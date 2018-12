El día después de Navidad

¿Van pasando los días de fiesta y vas acumulando algunos kilos de más? ¿Buscas bajar de peso después de lo que se viene esta Nochebuena? ¿Quieres llegar bien al verano? Pues debes empezar por ponerte metas realistas, ya que no vas a perder esos 3 kilos que subiste en diciembre en un par de días. Así que, primero, paciencia. Recuerda que entre más lenta y progresiva sea la pérdida de peso, más fácil será sostenerla. Con eso claro, te dejo aquí algunos consejos para reordenar tu alimentación en estos días de fin de año.

Se suele pensar que si no se desayuna se baja de peso más rápido, pero pasa todo lo contrario, ya que cuando te saltas el desayuno terminas comiendo de más. Aliméntate sanamente por la mañana e incorpora algunos carbohidratos para que tengas las calorías necesarias que te darán energía para el resto del día (así los podrás evitar durante la noche). Y consume fruta picada, no en jugo, para no elevar mucho la glucosa en la mañana.

A lo largo del día puedes comer algo saludable cada tres o cuatro horas. De esa manera, tu cuerpo no tendrá la sensación de pasar hambre y no almacenará energía para después. Algunos snacks que puedes considerar para el día: almendras (unas doce), una fruta, un huevo duro, un pedazo de queso fresco o un yogur descremado. De almuerzo, elige pescado o pollo con verduras, y para la cena una ensalada.

Por otro lado, ten en cuenta que es muy común confundir sed con hambre, así que antes de comer, bebe un vaso con agua. Eso ayudará a saciarte y también a calmar la ansiedad, que es muy común. Y recuerda que se recomienda tomar entre dos y tres litros por día para mantener el cuerpo hidratado.

Y más allá de los alimentos, ten en cuenta otros pequeños detalles que hacen la diferencia. Por ejemplo, no comas parada y trata de hacerlo siempre con cubiertos, pues al comer con la mano comes más rápido y en mayor cantidad. Además, date la tarea de medir tus porciones de comida, ya sea de manera empírica o utilizando tazas y cucharas medidoras. Esto te permitirá comer una cantidad controlada y adecuada.

Y si tomaste mucho en estas fiestas, date unos días sin alcohol. Eso te ayudará a perder peso más rápido y hará que tu organismo descanse. Para limpiar ese hígado: papaya, alcachofa y uvas.