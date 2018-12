“Lo de los hinchas (del Perú en el Mundial) me pareció una locura colectiva momentánea”

Esta semana llegamos hasta la casa de Matilde Caplansky para darle un repaso a los temas que han estado en la agenda del año que termina. Un estudio acogedor, presidido por un gran retrato de la madre de la entrevistada, decorado con gusto y al lado de un jardín lleno de plantas fue escenario de la conversación. Matilde es encantadora y también una aguda observadora de la sociedad peruana. Esta es una mirada desde el psicoanálisis al año que termina.

Este 2018 fue el “Año del diálogo y la reconciliación nacional”, pero eso no ocurrió. Por lo menos no en nuestra vida política.

Efectivamente, ha sido lo contrario. Nos quedamos nuevamente en la frase. Es un poco nuestro destino. Los peruanos no deberíamos adelantarnos. Deberíamos esperar a que pasen las cosas y luego nombrarlas. Porque de reconciliación hemos tenido muy poco desgraciadamente.

Desde hace mucho tiempo, además…

Desde casi toda la historia peruana. Desde la pelea de Atahualpa con Huáscar. Los españoles pudieron conquistarnos porque (ellos) estaban peleados.

¿Esta crisis política, la turbulencia que hemos vivido en los últimos meses, tiene su origen en la última elección presidencial? ¿Pierde Keiko Fujimori y luego se polariza el país?

Ahí creo que se cumple el dicho de la infancia de que “el que se pica pierde”. Y Keiko se picó. Dudo que ahora esté tan pataletuda después de todas estas semanas en la cárcel sin ver a sus hijas… es decir, algo muy duro.

Pero su bancada sigue siendo un motivo de fricción con el Gobierno.

Pero fíjese lo que está pasando: están todos huyendo. Como cuando un barco se hunde. Eso es lo contrario a la conciliación.

La bancada fujimorista se enfrentó primero a PPK y ahora no puede ver al presidente Vizcarra.

¿Porque no decimos también que es un enfrentamiento contra el Perú? Es algo así como “los peruanos estúpidos que han votado contra mí, ahora se friegan. No voy a permitir que hagan nada. La van a pagar”. Y la hemos pagado dos años y medio. Nada han hecho, salvo oposición.

¿Le parece que hay una lucha en el país, que podría resumirse en quienes están a favor del gobierno y los que están en contra?

Así es, por eso tengo la sensación de que en este fin de año hablar de reconciliación es utópico. Con todo respeto, diría que es absurdo porque estamos en una especie de guerra ideológica y también personal. Estamos muy fragmentados, muy peleados los unos con los otros. La fragmentación del tejido social es muy preocupante. Es un todos contra todos y la intolerancia está en todos lados.

Hace un tiempo, en una entrevista, usted decía que el Perú “es un ser confuso, caótico, doliente y borderline”. Como psicoanalista, ¿sigue teniendo el mismo diagnóstico?

Sí, pero agravado. Por los últimos acontecimientos.

¿No hay lugar para la esperanza?

Bueno, parecería que hubo un poco de luz con el referéndum. Pero todavía es muy pronto para ver resultados. Y si bien para algunos es motivo de tranquilidad el que Vizcarra parece tener sensatez y prudencia, aún estamos a la espera de lo que pueda hacer.

La gente quiere confiar.

Pero no por él, queremos confiar porque necesitamos tener algo de esperanza. La vida no se puede dar sin esperanza.

Y la situación en el Perú actual es difícil. Me refiero al tema de la convivencia social...

Vivir en el Perú es muy difícil. La sociedad peruana nos plantea retos cotidianos muy duros. Significa encontrar trabajo, mantenerlo, conseguir un sueldo, que no te maten o asalten en la esquina, que el marido no mate a la mujer, que el hijo no se haga drogadicto, etcétera. Las particularidades de nuestra ciudad y nuestra cultura son muy duras. En Lima, por ejemplo, lo único que no es duro es el clima. El resto, empezando por el transporte, es muy difícil. Ahora bien, los peruanos tenemos mucha resiliencia y somos muy chamberos.

Otro gran tema de este año ha sido la corrupción. ¿Somos una sociedad muy tolerante con la corrupción, del “roba, pero hace obra”?

Totalmente. Y todo eso en impunidad total. Los peruanos hemos tenido que ver los videos de Montesinos para recién creer lo que ya sabíamos.

Y ahora también hemos tenido que escuchar los audios que publicó IDL-Reporteros para convencernos de la corrupción en el Poder Judicial.

Necesitamos un empujón o un palo en la cabeza (risas).

¿Y por qué, aun con pruebas, mucha gente no cree?

Freud decía que el mecanismo más importante del psiquismo humano era la negación. Es mirar y decir que algo no está ahí, aunque esté. Porque no quiero, no puedo o no debo verlo. Eso le pasa a muchos.

¿Y le parece que últimamente, a raíz de las investigaciones de fiscales como José Domingo Pérez, la gente se indigna más con la corrupción?

Creo que sí. Y veo también gente que quiere combatir la corrupción y otra que no quiere. Y hay una fuerte cantidad de gente indiferente.

Este año también llegaron al Perú miles de migrantes venezolanos y eso desnudó una xenofobia que aparentemente no existía ¿No somos el país acogedor que pensábamos?

