¡Ay, me persiguen!

¡Quién lo hubiera imaginado! No habían pasado tres horas desde que jurara por su “marecita” que estaba feliz de quedarse en su amado país durante los dieciocho meses de impedimento de salida que le plantó el juez tras conocerse lo del recibo trucho de Odebretch (sí, por esa conferencia que dio en mayo, cuyo contrato fue firmado en abril con una empresa que recién se enteró en julio de que lo estaba “contratando”), don Alan García dio la sorpresota continental al colarse en la residencia del embajador de Uruguay pidiendo nada menos que asilo diplomático.

¿Con qué pretexto? Pues el de ser un perseguido político de la feroz dictadura de Martín Vizcarra y principal víctima de un complot siniestro urdido en su contra por ser el más peligroso opositor del régimen. Ya, ya, no se ría… Eso es justamente lo que, palabras más, palabras menos, le decía al presidente Tabaré Vázquez en la larguísima carta en la que pretendía justificar el tremendo roche internacional que lo obliga a pasar justo cuando ese país entra en año electoral.

Ahora, Vázquez debe decidir entre dejar pasar tremendo paquete en su país y quedar como un apañador de corruptos, o deshacerse del bulto y quedar como un violador del sagrado derecho de asilo al que su país siempre ha honrado. Pero la decisión, en realidad, sería sumamente sencilla si el presidente uruguasho decidiera ceñirse a la lógica más elemental: ¿cuál es el peligro que representaría para el gobierno peruano un político venido a menos, que apenas si pasó la valla electoral el 2016, que logró apenas cuatro congresistas, que tiene la mayor desaprobación de la ciudadanía (¡noventa por ciento!) y que, por si fuera poco, estaba de lo más tranquilo en Madrid, yendo y viniendo de cuando en cuando a hablar un par de paparruchadas y mandarse mudar de nuevo? En su alucinada carta, García habla de "odios y deseos de venganza". ¿De parte de quién? ¿De Martín Vizcarra, quien simpatizaba tanto con el Apra que candidateó por ese partido para gobernador regional de Moquegua en el 2006? ¿Quién se creería eso?

Que Keiko Fujimori (quien, dicho sea de paso, ha tenido por lo menos la dignidad de no escapar, al igual que, en su momento, Ollanta Humala y Nadine Heredia) pueda ser señalada como una opositora peligrosa, vaya y pase. Y, de hecho, lo ha sido desde que perdió las elecciones, al punto que el obstruccionismo de sus kongresistas fue el principal obstáculo para la gobernabilidad del país y, por si fuera poco, puede atribuirse la hazaña de haberse tumbado un presidente sin demasiado esfuerzo. ¿Pero García? ¡Nica...!

Lo que él no quiere que se sepa afuera es que, exagerada o no, es la justicia, en un gobierno con poderes definidos, la que le pisa los talones, y que su deber es responder ante ella, como respondieron los Humala (by the way, es irónico que hasta el Cosito del que tanto se burlaba haya tenido más dignidad que él), como responde Keiko y como responderá, en su momento, Pedro Pablo Kuczynski: con argumentos jurídicos y no pirándose a la primera de bastos. Y eso que a él, dicho sea de paso, apenas le dictaron impedimento de salida cuando a casi todos los demás los metieron en cana.

Probablemente García espera que el gobierno uruguayo piense que vivimos las mismas circunstancias que en los noventa, cuando, tras el autogolpe de Fujimori, huyó por los techos y terminó asilado en la embajada de Colombia, desde donde partió a Francia, con toda su elegancia, a vivir en un exclusivo barrio parisino. La diferencia es que entonces sí había una dictadura y, ahora, imperfecta y todo, vivimos una democracia cuya imagen internacional pretende sabotear.

¿Y qué mejor prueba de que aquí existen libertades que esos cuatro caballeros (sus veintiúnicos congresistas), cuyo sueldo pagan nuestros impuestos, que se han ido a Montevideo a difamar ex profeso al gobierno peruano? ¿Acaso tuvieron que huir de tanques y cercos electrificados, esquivando balas y bloqueos migratorios? No. Lo anunciaron a los cuatro vientos y nadie les puso el menor de los obstáculos, algo que, en la Venezuela de Maduro con la que pretenden compararnos, no ocurriría ni de broma.

Por todo eso, ahora que se susurra que Alan García ya tantea otras opciones de asilo (Uruguay parece que no está tragando sus cuentos ni los de sus cuatro incondicionales), se recomienda a todas las embajadas con sede en Perú evitar organizar eventos donde se pueda colar algún político aprista acompañado de una gigantesca dama con peluca rubia y tacones talla 46. Uno nunca sabe qué artimañas puede usar un expresidente desesperado para tratar esquivar el largo brazo de la ley.