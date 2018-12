Mi vida con VIH

Fiorella recibió su diagnóstico de VIH un día de agosto de 2015. Estaba en una etapa avanzada: tenía TBC multidrogorresistente, anemia, toxoplasmosis cerebral y otras infecciones oportunistas. En un principio, como muchos, pensó que se iba a morir. Pero luego leyó todo lo que pudo sobre su condicion y recuperó la calma. Entendió que, con tratamiento, podía recuperarse, detener al virus.

Ahora, tres años después, Fiorella está llena de vida y es la protagonista de una obra de teatro testimonial que se llama La Prueba y habla de cómo es vivir con VIH. "Hace un año me uní a la Red de Jóvenes Cambiando Vidas y ahí me empoderé e hice visible mi condición por decisión propia", cuenta. Su historia, sus temores, sus anhelos, su proyecto de vida, están sobre el escenario.

Junto a ella subirán también a contar su real experiencia de vida Gichín Gamarra, Roberto Otoya y Alí Yache. Ellos, junto a Fiorella Vásquez, son cuatro de las 72 mil personas que viven con VIH en el Perú.

Gichín supo de su condición en 2007 y también buscó ayuda en otras personas. Con el tiempo le dieron capacitación para ser instructor y después se convirtió en un activista. Iba a los hospitales a dar su testimonio, daba charlas. En 2013, por un amigo del Minsa, concedió sus primeras entrevistas a la prensa hablando de su condición de seropositivo, dando valientemente la cara.

"Yo nunca he sufrido discriminación pero conozco personas que sí. Por eso les digo que salgan y rompan con la idea de que quien tiene VIH tiene que estar hospitalizado, dando pena. No. Con el tratamiento adecuado la vida continúa, la gente sigue trabajando, teniendo sueños", explica.

Roberto, a su vez, se enteró que era seropositivo en 2015, pero hoy sigue siendo el joven alegre que era entonces. Si bien en un primer momento la impresión lo dejó anonadado y sin saber qué hacer, poco a poco fue saliendo de esa angustia gracias a médicos, enfermeras, y otro personal de salud que le explicó bien lo que era el VIH y lo convenció de que no era el fin de todo.

"Una de las personas más cercanas de esos tiempos me dijo: no te vas a morir, yo vivo con VIH desde el 93. Yo lo veía bien y eso me dio confianza. Fui a Vía Libre y seguí mi tratamiento. Meses después mis defensas subieron y ya el VIH era indetectable. Nunca me gustó vivir en el closet y cuando recibí el diagnóstico fue como volver a un closet. Estoy en la obra para contar sobre mi condición y no volver a encerrarme", dice.

Alí el cuarto actor-performer de La Prueba se contagió muy joven, a los 17 años, de manera dramática. Fue muy difícil para él porque nunca buscó apoyarse en algún grupo de ayuda, enfrentó solo el diagnóstico. Después, con la ayuda de su mamá y de su pareja desde hace cinco años, fue saliendo de ese pozo depresivo en el que había caído.

"Con esta obra estoy sellando lo que me pasó. Cierro un capítulo y abro otro. Siempre quise sacar algo bueno de lo que me pasó y desde hace tiempo pensaba en hacer un unipersonal, en contar mi historia de alguna manera. Y me encontré con la convocatoria para esta obra testimonial. Por eso estoy aquí", cuenta. Con La Prueba, Roberto y Alí exponen por primera vez publicamente que tienen VIH.

En escena

Sobre el escenario vemos a Fiorella, Gichín, Roberto, Alí, ataviados con prendas de lentejuelas y boas de plumas haciendo la parodia de un programa de TV que tiene como tema del día el VIH. En tono divertido dicen en qué consiste y dan tips para enfrentarlo. Más tarde los veremos, sentados sobre cubos naranjas de madera, hablando del virus, de las pastillas que tienen que tomar a cierta hora del día. "Yo la tomo a las 10 de la mañana", dice uno. "Yo a las 5 de la tarde, todos los días", dice otro. Y algo parecido dicen los otros dos.

