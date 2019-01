La mano del artista tiembla. Tiembla a pesar de la técnica y la práctica. Tiembla por imperfecta como la naturaleza, pero también por perfectible. Por oficio si se quiere.

Lo dejó por sentado Dante Alighieri en la Divina Comedia. Lo manifiesta Alberto Quintanilla este martes de diciembre, siete siglos después. En los versos inconclusos que escribió esta mañana. En el rinoceronte de cartón al que aún no le coloca las orejas. Y en el gato regordete y ojón que ha inmortalizado en mi dedicatoria.

Arrugadas, pecosas y rechonchas, las manos de Alberto Quintanilla se mantienen infatigables en su consigna de añadir más seres y fantasmas a sus mundo. Criaturas que al emerger de su nervio y su trazo lo hacen un hombre rebelde y libre de 84 años. Un artista total que pisa firme en los terrenos de la escultura, la pintura, el dibujo, el grabado y la poesía.

No se pone límites, Quintanilla. Ingresar a la torre de su casa-taller, en el décimo piso de un antiguo edificio, en Santa Beatriz, es adentrarse en los poros de su fantasía. En todo aquello que le asombra, le conmueve y le perturba.

Camaleones, escorpiones, faunos, diablos, danzantes, payasos, serpientes, burros, perros, gatos. Especímenes de metal y alambrón. Seres mitológicos de un bestiario que Quintanilla es incapaz de explicar del todo. Como si algún cuerpo extraño cogiera su mano. Como si alguien lo poseyera en el instante último.

Anda malgeniado. Lo han excluido de una antología de Bellas Artes. Una omisión que no le sorprende pero que no por ello supera con facilidad. Su mano suelta el lapicero y se vuelve puño.

“Soy testigo de mi tiempo. Si pasan cosas dramáticas, ¿qué quieren? ¿Que pinte margaritas? No puedo ser abstracto. Las manchas no dicen nada”.

Pero no hemos venido a punzarle la herida. Aunque esté con ganas de putear a un par de críticos de arte. Es otro tenor el que nos convoca. Uno más dulce, evidentemente.

Yuyarinapaq (reflexiones), su segunda incursión en la poesía. Una recopilación de 58 poemas inéditos. Esta vez bajo el sello del Fondo editorial de la Universidad Alas Peruanas.

Lo presentó hace una semana, a inicios de diciembre, en el auditorio Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional.

Un compendio de versos escritos entre Europa y América, en los sesentas y setentas. Y un puñado más reciente, en los primeros peldaños de este siglo.

Dibujar y escribir han sido dos actos que Quintanilla ha alternado permanentemente en las últimos seis décadas. De ello dan fe sus cartones y sus cuadernos Loro. También las servilletas y los papeles bulky.

El cusqueño, mayor de 13 hermanos, levanta su humanidad de la silla con cierta dificultad y rebusca entre sus cachivaches con la acuciosidad de un anticuario. Son las mismas manos que alguna vez se enfundaron un par de guantes en un cuadrilátero. Así es, Alberto Quintanilla tuvo una breve etapa como boxeador amateur. A ratos pegador. A ratos estilista.

Al cabo de unos minutos, pone sobre la mesa una pila de hojas. Poemas inéditos que no alcanzaron la luz en esta segunda entrega, pero que él disfruta de leer en voz alta, con esa voz ronca, campechana y campesina. Una voz macerada en vino. Una voz que da sed.

Recita el disgusto de La Luna con la luciérnaga por haberle arrebatado un rayo de luz mientras dormía. Los temblores del bosque cada vez que se aproxima la crueldad del hombre. Los pensamientos de un perro a los pies de una mujer desnuda, entre otros.

Muchos de esos versos están acompañados de ilustraciones. El mismo formato de Yuyarinapaq. Migas de pan para comprender mejor las costuras de su mensaje.

Las hojas se terminan y entonces pasamos a su libro de tapa dura. Un momento mágico, sin duda. Es Quintanilla, el sapo milenario, viajando en el tiempo a través de sus poemas. Rememorando al chiquillo que llegó del Cusco a casa de una de sus hermanas en el Centro de Lima. Aquel que se inició trabajando en una gasolinera de la avenida Abancay. El muchacho que padeció el racismo capitalino.

“Este es un país decadente porque hay saña. Odio al Perú auténtico, al campesino, al cholo, al criado”.

Yuyarinapaq posee, además, un espacio para sus inquietudes amorosas, como la vez que conoció a Elena, su esposa. Una francesa que asistió a su primera exposición de arte en París y con quien no volvió a coincidir hasta cuatro años después en un restaurant. Son esos cuatro años de incertidumbre los que poetiza.

Vuelve con tu voz encendida de música

Vuelve y sonríe como girasoles en la flor

Te hablé de montañas y sus secretos

De tesoros escondidos y jardines deliciosos

De pájaros que cantan y flores que ríen

Vuelve

De noche o de mañana

No importa qué día ni qué hora. Pero vuelve

Una doctora que medica su corazón con grandes dosis de cariño. Pero con quien, sin embargo, prefiere convivir en lejanía. Elena vive en Francia mientras que Quintanilla solo pasa la mitad del año allí. Y a veces ni eso. Una soledad vital para ejercer el oficio, dice.

La melancolía por el Cusco y su imperio también tiene su lugar. Como el poema XXIV.

Puede el agua brotar de la piedra

Puede el fuego escapar de la leña

Pueden las manos seguir la inteligencia

Pueden las manos realizar las ideas

Pueden las manos construir

Pueden los ojos ver más allá

Pueden los ojos, las manos, la inteligencia

Pueden

Así nació Sacsayhuamán

Para sus hijos y los hijos de esos hijos

¿Cusco, dónde están tus hijos? Y los hijos de esos hijos

¿Podrán?

Desde pequeño participó del santurantikuy, esa feria navideña que se realiza en el Cusco cada 24 de diciembre. Alberto Quintanilla no vendía pinturas sino más bien juguetes y artesanías. Un hecho que lo curtió y expandió su creatividad.

“De niño nunca tuve juguetes. Me los inventaba. Pero no lo lamento. Las frustraciones son necesarias para crear”.

Basta girar el cuello como si fuésemos parte de un exorcismo. Escorpiones de corcho, momias de corontas de choclo, un cerdito orejas de mango, brujas de papel higiénico, chinos cabeza de granadilla, canoas de pacae. Un artista del reciclaje, Quintanilla.

Personajes desbordados fruto de una imaginación fabulosa decía César Calvo. Arcoiris polícromo, dios metálico del apocalipsis, fabulador mitológico lo elevaba César Toro Montalvo.

Suena el intercomunicador, impertinente. Quintanilla se acerca cojeando y abre por defecto sin saber a quien. En unos minutos aparecerá un hombre de bigote en un camisón azulino. Se trata de su dentista. Uno de sus últimos molares se ha desplomado y es preciso hacer a un lado a la literatura. Curarse las muelas como cualquier hijo de vecino.

Pero antes de marcharse a su consulta personal, y dejarme en su sala junto a sus criaturas, Quintanilla menciona a la muerte sin que se lo haya preguntado, como si le urgiera reafirmar su vitalidad.

“Es una dama respetuosa. Es parte de mi familia. Me ha quitado a varios seres queridos, pero no le tengo miedo. Aunque no creo que me visite pronto”, dice el hijo de 84 años, cuyos padres superaron el centenario de vida.

El taladro del dentista se escucha a los lejos, atemorizante. Las manos de Alberto Quintanilla se volverán puño. Temblarán al fin y al cabo.