El empresario y la Copa Libertadores

#RoqueBenavides. De pronto, una ya no sabe qué pensar. Los seguidores del expresidente Alan García dicen que hay una persecución política en su contra. Y lo mismo afirman los partidarios de la excandidata Keiko Fujimori. Y el presidente de la Confiep, Roque Benavides, habla de una campaña para destruir al gremio de empresarios encabezada por los fiscales que investigan el caso Lava Jato y todas sus implicancias. De pronto, todos son inocentes y las indagaciones del Ministerio Público una cacería de brujas. Benavides sostiene que él solo cumple con su rol y lo que corresponde es que defienda al expresidente de Confiep Ricardo Briceño, investigado por un supuesto aporte de 200 mil dólares entregados por Odebrecht para financiar una campaña a favor de Keiko Fujimori. Quizá el señor Benavides prefiera un mundo en el que la justicia deje de llevarse por los indicios con los que cuenta, que no se aproxime a su gremio, o que lo haga de lejitos. Ese no es el estilo del fiscal José Domingo Pérez. Y eso explica el alto apoyo ciudadano que tiene el representante del Ministerio Público. Algo de lo que no puede presumir la Confiep.

#LibertadoresdeAmérica. El jueves, desde la indignación del hincha que ha perdido un tesoro, el periodista argentino Federico Rozembaum, del diario Olé de Buenos Aires, escribía: "La final (de la Copa Libertadores) en Madrid es una patada en el alma a todos los hinchas de fútbol de la Argentina. A 10 mil kilómetros de distancia, el River-Boca es un intento poco feliz de transformar el superclásico en un evento Champions League". Es un punto de vista válido. Rozembaum recoge lo que sienten los fanáticos de toda la vida, que los fines de semana hacen viajes largos, primero en micro y luego en el metro, para ver a sus clubes. No son barras bravas, pero pagan el precio de la violencia del sábado 24.

Pero también está la otra reflexión. En Buenos Aires, una de las capitales futbolísticas de la región, el vandalismo ha superado al espectáculo. La Conmebol y la FIFA han pensado en sus intereses, y han preferido llevar este partido a España, desde luego. Pero los barras bravas les dieron un pretexto. Y eso no se puede pasar por alto.