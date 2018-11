Cocineros en busca de una sonrisa

No hubo mucho debate alrededor de la carta que se serviría la noche del miércoles 21 de noviembre en el restaurante Maido. Todo se planificó como se hacen las cosas ahora, a través de un grupo de WhatsApp, como se prepara la pichanga del fin de semana o se coordina con los padres de los chicos que comparten aula con el hijo pequeño, en minutos, con unos cuantos toques a una pantalla de plástico.

En Lima, Mitsuharu Tsumura, dueño de Maido, primero de los 50 mejores restaurantes de Latinoamérica, según la lista San Pellegrino; En Bogotá, Harry Sasson, dueño del prestigioso restaurante del mismo nombre; y en Buenos Aires, Mariano Ramón, cabeza visible del Gran Dabbang, una experiencia de sabores asiáticos en el barrio de Palermo.

Todos ellos sumaron sus talentos para confeccionar la lista de platos que se serviría esa noche. "Nos tomó unos minutos", dice Sasson. 'Micha' Tsumura calcula que fue un poco más, quizá una semana.

Así nació esa suma de sabores y texturas que tomó algo de la amazonía que comparten Colombia y Perú, y la pasión por la carnes que siente Argentina.

"Sudado de mero con chontaduro y coco, panza de atún con emulsión de erizo, cabrito con hojas de parra, pichón en salsa de yogurt con pistachos, y un helado de semillas de macambo ahumadas con shoyu". Además de las maravillas con las que suele sorprender, la alta cocina también tiene la particularidad de nombrar de forma inusual a sus guisos.

Operación Sonrisa

Esta lista no tenía como única misión engreír a paladares exquisitos, se buscaba brindar ayuda a Operación Sonrisa, una organización que opera gratuitamente a niños nacidos con el síndrome de labio fisurado o labio leporino.

En sus 19 años de existencia en el Perú, Operación Sonrisa ha costeado 5.600 cirugías en pequeños y adultos mayores. Cada operación cuesta 750 dólares. Y estas se practican en Lima y otras regiones.

Organizar una misión fuera de la capital, aproximadamente unas 60 cirugías, demanda un considerable despliegue de recursos. "Llevamos todos los insumos médicos y a veces hasta las camas, los centros médicos que nos reciben solo ponen la infraestructura", afirma Claudia Tudela, directora ejecutiva de Operación Sonrisa.

Así las cosas, Diners Club vio la manera de ayudarlos a costear una misión completa el próximo año, a través de un evento que bautizó como Dine for change. Convocó para ello a 'Micha' y sus colegas de Colombia y Argentina. Inicialmente el grupo estaba integrado por cuatro cocineros. El bonaerense Germán Martitegui tuvo que excusarse a última hora porque su último hijo nació un día antes de la cena.

La primera vez

Bajo las gruesas sogas que cuelgan del techo de Maido, y que sirven de decoración a su restaurante, 'Micha' no oculta su emoción. Es la primera vez que "cierra" Maido para un evento como este. Para un hombre que se desenvuelve entre hornillas y fogones, esta es su prueba de fuego.

Aunque también es cierto que ya antes se ha sumado a campañas de ayuda solidaria. De hecho, este año viajó dos veces a Brasil (Río y Curitiba), Colombia, Panamá, Argentina, y España para sumarse a proyectos de corte social.

En Colombia participó en las cenas que organiza la Fundación Río Verde, de Harry Sasson, con las que se brinda un aporte a los deudos de policías y soldados caídos en la guerra contra las FARC.

En Brasil acudió a un evento con el que se brindada apoyo al Hospital Pequeño Príncipe de Curitiba, especializado en cáncer infantil.

Las estrellas regionales de la cocina comparten algo más que las listas de WhatsApp. Tienen claro que deben retribuir a la sociedad que los ha encumbrado como embajadores de nuestras tradiciones.

"La cocina es dar felicidad, no solo en un restaurante, no solo en una mesa y no solo para los amigos", dice 'Micha', el joven nikei encumbrado como propietario del mejor restaurante de Latinoamérica. La cena y los sabores del último jueves lo demuestran.