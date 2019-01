“La reacción ante Aduviri ha sido la típica reacción del temor limeño: ¡Antiminero!”

El 31 de diciembre por la tarde, el celular de Eduardo Ballón no paró de vibrar. Enterados del fallo que destituía del caso Lava Jato a los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela, sus amistades cancelaron las fiestas de fin de año con un anuncio: nos vemos en la Plaza San Martín. Del Perú, ese organismo enfermo que hoy se levanta, va este diálogo.

¿Cómo bautizaría el año que se fue? Por lo menos a este 2019, en redes sociales, ya lo nombraron como el año de la “Desobediencia jerárquica”.

El 2018 es el año en el que la gente volvió a las calles. Y el año en donde después de muchísimo tiempo el Ejecutivo aprovechó el malestar de la gente y logró correr una ola difícil a pesar de su evidente debilidad.

En varias oportunidades ha dicho que la tolerancia a la corrupción es un problema nacional. ¿Le genera un poquito de esperanza lo que ha ocurrido en los últimos días?

Todo tiene límites. Los niveles de corrupción e impunidad a los que estamos asistiendo, la prepotencia y arrogancia demostrada por el fujimorismo, del 2016 en adelante, terminaron por saturar a una población que miraba desde lejos a la política.

El martes, mientras nos levantábamos erizados, los nuevos gobernadores regionales del país asumieron sus cargos. Es la quinta generación desde que se aprobó la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. ¿Qué tan lejos estamos de cumplir los objetivos del proceso de descentralización?

Lejísimos. A la descentralización se le planteó un gran objetivo que no le corresponde: el desarrollo del país. Y la descentralización no puede reemplazar a la reforma del Estado. Lo que hemos visto el 7 de octubre y en la segunda vuelta, el 9 de diciembre, es la expresión en los territorios de los gravísimos problemas del país y el desplome del sistema de representación.

Uno revisaba las hojas de vida de los candidatos, hoy muchos de ellos gobernadores regionales, y parecíamos estar ante un prontuario.

Muchísimos, pero seamos justos, no todos. Mesías Guevara en Cajamarca no entra en esa categoría, por señalar uno. Lo que constatamos en las elecciones regionales y municipales ya lo habíamos vivido con los congresistas que elegimos en el 2016 y el 2011. Claro, cada vez es peor. Pero es porque no hemos hecho nada para impedirlo. Cómo es posible que gente con sentencias firmes e incluso cumplidas pueda volver a postular a un cargo de representación.

El liderazgo, salvo en algunas gobernaciones, no parece ser muy sólido. De hecho, el 60% de las regiones del Perú fue a segunda vuelta. Quince de 25 no alcanzaron el 30% de votos válidos. No parece muy alentador.

No es novedad. Eso ha sido, digamos, una constante en el escenario regional. Han sido muy pocos los gobernadores, en la historia de esta descentralización, que en primera vuelta tuvieron una legitimidad de origen muy fuerte. Si uno suma ausentismo, votos en blanco y votos nulos uno obtiene el porcentaje más alto de ausencia en la historia del proceso de descentralización. Hubo una inflación de candidaturas propiciada, a diferencia de los procesos anteriores, por los partidos nacionales. Las 22 franquicias nacionales de los partidos a nivel regional auspiciaron con sus logos 268 listas.

Puros vientres de alquiler…

Claro, y en algunos casos obtuvieron resultados. En el sentido estricto, el mejor resultado para los partidos fueron los de Mesías Guevara (AP) en Cajamarca y Manuel Llempén (APP) en La Libertad, porque ambos son figuras que militan en su partido. Otros entraron a militar en la hora undécima, es decir, en el 2017, como varios de Alianza para el Progreso. Y otros, como el gobernador de Ucayali, han sido dueños de su propio movimiento regional. La crisis del sistema de representación blindado y protegido a lo largo de este tiempo por el Congreso salió diáfana, clara, transparente en este proceso electoral. Y eso afecta la legitimidad de origen y la composición de los consejos de coordinación regional. Hay una mayoría de regiones en donde el gobernador está en minoría en el consejo de coordinación regional. Estamos frente a un escenario difícil, resultado de una larga historia donde ni desde el Congreso ni desde el Ejecutivo se hicieron los esfuerzos para recuperar el sentido de la descentralización.