Después, cada uno empezará a contar su historia. Y es una parte que conmueve, que te hace pensar, que te saca de la cabeza algunos mitos. La música, las luces, las imágenes proyectadas sobre el fondo contribuyen a que el espectador escuche, entienda, interiorice lo que esas cuatro voces le están diciendo.

Fiorella, que es heterosexual y adquirió el virus por tener relaciones con una pareja sin protección, dirá que quiere mucho a su pareja actual -que no es seropositivo- y que en algún momento quiere tener hijos. Gichín dirá, leyendo una carta, que todavía extraña a esa persona con la que tuvo un romance hace muchos años y a quien le envió mensajes durante mucho tiempo, incluso creándose perfiles nuevos en las redes sociales.

"Quisiera que estuvieras entre quienes vean esta obra", le dice en un momento.

Roberto lee una carta sobre los chicos que le gustaron y dice que ahora de nuevo le gusta alguien. Y Alí cuenta en la suya que su nueva pareja lo ha ayudado a ser una nueva persona. Le dice que lo ama. Después, en otro momento del ensayo, vemos a Alí hablando del día en que se contagió -fue violentado por una persona en la que él confiaba- y da detalles muy personales de cómo afrontó el diagnóstico. Es un ensayo pero termina su monólogo con lágrimas en los ojos y abrazado por sus tres compañeros. Cuando se va detrás del escenario sus sollozos todavía se escuchan porque no puede parar de llorar.

Testimonio de vida

La Prueba es un proyecto que se empezó a trabajar hace más de dos meses, fue una idea original de Gio Guerra y está dirigida por Gabriel de la Cruz, quien ha tenido a cargo varias obras de teatro testimonial. Con su equipo hicieron un casting y encontraron cuatro historias que se sumaban una a la otra para contar algo más grande, rico en matices.

"La obra tiene dos mensajes: uno, hazte la prueba, y dos, si sales positivo nada va a cambiar, salvo que tendrás que tomar una pastilla de por vida, como hacen las personas que viven con diabetes u otras enfermedades", dice Gabriel.

En la presentación de La Prueba se dice: "Fiorella, Alí, Gichín y Roberto son cuatro peruanos que trabajan, estudian, se enamoran, tienen sueños y miedos. Sin embargo, deben -en su día a día- hacer frente a las deficiencias del sistema de salud y los prejuicios e ignorancia de mucha gente a su alrededor".

Justamente la obra quiere combatir esos prejuicios e ignorancia, en la medida de lo posible, con las historias que cuenta. De la Cruz apuesta porque a partir de los diferentes recursos escénicos y audiovisuales de esta creación colectiva se ponga a prueba la reflexión, la empatía y comprensión del espectador sobre lo que considera diferente.

"Quiero que los asistentes se pregunten: ¿Sus vidas cambian? ¿Qué sucede con sus familias, amigos y parejas? [...] Es momento de poner a prueba sus prejuicios, pues todos somos personas dignas de amar, y de recibir amor, sin importar la apariencia, edad, color de piel, religión, orientación sexual, género, o nuestro estado serológico", dice el director. El viernes y sábado hubo dos primeras funciones. Este martes y miércoles serán las otras dos. Quien vaya verá a cuatro actores-performers hablándonos sin máscaras, con el corazón en la mano.

• Funciones.

La Prueba se presentó el 30 de noviembre y el 1 de diciembre en el LUM; y el martes 4 y miércoles 5 de diciembre se presentará en el Centro Cultural de España, Santa Beatriz, a las 7.30 pm. Ingreso libre.

• Producción

La obra se hizo con la participación de la Red de Jóvenes cambiando Vidas, la ONG Presente, Tránsito Vías de Comunicación, y ONUSIDA.