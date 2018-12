Oquendo escribe

Una frase muy repetida sobre Abelardo Oquendo es que no escribía, quizás una forma desprolija de decir que no publicaba escritos por él. La frase es inexacta, pues nunca le interesó dejar una obra literaria. Lo cual no le impidió escribir a lo largo de su vida una prosa que siempre fue, como dicen los portugueses, irretocable.

Su relación con la escritura fue paradójica. Varias veces dijo que no le gustaba escribir. Pero a la vez le gustaba mucho hacerlo, en el sentido literal que le daba T. S. Eliot a la lectura: lo que le gustaba a Oquendo era el acto físico de poner palabras sobre el papel. Dicho eso, jamás lo vi levantar la pluma si no era estrictamente necesario. Como si se tratara de un oficio privado que dominaba a la perfección pero en el cual no le interesaba prodigarse. Algo así como dos escrituras yuxtapuestas en su vida. Una que le encargaba, y le pagaba mal, el mundo exterior. Otra que le reclamaban sus actividades particulares. Para esto último pienso en sus cartas, cargadas de la frescura, la amenidad y el ingenio de su conversación.

Pero su afecto era por la forma de su lenguaje escrito en movimiento, no por los mundos que hubiera podido construir como contenidos. Hay quienes dicen que ser narrador lo tentó por un instante juvenil. Pero si acaso fue así, luego eso no le volvió a pasar por la cabeza. Su condición de crítico literario la aceptó a regañadientes, y terminó echándola por la borda, a pesar de sus 40 años dirigiendo Hueso húmero, revista de artes y letras. Si hubiera que sumar palabras, el volumen mayor fueron las siempre pulcramente redactadas y pensadas notas cortas sobre libros de actualidad en el suplemento dominical de El Comercio, cuya sección cultural dirigió por años, en La República, y algún otro medio. No sé cuánta conciencia tuvo Oquendo de ello, pero terminó sintiendo toda escritura, la suya y la otra, como un acto efímero, quizás superfluo.

Creo que influyó en él la actitud de su íntimo amigo Luis Loayza, quien buscó y alcanzó la excelencia en la prosa, escribió y publicó poco, no se interesó por acopiar lectores, y a partir de un momento de su vida colgó la pluma, salvo la epistolar. Terminaron las cartas siendo el diálogo escrito de dos amigos que ya no escribían prácticamente nada más. Siempre leí en las actitudes de Loayza y Oquendo una suerte de pulcritud, igual a la de su prosa misma.

Los rasgos que Oquendo buscaba en la prosa eran: la sencillez, la economía de medios, la precisión en las definiciones, el humor oculto en un giro sutil y novedoso que solo un ojo conocedor podía captar (una lección de Jorge Luis Borges). Buena parte de esto lo recogió de la prosa de su maestro Luis Jaime Cisneros, aunque Oquendo se ahorró los guiños al Siglo de Oro y el tono enfático que Cisneros a su vez había aprendido de Baltasar Gracián. La prosa de Cisneros buscaba impactar por su calidad. Oquendo buscó que su arte pasara inadvertido, que desapareciera en la eficacia. No lo logró, pues como escribió Gracián, “Quien es ciego para sus prendas, hace Argos a los demás”.

Escribimos mucho juntos, incluso al alimón, cosas menores, lo que se llama textos de ocasión. De un lado las breves tareas de redacción que nos turnábamos para los libros de Mosca Azul Editores, en textos de solapa, el eventual prólogo, y luego las noticias de Hueso húmero. De otro lado por unos años hicimos juntos en varios periódicos páginas de notas culturales, mordaces y hasta insolentes, jamás chabacanas, satirizando al medio cultural, con nombres como La quinta rueda o El apéndice inflamado. Oquendo disfrutaba mucho hacerlas, pues eran el lugar para dar curso desenfadado a su anarquismo surrealista, lo más parecido a una ideología que le conocí, a la cual me plegaba cada semana para ese fin específico.

La reunión de sus trabajos de crítica literaria y de comentario cultural algún día producirá un espléndido tomo, y no tan delgado. Aunque su obra no es un lugar donde buscar homogeneidades. Pues detestaba la rutina intelectual y el sacerdocio literario, por lo cual cada uno de esos textos respondió a la exigencia de un motivo específico, a la necesidad de expresar algo importante en las letras, o a un simple imperativo económico. Por lo general sus textos definían nítidamente la situación frente a un libro, un autor o una corriente.

Las cosas que le interesaban más las redactaba a mano, con una letra poco clara, alargada y muy espaciada, de a pocas líneas por página, y que a poco de conocernos tuve que aprender a descifrar. Luego lo pasaba a su máquina de escribir, un artefacto viejo pero eficaz, tardíamente reemplazado por la computadora. Su entrenamiento en el dictado de clases le permitía tener que corregir poco sus textos, incluso los redactados a vuelapluma. Hasta donde sé no guardaba manuscritos ni recortes de lo publicado. Aunque dejó que la computadora acumulara los archivos digitales. Se resistió mucho, con una que otra excepción, a dar entrevistas, otra forma de escribir.

No era en absoluto peleón, pero sí valiente y decidido, y participó en varias polémicas importantes, con una actitud educada y una prosa respetuosa que son insólitas y ejemplares en el género local. Asumía esos cambios de palabras como obligaciones de un hombre de bien que no puede pasar por alto un agravio, directo o implícito. También participaba en comunicados cívicos, y obviamente era él a quien se le pedía redactar.

Las notas de libros de El Comercio no llevaban firma, y son parte de los numerosos textos secretos de Oquendo. Pues fue jefe de la sección de opinión en varios periódicos (recuerdo Expreso, La Crónica, El Sol) donde era necesario aportar textos sin firma con la opinión del diario. Quizás todo ese trabajo le quitó las ganas de escribir a partir de un momento. Como acaso le sucedió a Loayza por su trabajo de traductor. Parafraseando un título de Cesare Pavese, escribir cansa.