o votaba como me parecía a mí… Mira, yo no me voy a victimizar. Yo llegué al Congreso de la mano de una chica joven a la que consideraba de mente muy abierta y, gracias a su popularidad, pude acceder al escaño que hoy ocupo. Pero esas 15 mil personas que votaron por mí merecen un congresista como el que ellos decidieron escoger. Entonces, yo no podía hacer concesiones.

Tú has criticado el hecho de que Keiko escuchara a gente a la que no debía escuchar. ¿Se lo dijiste en algún momento?

Sí. Muchísimas veces. Y a solas también.

¿Y cuál fue su respuesta?

Sonrisas. Yo pienso que nunca entendieron mi lado político. Es cierto que soy artista, pero en cada persona hay un político, porque todos tenemos la capacidad de discernir, de crear, de aportar… La política es un juego en el que, para favorecer al pueblo, a veces tienes que dar, a veces tienes que perder, pero nunca debes olvidar que el fin supremo de tu gestión es la gente.

Entiendo que no has ido a visitar a Keiko en prisión, pero, después de tu renuncia, ¿hubo algún tipo de comunicación?

No lo ha habido. Y no lo ha habido porque esta era una decisión delicada, difícil y yo no podía dar marcha atrás. Aparte, recordemos que cuando salí de Fuerza Popular Keiko no estaba en prisión. Tanto es así que yo me cruzo con ella en Canal 9. Si Keiko hubiera estado en prisión, mi panorama hubiera cambiado muchísimo.

¿No hubieras renunciado?

No te digo que no hubiera renunciado, pero hubiera tenido que pensarlo muchísimo, porque era un acto muy bravo…

La misma decisión que ha tenido que tomar Salaverry ahora.

Sí, pero lo que le están haciendo a Salaverry llama a tomar una decisión. Estamos a dos años del bicentenario. ¿A ti te parece que podemos censurar a un presidente del Congreso por una gresca?

Esto implica, para muchos, el fin de Fuerza Popular como grupo con aspiraciones presidenciales. ¿Tú lo ves así?

Bueno, va a tener que pasar un par de generaciones para que puedan volver a tener aspiraciones como las que tenían, definitivamente. Pero es lamentable porque, si les hubieran dado un manual de cómo hacer las cosas mal, no las hubieran hecho peor. Pero yo lo lamento por ellos, por el país y por el tiempo precioso que está perdiendo la niñez del Perú.

Después de lo ocurrido, y en vista de que no hay reelección, ¿qué pasará con tu carrera política?

He sido congresista y creo con toda humildad haberlo hecho medianamente bien y, si tú quieres servir al Perú, que es para lo que yo regresé de Alemania, no necesitas hacerlo desde un escaño. A mí la gestión cultural me encanta. Yo he respirado gestión cultural todos los años de mi carrera lírica. He visto cómo se manejan las orquestas sinfónicas, los museos, los teatros en países que son modelos en gestión cultural. Ahora yo sé qué es lo que necesita nuestro país en los temas culturales.

¿Esa será tu plataforma política?

Siempre la cultura. Siempre mis gremios. Mis gremios que tienen que entender que, para tener una vejez digna, sea como sea, tenemos que encontrar la manera de tributar, de asegurarnos un sistema de salud, de asegurarnos un fondo de pensiones. ¡Y en eso estamos! Son cosas que, a lo mejor, al grueso de la población le puedan parecer banales, pero las industrias culturales hacen aumentar el PBI de los países.

¿Valió la pena dejar tu carrera para meterte en política?

Por supuesto que valió la pena. Y no la he dejado. Yo pedí, el 2016, una licencia sin goce de haber para ir a cantar a Munich. Y la voy a volver a pedir, porque me han vuelto a invitar y voy a aceptar. Yo no dejo de ser la persona que soy. He dado conciertos benéficos en Perú desde que ingresé al Parlamento. Ahora estoy cantando menos porque no está el horno para bollos.

¿Qué opinas de la gestión del presidente Vizcarra hasta el momento?

Hasta el momento me parece que está bien conectado con la calle y, lo dicho, yo volví de Alemania para servir al país, que está representado en él en este momento.

Si mañana te ofreciera el ministerio de Cultura, ¿aceptarías?

¿Sabes qué cosa me da risa? Cada vez que renuncia un ministro de Cultura sale en primera plana en todos los noticieros del Perú que Francesco Petrozzi va a ser el nuevo ministro de Cultura. Y Francesco Petrozzi no lo sabe (risas).

¿Te han llamado alguna vez?

¡No te lo voy a contar! (risas) Lo dicho: servir al país se puede hacer inclusive sin escaño en el Congreso y hay muchos casos de gestores culturales que no tienen un puesto oficial y que siguen sirviendo al país. Entonces, no es algo que me quite el sueño. Que haría muchas cosas, ¡todas! Porque yo no tengo miedo a que me saquen de la silla a los quince días por valiente. Pero que me quite el sueño pensando “¡quiero ser ministro!”, no.

Si el Perú fuera una ópera, ¿cuál sería?

Yo quiero ser poético, quiero ser artista para contestarte esto: si el Perú fuera una ópera, sería “Ollanta” (risas).