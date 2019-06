Heroínas invisibles

El día en que la detuvieron por primera vez por reclamar justicia, la mañana en la que 15 trabajadoras de limpieza pública se tendieron frente al Palacio Municipal de Lima para pedir que algún funcionario las reciba, Magdalena Jorge (34) se preocupó un poco, pero no demasiado. Se supone que debía volver a cocinar antes de que su hija menor fuera al colegio, al mediodía. Desde la comisaría de Monserrate, llamó a casa a avisar que fueran haciendo arroz porque llegaría "un poco tarde". Se quedó detenida tres horas.

El día en que la detuvieron por segunda vez por defender sus derechos, Magdalena Jorge se preocupó mucho más. La apresaron cuando intentaba ocupar la Plaza Bolívar, frente al Congreso, y se la llevaron, junto al dirigente Raúl Oviedo, a la comisaría del Rímac, donde pasó toda la noche, y de allí, en la madrugada, a la Fiscalía, acusada de alterar el orden público. Cuando la soltaron y volvió a casa, después de las 4 de la tarde, la recibieron un esposo y dos hijas muertos de preocupación. "¿Por qué te metes en esto?", "¿qué vas a conseguir?", fueron frases que no pudo evitar escuchar.

Su lucha por lograr que el municipio las incorpore a su planilla. Sus responsabilidades como madre. Durante el último año, durante los últimos tres años, el dilema de Magdalena fue el de muchas otras mujeres del Sindicato de Trabajadores/as Obreros/as de la Empresa Innova Ambiental (SITOBUR). Salir a marchar después de cumplir su turno, pero, antes, avisar en casa que demorarían "un poco". Muchas veces, llevar a los hijos o nietos a la marcha por no tener dónde dejarlos. En esos momentos, enseñarles que su reclamo es justo. Que, cuando la justicia no llega, la única salida posible es hacer sentir tu voz en las calles.

Aunque la ciudad, a tu alrededor, te dé la espalda.

Cuando, el 17 de octubre, la Corte Suprema de Justicia ratificó que los 709 obreros y obreras de SITOBUR debían pasar a la planilla del municipio capitalino, la familia de Magdalena entendió mejor aquella repetida frase de que "sin luchas no hay victorias".

Y cuando, este lunes 10 de diciembre, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) les otorgó el Premio "Ángel Escobar Jurado", por ser un ejemplo de lucha por los derechos laborales, las dudas de antes cedieron totalmente espacio a la comprensión y el orgullo.

Un oficio de riesgo

Cinco y media de la mañana. Es la hora azul y María Yapu (46) barre los últimos papeles que quedan en la Plazuela Monserrate. Todavía no amanece, pero la ciudad, como en el cuento de Ribeyro, empieza a levantarse de puntillas. Como todos los días, María durmió apenas cuatro horas esa tarde y para espantar el sueño escucha las cumbias de Sabor Mix que brotan de una pequeña radio que lleva en el camisaco.

Gloria, su compañera, se despide: hace poco fue mamá y tiene permiso de lactancia. María me dice que a zonas como Monserrate las mandan a trabajar de a dos o tres, porque son peligrosas. En las madrugadas no faltan los borrachines o los fumones que las miran feo o les preguntan la hora, aunque hasta ahora no les hayan hecho nada. No faltan los pirañas que asaltan a los transeúntes entre Emancipación y Angaraes. Solo en la plazuela, frente a la comisaría de Monserrate, se siente un poco segura. Cuando trabaja por las calles aledañas, el peligro siempre está latente.

–Este es un trabajo de mucho riesgo– me dirá Raúl Oviedo, el secretario general del SITOBUR, después, en su oficina. –Las asaltan, las atropellan; es muy peligroso.

El 70% de los agremiados del SITOBUR son barrenderos y de ellos casi todas son mujeres. Ellas recorren con sus escobas y tachos todos los rincones del Cercado de Lima, desde Cárcamo hasta La Parada. De día y de noche. María vio en Barrios Altos una balacera y tuvo que salir corriendo. A la señora Teodosia, un ratero la tiró al suelo para robarle el bolso, que solo tenía sus tapers con su desayuno y almuerzo. Otra vez, un tipo se le acercó en Garcilaso de la Vega para mostrarle sus genitales.

