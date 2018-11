Tito Silva y su mundo viral

¿Qué etiqueta le ponemos a Tito Silva? ¿es un DJ? ¿un youtuber? ¿un influencer? ¿un músico serio? ¿un meme andante? Ni él mismo lo sabe.

Alberto Silva Reyes, ese es su nombre real, se ha pasado los últimos dos años, de sus cortos 26, subiendo estrambóticos videos a los que llama "experimentos musicales" a su canal de YouTube, y está causando sensación en la audiencia del internet.

Lo siguen más de 120 mil, y es cierto, aún no llega al millón de seguidores para ser considerado una "celebridad" de las redes sociales. Pero Tito sí que está ganando cierta fama. Es el vecino más popular de su edificio.

Su última criatura audiovisual está inspirada en las desesperadas palabras del escurridizo expresidente Alan García. “Demuéstrenlo pues, imbéciles”, dijo este, en referencia a los fiscales y periodistas que lo están investigando, y Tito Silva, pícaro y veloz, un mago de los virales, compuso el hit ganador, el remix Imbéciles en ritmo de cumbia villera con ritmos electrónicos y lo subió a su canal.

En una hora logró miles de visualizaciones. Escúchelo. Y si lo hace se encontrará con otros engendros musicales: ¿Recuerda a la congresista Yeni Vilcatoma citando a Condorito en el pleno del Congreso? Tito Silva le puso una cortina musical sinfónica a sus palabras para darle el dramatismo justo: “Condorito es chileno, es chileno, chileeeenooo”, se la escucha repetir como en una ópera. Y hay más. ¿Recuerda al audio del juez corrupto César Hinostroza nombrando a la “Señora K”? Tito Silva compuso una parodia de la conversación con el intro de Spiderman. Tiene que oírlo.

"Mi intención es musicalizar lo que es tendencia en la coyuntura nacional y entretener a raíz de los disparates que dicen los políticos", dice este 'puto amo de las pastruladas más ricas' del internet, así lo llaman sus seguidores en los comentarios que le dejan.

Pero pongámonos serios, Silva sostiene con convicción que mediante sus "remixes políticos" contribuye a que los desinteresados en la vida política del país se informen más. Y para continuar con esa noble causa piensa montar un noticiero musical oficial: “Siempre con la huevadita y el bailecito”, agrega.

¿Pero, vamos, qué etiqueta le ponemos a Tito Silva? ¿qué profesión tiene? ¿cómo entendemos los alocados videos que compone y sube a YouTube?

Internet es un mundo de infinitas posibilidades y este chico de lentes rojos de Minecraft lo está aprovechando al máximo, aunque, a veces, le cueste un susto.

En uno de sus últimos videos virales juega con el apellido de una congresista fujimorista para decir que está en la bancarrota, que no tiene plata, que está “Chihuán”. ¿Le suena? Pues a la coautora del hit, la internacional cantante Tigresa del Oriente, la parlamentaria le ha hecho llegar una carta notarial advirtiendo con iniciar un proceso judicial por considerar difamatorio ese vídeoclip.

No todos entienden el sentido del humor de Tito Silva y sus amigos.

Etiquetas

Deslindando. Tito Silva no es un DJ, pues asegura no saber maniobrar una consola, además él no solo se limita a mezclar las pistas de otros autores pues compone sus propios temas.

Tampoco es un youtuber, pues no es como esos chicos y chicas del internet que suben religiosamente un video cada semana para ganar dinero por cada vista de sus seguidores. Tito no se considera una fábrica de cibercontenidos, su libertad creativa no se somete a rutinas ni ganancias (aún).

El título de influencer tampoco le calza porque sostiene que no quiere manipular políticamente la consciencia de sus seguidores, no quiere influir en ellos, prefiere no revelar su preferencia política: “El fin de mi página es el entretenimiento”, recalca.

Tito Silva es músico de profesión, estudió la carrera en la Universidad de Ciencias Aplicadas. Detrás de sus estrafalarias composiciones hay técnica, talento y muchísimas horas/hombre frente a su computadora MAC y a su teclado electrónico, del que saca todos los sonidos de instrumentos musicales posibles (violín, timbal, flauta traversa) que ensambla como piezas de lego en su programa de edición musical.

Esta vocación le brotó de forma natural cuando era muy chico y aprendió a tocar el piano con su abuela. Era un niño precoz que reproducía a los clásicos a puro oído: “No sabía leer partituras, no me gustaban, y sacaba a Mozart y a Beethoven -dice con autosuficiencia- y mi abuela me decía qué tal memoria y yo le decía es el oído”.

Otro dato interesante de su biografía es que proviene de una familia evangélica: “Cuando dejé de creer en Dios (ahora soy agnóstico) iba a la iglesia con el único motivo de tocar los instrumentos”, se ríe y esa risa cachosa suya revienta después de haber estado contenida un largo rato.

Y como todo músico, Tito Silva tuvo un papá escéptico que no quería ver el futuro de su primogénito arruinado por un oficio azaroso que inclusive podría arrastrarlo a una vida de drogas, sexo y alcohol, el estereotipo de la vida de los músicos en la cabeza de los padres.

Pero de alguna forma, Tito Silva se hizo finalmente de una carrera solvente, vive solo y paga sus cuentas gracias a su trabajo como productor musical publicitario. Compone singles para comerciales de la tele por los que le pagan muy bien

Pero hacer "música a pedido" a la larga mata el genio creador. Por eso empezó a hacer sus "experimentos musicales", porque necesitaba expresarse y tomar un respiro de ese tren sin rumbo en el que a veces se convierte su trabajo.

Un meme andante

“Estoy tratando de clasificar mi música […] de repente sí puede llamarse música memera [a lo que hago], creo que mi público es ese que mira memes todo el día”, dice Tito Silva, reflexivo.

Para que lo entiendan bien los se quedaron en el siglo pasado: Tito Silva es un fiel representante de los millenials, esa generación nacida a finales de los noventa, los llamados nativos digitales, los que crecieron entre computadoras y se entienden en lenguaje de virales, de hashtags y de memes, definido esto último como todo concepto absurdo representado en imagen, video, palabra o frase en internet.

Por ejemplo, un dinosaurio que baila al ritmo del coro “Auxilio, me desmayo; cállese, viejo lesbiano”. ¿Eso qué es? Un meme. Y si a esta ecuación le agregamos una pista de festejo chinchano obtenemos un remix viral del sello Tito Silva Music.

Ver los videos del canal de este músico es como entrar a una dimensión desconocida, allí nuestra Eva Ayllón canta a dúo con Michael Jackson; Marco Antonio, el vendedor ícono de la Teleferia, tiene un versus de rapeo con Eminem; la canción Tu Ausencia de Corazón Serrano está versionada en electrónico a lo Daft Punk; Los Toribianitos entonan su Vamos, pastores, vamos con los traperos Bad Bunny.

Son mashups, mezclas de canciones de diferente género, que Silva ha llevado al extremo al hacer fusiones disparatadas:

"Sentía que la gente menospreciaba la escena musical peruana cuando estamos a la altura de los extranjeros […] dime tú quién es el artista peruano más conocido en el extranjero ¿Gian Marco? No, la Tigresa", dice con seriedad quien ha hecho realidad la fantasía de hacer cantar a dúo a Rossy War y Adele.

El Perú es para Tito Silva un lugar donde siempre pasan cosas extrañas, y él se da por bien servido, tiene harto material para crear: "Cuando veo un producto musical terminado siento que soy como un científico loco que crea injertos musicales para loquear a las masas", dice cachoso. Lo dejamos pensando en su próximo remix político. ¿Sugerencias?