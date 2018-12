Cuento de amor y tragedia

"La mañana del once de diciembre, Edgar encontró en la primera hoja de su archivador dibujado un corazón con plastilina y debajo de éste unas gotas de sangre fresca. Se apresuró a arrugar la hoja y la desechó. Al día siguiente lo encontraron muerto en el rellano de las escaleras de la facultad de psicología".

Así empieza el cuento Flores de carne y de sangre, de Antonio Salerno, 28 años, chiclayano, estudiante de sociología de la Universidad Pedro Ruiz Gallo, con el que ganó el "2do Concurso de Cuentos de Amor Universitario", organizado por la Universidad Nacional Federico Villarreal de Lima

Para su cuento, Antonio se basó en una historia que encontró en las páginas de La República: la noticia de un sujeto que asesinó a un estudiante en la universidad de San Marcos y que semanas después intentó hacer lo mismo con una estudiante.

"Me llamaban la atención las motivaciones que este individuo -un exestudiante de la misma universidad además-, podría tener para matar a un compañero de otra facultad y luego intentar hacer lo mismo con una joven. Usando ese marco real, cree una historia en que esas personas conformaban una suerte de triángulo amoroso", comenta.

"Lisbeth corrió desde el pabellón de química. Le ha pasado algo a tu enamorado, le habían dicho. Pero en el rostro de quien se lo dijo pudo leer la desgracia. Por eso corría. Desesperada. Bajó las escaleras y cruzó medio campus. Traspuso el tumulto, vio a los peritos alrededor del cuerpo cubierto con papel periódico y se agachó tomando entre sus manos rastros del charco de sangre esparcida como un mapa", dice un párrafo de su cuento premiado.

El relato se impuso sobre 493 cuentos de la mayoría de universidades del Perú. Salerno no solo obtuvo el primer lugar sino que también obtuvo otras dos menciones honrosas. "En uno de ellos, La cama miserable, hablo de la situación que atraviesa mi universidad, el desgobierno, el caos que se vive. Es el tema de una novela que estoy escribiendo, que traté de resumir en un relato", explica.

El jurado, conformado por Katya Adaui, la española María del Carmen Aranda, Santiago Roncagliolo, Hernán Garrido Lecca, Alessandra Tenorio y Alberto Thieroldt, también premió a Edwin Montesinos con el segundo lugar, por su cuento Las repeticiones, y a Jenny Prudencio Calvo y a Félix Arapa con un empate en el tercer lugar por sus cuentos Nublado y Excesos.

El amor

Para Antonio Salerno el amor mueve al mundo. Ganó hace un mes el concurso de cuentos de amor y en su discurso señaló que ese sentimiento era el tema principal sobre el que gira la literatura universal.

"Era un estudiante del último ciclo de psicología. Hacía siete años había estado preso por proxenetismo y por robo agravado. Había dejado la universidad y regresado después de cuatro años para terminar la carrera. Era antisocial y tenía conflictos de autoaceptación. Probablemente vivía enamorado de su víctima, pensaba Lisbeth", así retrata Antonio al asesino de su cuento.

La literatura llegó a él muy joven. En 2010 ya había ganado el concurso regional de cuento de Lambayeque. El último viernes también fue premiado con el tercer lugar en los Juegos Florales de Poesía de su universidad. No obstante eso, dice que prefiere la novela y que es un escritor de largo aliento.

"¿Cómo así alguien tan ligado a la literatura estudia sociología y no letras?", preguntamos. "He recorrido muchas vocaciones tratando de encontrar un camino que me ayude a subsistir sin dejar de lado mi principal vocación que es escribir. Allí entra la sociología", dice. "La sociología es interesante porque es más global, analiza sociedades, la política, la literatura. es un ejercicio muy amplio del conocimiento y la investigación científica", comenta.

Su cuento ganador, Flores de carne y de sangre, estará en el libro recopilatorio que el Fondo Editorial de la UNFV editará muy pronto. Y la Pedro Ruiz Gallo también está en proceso de editar su primera novela Casa de Cuervos, que tratará sobre el gobierno dictatorial de Juan Velasco Alvarado y que le ha tomado varios años. Quizá el próximo año se catapulte en las letras peruanas.