El gobierno ha destinado más presupuesto de apertura a los gobiernos regionales y locales. Alrededor de 50 mil millones. La tasa más alta desde que se creó la figura de las entidades subnacionales. ¿Por ahí pasa el tema, por dotar de más dinero cuando uno de los problemas de fondo sigue siendo el nivel de ejecución del presupuesto?

Habría que ser cautelosos. El gobierno ha señalado su voluntad de caminar de un Estado organizado sectorialmente a uno que se ordene territorialmente. Lo que supone darle al territorio un peso enorme y, por lo tanto, que la descentralización es un desafío pendiente en el país. Es preciso encontrar formas que permitan la coordinación y la articulación entre los niveles de gobierno. Allí se ha dado un paso también. Estas reuniones del Ejecutivo con los gobiernos regionales no están mal, pero son insuficientes. Hay que caminar en esa dirección y a partir de esos elementos ordenar el plan de competencias y funciones de los niveles de gobierno que son un caos.

A propósito de eso, hace unas semanas el presidente hizo hincapié en que el gobierno busca definir con claridad las competencias de los municipios, de los ministerios y de los gobiernos regionales. Un tema que confunde al ciudadano de a pie y que queda en la nebulosa. ¿Cuáles son esas competencias?

En teoría, las competencias de cada nivel de gobierno se establecieron en el proceso de la descentralización. Y, sin embargo, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo no resolvió con claridad el tema. Hay una superposición de funciones y competencias que agobian al ciudadano y a su vez generan una frecuente duplicidad en el planeamiento y el uso de recursos.

¿Se gasta en vano?

Se gasta mal. Los ministerios concentran la mayor cantidad de recursos, funciones, competencias e intervienen en los territorios. Y, claro, conforme pasa el año y creen que no van a terminar de ejecutar los recursos se los lanzan a las regiones y los municipios haciendo más ineficiente aún el limitado planeamiento que tienen estos niveles descentralizados de gestión. Todo ese proceso debe ordenarse. Tenemos que superar este esquema en el cual el Ministerio de Economía y Finanzas es el gran poder en este país. Es el que controla seis sistemas administrativos y el que decide qué se puede hacer y qué no desde un escritorio en la avenida Abancay.

Martín Vizcarra cobró relevancia por su labor al frente del gobierno regional de Moquegua. Aunque el Perú no lo eligió, ¿usted avizora en este grupo de 25 gobernadores regionales alguno presidenciable?

No. Es un ejercicio que no tiene mucho sentido. De los 25 elegidos hay algunos que efectivamente llaman la atención por su figura política. He señalado a Mesías Guevara, pero se puede señalar en otra clave a Zenón Cueva en Moquegua o también a Jean Paul Benavente en Cusco como figuras que han despertado cierta expectativa. También hay otros que producen un temor innecesario como Aduviri.

Ya se me hacía raro que no lo mencionara. ¿Es el radical que nos quieren hacer creer? Su triunfo fue arrollador.

La victoria de Aduviri ha sido importante por el porcentaje obtenido pero, además, porque ha roto esta difícil relación entre quechuas y aimaras en el territorio puneño. Y lo ha roto con un discurso que desde Lima es visto como antiminero. Cuando en realidad su discurso es desarrollista: contempla la minería, pero le plantea rendiciones. Lo que tenemos que entender es que varias de estas figuras son fuertes porque tienen una legitimidad construida en el tiempo. Ni Zenón Cuevas ni Walter Aduviri han aparecido ayer.

¿Es probable que con el tiempo se le satanice más a Aduviri?

