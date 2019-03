Joao Teixeira: Santero abusador

El santero al que más de 450 mujeres acusan de ser un abusador sexual en Brasil es un viejo conocido del Perú. Acá dio muestras de sus supuestos poderes en el mismísimo Palacio de Gobierno.

Fue en abril de 1991, cuando el shock económico de Alberto Fujimori golpeaba el bolsillo de los más pobres, el terrorismo avanzaba sobre la capital y la epidemia del cólera se extendía por el país, que el brasileño Joao Teixeira de Faria llegó a Lima.

Lo precedió su fama de curandero milagroso, de hombre que "operaba" sin anestesia ni instrumentos quirúrgicos, poseído por espíritus sanadores. Antes de que aterrizara siquiera, miles de hombres y mujeres enfermos de todo tipo de enfermedades, sin esperanzas en la medicina convencional, hicieron cola durante tres días para obtener uno de los tickets que permitiría ser auscultado por sus manos. Ser "sanado".

El sol, la debilidad y las horas de espera pusieron a prueba la fe de muchos. Hubo desvanecimientos, emergencias que tuvieron que ser evacuadas a hospitales y un muerto: un hombre de 66 años que sufrió un paro cardíaco. La fe no fue suficiente.

Días después, en un campo deportivo de Pueblo Libre, Teixeira, que se llamaba a sí mismo Joao de Deus (Juan de Dios), reunió una multitud de más de 30 mil personas.

Debido a la intervención de la Fiscalía, que advirtió que estaba practicando la medicina de forma ilegal, el acto masivo terminó abruptamente: apenas 3 mil personas habían podido ver al santero.

Al día siguiente, Teixeira fue a Palacio de Gobierno: Fujimori había sufrido una luxación en un dedo de la mano derecha y requería de su supuesto poder. Luego, el entonces todavía presidente democrático declaró que gracias al brasileño había podido mover la extremidad. El "milagro" había ocurrido.

Teixeira regresó a su país a seguir practicando sus curaciones en su finca en Abadiania, un pueblecito del estado de Goiás, ubicado a 115 kilómetros de Brasilia. Recibiendo enfermos de todo el mundo. Visitando presidentes como Lula, Dilma Rousseff y Michael Temer. Y, ahora se sabe, abusando sexualmente de cientos de mujeres, impunemente.

Al menos 458 víctimas

Las primeras revelaciones se dieron en el programa de televisión Conversación con Bial, el viernes 7. Varias mujeres aseguraron que habían sido tocadas a la fuerza y obligadas a coger el pene del santero después de haber sido llevadas a su habitación para sesiones privadas de limpieza espiritual.

La única que dio la cara fue la coreógrafa holandesa Zahira Leeneke Mous, quien afirmó que Teixeira tomó sus manos y las puso sobre su pene y que en otro momento la forzó a tener sexo anal. "Siempre pensé que había sido yo", contó en el programa de televisión. "Cuando me di cuenta de que no era así, me quedó claro que él aún seguía haciendo esto y que yo tenía que decir algo".

Al día siguiente de la revelación, decenas de denuncias empezaron a llegar a las oficinas de la cadena O Globo y a la redacción del diario del mismo nombre. El martes, la Fiscalía de Sao Paulo informó que hasta ese momento había recibido las quejas de 252 mujeres que decían haber sido víctimas del mesiánico curandero. Mientras que la Fiscalía de Goiás declaró haber recibido otras 206 denuncias.

"Las víctimas eran personas en una situación vulnerable que acudieron a él con la esperanza de que pudiera curarlas", dijo a los medios la procuradora Patricia Otoni. "Han hablado de delitos que habrían ocurrido a puerta cerrada y con un modus operandi muy similar".

Teixeira, mientras tanto, no ha dicho mucho. El miércoles, rodeado por los periodistas que habían llegado a la Casa Don Ignacio de Loyola, en Abadiania, se limitó a decir "No soy culpable" al tiempo que trataba de escabullirse, protegido por cientos de voluntarios que habían acudido a expresarle su apoyo. Poco después, uno de los voluntarios comunicó a los medios que su maestro estaba afectado por las noticias y que por esa razón no podía "hablar con los espíritus". Esta vez, sus supuestos poderes no podrán hacer frente a la contundencia de las acusaciones en su contra (O.M.).