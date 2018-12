Las bombardas y el cardenal

#Noalapirotecnia. Los pedidos para que en las fiestas de fin de año le digamos no a los artefactos pirotécnicos -no solo porque son peligrosos sino porque el ruido afecta a los bebés, a las mascotas, a personas enfermas y adultos mayores- hasta ahora han caído en saco roto, pero poco a poco se empieza a tomar conciencia. Por lo pronto, la venta de artefactos explosivos como cohetones, mamá ratas, bombardas y otros similares está prohibida en la mayoría de distritos, y solo se permiten fuegos artificiales vendidos en ferias autorizadas. Pero hace falta más. Un proyecto de ley acaba de ser presentado en el Congreso para prohibir la venta de artefactos pirotécnicos que produzcan contaminación sonora mayor a 100 decibeles. No piden la prohibición absoluta sino la regulación según el nivel de ruido. Es un esfuerzo. El cambio duradero debería empezar con nosotros, dejando de comprarlos. Todavía es posible ver a vendedores informales ofreciendo estos productos en mercadillos y en zonas comerciales sin que les falten compradores. A todos ellos habría que repetirles: "En estas fiestas, no a los pirotécnicos". Incluso, desde el punto de vista de ahorrar un dinero que acabará incinerado, sería provechoso.

#Cipriani. Termina el año y el cardenal Juan Luis Cipriani debe presentar su renuncia al Arzobispado de Lima. Su probable salida no está alejada del debate. Como lo resaltaba Augusto Álvarez Rodrich en su columna de este viernes: el religioso ha sido siempre un factor de división antes que de cohesión en la alta jerarquía del catolicismo peruano, tomó decisiones arbitrarias y prepotentes como la que le aplicó al padre Gastón Garatea, cuando le prohibió ejercer su labor pastoral por declarar sobre la unión civil de personas del mismo sexo. Miembro del Opus Dei, controversial y cercano a posiciones ultraconservadoras, Cipriani mantendrá su título de cardenal. Su futuro inmediato, mientras tanto, queda en manos del Papa.