Bueno, yo tengo la impresión de que la reacción inicial ante Aduviri y Zenón Cuevas ha sido la típica reacción del temor limeño. ¡Son antimineros! En fin, es el temor del que no ha salido al sur más allá de Paracas.

El gobernador de Arequipa fue el único que juró en privado. No permitió el ingreso de la prensa ni de otras autoridades. ¿Qué nos revela este gesto de lo que puede ser su gobierno?

El gobernador de Arequipa es un personaje absolutamente polémico. Tiene varias acusaciones por violación y agresión sexual. Es un fenómeno extraño porque viene de Caylloma, de la parte alta e india de Arequipa a la ciudad, y termina siendo elegido gobernador en un contexto en el que las élites arequipeñas descubrieron con espanto que le habían dado la espalda a la ciudad y a su historia.

Dice mucho que haya jurado a solas. Es poco abierto al diálogo desde el saque.

Sí, claro. Él ha jurado en privado, como el alcalde de Chiclayo ha exigido que le pongan una alfombra larguísima. En fin, eso somos.

¿Un poco huachafos?

Prefiero no calificar.

Vayamos al Callao. Kiko Mandriotti salió electo mientras se encontraba prófugo. ¿Cómo se explica eso en cualquier parte del mundo?

Varios de los candidatos, algunos electos y otros que participaron en la segunda vuelta, tenían sentencias y estaban prófugos. Junto a Mandriotti estaba el caso de Javier Alvarado en Lima provincias que también anduvo desaparecido. Eso tiene que ver con lo primero de lo que hablábamos. ¿Cómo es posible que un personaje así pueda candidatear? Claro, en el caso de Mandriotti no había sentencia. En el caso de Alvarado, estaba en apelación. Qué es lo que ocurre con varios de los elegidos: tienen sentencias en alguna instancia que es probable que revienten cuando estén en el cargo. El Callao como Áncash son dos de los núcleos más truculentos, más visibles y de más larga duración de corrupción en los territorios.

Áncash, de hecho, fue la región a la que postularon más candidatos. Fueron 21. Una torta muy codiciada.

Nos indica también el nivel de fragmentación y multiplicación de pequeños intereses privados asentados en determinadas actividades. Lo significativo de Áncash y de El Callao son las características de las mafias que se instalan allí. Que sí, tienen que ver con la gestión territorial, pero también con el Poder Judicial, el Ministerio Público y determinados sectores empresariales.

Es curioso porque Áncash era una región modelo por tener un alto porcentaje de ejecución de gasto del presupuesto. Era admirable. Ni eso es una garantía.

Lo que dices es bien interesante porque te demuestra la barbaridad del Ministerio de Economía y Finanzas. El expresidente de Áncash fue presentado durante dos o tres años como el más exitoso porque ejecutaba al 100% sus recursos. Cuando la efectividad de una autoridad no pasa por su capacidad de ejecutar recursos sino por la calidad de los recursos que ejecuta. Un tema que nunca le ha preocupado al Ministerio de Economía y Finanzas.

Ahora, los responsables son el MEF y la Contraloría, ¿no?

Es el MEF sobre todo. La Contraloría solo se fija en que el gasto haya sido ejecutado oportunamente. La tragedia es que la Contraloría hace autopsias. Cuenta cuánto se robaron y cuándo se lo robaron. Cuando lo encuentran, claro. Están acostumbrados a auditar procedimientos.

Si del 2002 al 2019 no hubieran existido los gobernadores regionales, ¿habría cambiado algo?

Creo que las cosas hubieran sido más difíciles todavía. El país habría tenido problemas de gobernabilidad mayores. La descentralización ha permitido que un Estado incapaz de gastar pueda hacerlo por mal que lo hubiese hecho. La ejecución del gasto sin descentralización habría sido bastante peor. Es un deporte bien fácil golpear a los gobiernos regionales, que lo merecen, el problema es que ese deporte esconde el problema mayor que es el Estado.