Éramos muy cariñosos, muy cálidos con el extranjero. A mí me apena lo que ocurre ahora. La situación de exilio y la situación de partir a buscar sobrevivencia es parte de la historia de la humanidad. Europa está llena de pueblos que han migrado. Todo el tiempo estamos migrando, buscando mejores condiciones de vida. Hasta los animales migran para sobrevivir. Creo que hay que recibirlos con los brazos abiertos, ayudarlos, como en su momento nos ayudaron. Y como en el futuro mis nietos también pueden ser recibidos en otras partes si tuvieran que migrar por si desgraciadamente pasa aquí lo que hoy pasa en Venezuela. No creo que nadie puede tirar la primera piedra y decir a mí no me va a pasar eso.

¿Cuál es el temor con los migrantes?

Bueno, la cosa se ha puesto competitiva. Muchos piensan que los venezolanos les van a quitar el trabajo, entre otras razones. Pasa que la mayor parte de ellos son muy simpáticos y atentos. En muchas tiendas de por acá hay varios de ellos. Y, además, las mezclas pueden ser buenas. Esta migración no es lo peor que nos ha ocurrido.

Pero igual el temor, la desconfianza con “el otro” está ahí.

Para algunos. Yo no le temo a este fenómeno. ¿Usted lo tiene?

No.

Yo soy solidaria, yo creo que la gente tiene derecho a buscar la vida en donde haya vida.

Un tópico que permanece desde siempre en nuestra sociedad es el machismo. Este año los feminicidios continúan. ¿Cómo desmontar el chip machista?

Ese es un tema sumamente grave en nuestra sociedad. Además porque ha habido una reacción en banda. Yo tengo la impresión de que la población al ver cien mil mujeres en la calle –la marcha Ni una Menos–, todos se han asustado. Un paciente mío me decía: “Ustedes (las mujeres) están mal. Durante cuatro mil años han estado sometidas y quieren cambiar todo en dos meses”. “¿Y cuánto tiempo necesitas para cambiar?”, le dije. “Más tiempo, hacerme a la idea”. Hay eso.

Muchos hombres son conscientes de lo machistas que han sido y quieren cambiar, pero siempre sobrevive lo que llamamos “micromachismos”.

Claro. Poco a poco hay que ir cambiando las actitudes. Yo creo que los hombres están un poco asustados. Es un cambio de costumbres muy radical pero necesario.

A eso tenemos que ir.

Su comentario es inteligente (risas).

Hay grupos conservadores muy poderosos que se oponen a una educación con enfoque de género que ayudaría a ir desterrando la violencia contra las mujeres

Los “Con mis hijos no te metas”. ¿Sabe qué? Los fascismos están ahora aleteando por todas partes del mundo y me parece un retroceso.

El 2017 el Perú clasificó al mundial de fútbol y el año pasado por fin parecimos una sociedad unida, una gran barra rojiblanca donde todos alentábamos a nuestra selección.

Fue un fenómeno especial, pero se puede, no sé hasta qué punto, comparar con ir a la guerra ¿no? Entonces todos tenemos un delirio común, todos nos unimos, vamos a derrotar, a matar a los enemigos. Yo veía ahí una pulsión tanática.

¿Con todo lo positivo que tenía el hecho de que por la selección las diferencias quedaban de lado?

Yo no creía que ahí había algo positivo.

¿NI siquiera cuando vio las imágenes de todo un estadio cantando 'Contigo Perú' en Rusia?

No. Más bien me afectaba profundamente porque me daba cuenta de que era una idealización.

Porque esa misma unión no funciona en otros aspectos de nuestra vida...

Y tampoco para el fútbol. Era una burbuja. Y además se transformó en cosas como “vendo mi carro para ir a Rusia”, me endeudo para poder ir. No pues. Le voy a decir una conjetura mía: lo de los hinchas me pareció una locura colectiva momentánea. Una gran locura colectiva.

El próximo año se vienen declaraciones de directivos de Odebrecht sobre presuntos pagos ilegales a expresidentes y otros funcionarios. El enfrentamiento entre peruanos va a continuar.

Así es. Para bien y para mal. ¿Por qué? Los peruanos somos “ver para creer”, vamos a estar atentos, igual que las largas horas que vimos el proceso de Keiko, por capítulos, todo el día, todo lo que pasaba. Otra vez van a enfrentarse a la realidad (en enero). Es como los videos de Montesinos, al saber la verdad en la que hemos estado viviendo nos apena, provoca rabia, desesperanza, indignación.

Y eso acaba en rechazo a la clase política, en “que se vayan todos”…

Cosas radicales también. Pero no hay que llegar a extremos. Que es fácil de llegar porque actualmente usted ve cómo todo está muy exasperado, muy crispado.

¿Confía en que la corrupción va a poder ser castigada, que no habrá impunidad para los corruptos que se aprovecharon del poder que tuvieron?

Algo de castigo espero. Años me he pasado diciendo que lo peor que nos puede pasar en estos casos es la impunidad. Ojalá. Porque es parte de un proceso civilizatorio. Acercarnos a las instituciones, hacerlas funcionar, que la ley sea la ley, las reglas sean las reglas, es parte de lo natural, de lo civilizado. Y eso es lo que necesitamos.