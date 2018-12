Aquaman: de Bufón a rey

Aquaman, el superhéroe de DC Comics, es un meme. Puede ser que todos lo admiren ahora, por la actuación de Jason Momoa, el coloso hawaiano de casi dos metros que lo encarna en el cine, pero durante años fue un chiste recurrente, no un paladín. “Eres tan inútil como Aquaman”. Esa era la expresión que se usaba para referirse a él. Y aquello tenía un origen.

Es septiembre de 1973. La productora Hanna Barbera lanza los Súper Amigos por la cadena estadounidense ABC. Es una serie de dibujos animados que muestra a los principales personajes de DC Comics como un equipo. Allí están Superman, Wonder Woman, Batman, Robin y Aquaman. Los cuatro primeros no necesitan presentación, pero el quinto parece ser un complemento, parte del mobiliario, no un protagonista.

Aquaman tiene un problema, sus poderes, dar órdenes telepáticas a cualquier criatura marina y nadar a velocidades fantásticas, solo funcionan en el océano. Si una crisis se desata en el espacio, en un desierto, en ciudades ficticias como Metrópolis o Ciudad Gótica, solo puede servir para ser tomado como rehén o celebrar los triunfos de sus compañeros. Y además tiene una debilidad. No puede pasar mucho tiempo lejos del mar a riesgo de morir deshidratado.

Eso son los inconvenientes. Luego viene el ridículo. La serie de Hanna Barbera lo presenta montado sobre un jet ski, a pesar de que puede nadar. Lo muestra haciendo esquí acuático sobre peces voladores o comandando cardúmenes montado sobre una tortuga gigante.

Listo. Es hora de las burlas. Desde 1973 hasta los dos miles, a pesar de los esfuerzos de DC por cambiar su historia y personalidad, Aquaman se convierte en el muchacho al que todos le ven un defecto.

En 2015, el humorista argentino Alberto Montt lo dibuja como un tipo que tiene que llamar al plomero porque se le inunda el departamento, o lo muestra asfixiado, en una playa, con un collarín de plástico alrededor del cuello. Se convierte en personaje recurrente de la serie de TV Padre de familia, de Fox. Allí lo presentan como un tipo que abusa de su poder para controlar a la vida marina y obliga a los peces a que le sirvan cerveza y le prendan la TV. En 2016, la plataforma de videos informativos Playground le dedica un video que lleva este nombre: “El ridículo de Aquaman: 75 años siendo el superhéroe favorito... de nadie”.

El regreso del rey

No es popular, es un hecho. Pero DC tiene un plan.

Empezarán por los cómics, para darle algo de grandeza al Rey de los Mares. En 2011 convocan a un guionista que tiene vocación de bombero: Geoff Johns. El escritor, natural de Detroit, tiene fama de reflotar proyectos que se daban por perdidos. Ha convertido el cómic de Linterna Verde en una saga espacial, con varios protagonistas, que hasta ahora sigue vigente, y le ha dado nuevos bríos a Flash y a Superman en sus respectivas series.

El trabajo de Johns no es nada fácil. Antes de su llegada, DC ha cometido algunos excesos con Aquaman.

En 1994, el personaje perdió la mano y puso en su lugar un arpón. Además, se dejó una larga barba rubia. Son los años en los que las editoriales juegan a hacer miserables las vidas de sus justicieros.

El 2005, el guionista inglés Rick Veitch trata de curar al Aquaman manco dándole una mano mágica, de agua, que también puede usar como arma. Esa nueva extremidad le da el poder de deshidratar a cualquier persona o animal hasta la muerte.

Johns borra todo ello. Y acaba también con la vieja debilidad del personaje. Ya no necesita volver constantemente al océano para sobrevivir: es un anfibio.

Pero lo más importante es que refuerza la idea de que más que un aventurero es un rey, soberano de la ciudad hundida de Atlantis, protector de todos los océanos, comandante de un poderoso ejército de soldados que respiran bajo el agua y amo no solo de las criaturas marinas conocidas por el hombre sino de seres fabulosos que tienen parentesco con el Kraken de la mitología nórdica. Ese es el nuevo Aquaman. Y a ese personaje trata de parecerse Jason Momoa en la película de Warner Bros que está a punto de estrenarse. Es el monarca que una vez fue bufón.