Todas recuerdan a su compañera Rosa Mamani Apaza, a la que mató una bala perdida en un asalto en el Jirón de la Unión, en agosto del año pasado. También recuerdan a Alicia Lima, a la que un conductor borracho arrolló en el cruce de Chancay con Emancipación. Y a Carmela Coronel, embestida por un auto y a la que las secuelas del atropello obligaron a renunciar al trabajo hace solo cuatro meses.

Es un trabajo difícil. Es difícil trabajar todo el día bajo el sol del verano o toda la noche durante las lluvias de invierno. Caminar embutidos en trajes gruesos, con gorras, guantes y mascarillas, a temperaturas de más de 25 grados, recibiendo en la cara el humo de los buses. Y, con todo lo naranja de los trajes, ser invisibles. Invisibles para esas personas que arrojan basura al piso cuando acabas de barrerlo o para los choferes que se quejan de la congestión que generan tus marchas o para las autoridades que hacen oídos sordos a tus pedidos de justicia, como el acalde de Lima, Luis Castañeda Lossio.

El futuro de las mayores

Hay mujeres como la señora Teodosia (49) o como Faustina Quispe (58) que llevan trabajando en la limpieza pública de Lima 23 años. Desde que en 1995, Ricardo Belmont cerró la antigua Empresa de Servicios de Limpieza Pública Municipal de Lima (Esmil) y entregó este servicio en concesión a la empresa Vega Upaca SA, que luego cambió su nombre a Relima Ambiental y luego, otra vez, a Innova Ambiental.

–¿Qué va a pasar con esas mujeres– dice Raúl Oviedo –si entra una nueva empresa privada y decide comenzar de cero? ¿Dónde van a trabajar?

–Me da pena sobre todo por ellas– dice, por su parte, Magdalena Jorge. –Si se quedan en la calle, ¿dónde van a poder cumplir los años de servicio que les faltan para jubilarse?

Previendo esta situación, en enero de 2015, el SITOBUR presentó una demanda judicial para conseguir que los 709 trabajadores del sindicato dejen de trabajar formalmente para Innova y pasen a la planilla de la Municipalidad de Lima.

En marzo de 2017, la Cuarta Sala Laboral les dio la razón.

En su sentencia, señaló que los servicios que cumplen las barrenderas, jardineros, lavadores, ayudantes de recolección, choferes, operarios y otros obreros involucrados en la gestión de los residuos, son funciones primordiales, permanentes y necesarias del municipio capitalino, por lo que es un hecho real que entre los trabajadores y el municipio existe una relación laboral. Los magistrados ordenaron que aquellos sean registrados en el libro de planillas edil.

El saliente alcalde de Lima se ha negado a acatar la sentencia. Ni siquiera la resolución de la Suprema, en octubre de este año, lo ha hecho cambiar de postura. Cuando Domingo pidió esta semana un pronunciamiento del municipio sobre las resoluciones judiciales, sus voceros indicaron que se abstendrían de declarar porque el tema involucraba solo a la empresa y a los trabajadores.

Las obreras de limpieza, por su parte, esperan que el nuevo alcalde, Jorge Muñóz, cumpla la palabra que dio el 1° de octubre, cuando dijo a la prensa que acataría la sentencia. De alguna manera, se sienten confiadas. El premio otorgado por la CNDDHH es una expresión de que buena parte de la sociedad está con ellas. De que su lucha de todos estos años ha valido la pena.

–Muchas veces nos sentíamos cansadas– dice Magdalena. –A veces, cuando me quedaba a las marchas, me preocupaba por no haber ido a recoger a mi hija. Como todas las compañeras, impotentes de descuidar a nuestras familias por estar en nuestra lucha. Pero, al final, esta lucha ha sido recompensada.