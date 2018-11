Roger Waters, rockstar y activista

Roger Waters ingresó al auditorio sin aires de rockstar, tranquilo, con su melena cana y un pañuelo palestino tradicional en el cuello. Saludó a los presentes haciendo una V con dos dedos de cada mano y después se puso un puño en el pecho para enviarle su cariño al auditorio. Se sentó frente al internacionalista Farid Kahhat, quien lo iba a entrevistar. Era hora de dar paso al activista que está en contra de la ocupación del territorio palestino por parte de Israel.

El músico inglés se interesó en el tema cuando el 2006 debió viajar a Tel Aviv para un concierto y recibió correos de amigos que le pedían cancelar el recital debido a que el estadio estaba construido sobre restos de un pueblo palestino. Cambió el lugar del concierto y desde entonces nació su interés en la causa palestina. Por eso, un día antes de su concierto en el Estadio Monumental, en Lima, accedió a hablar del tema ante un auditorio en el Club Unión Árabe Palestino.

Se involucró desde entonces con el movimiento BDS (Boicot, Desinversiones y Sanciones contra Israel, una iniciativa global que impulsa estos objetivos mientras este país continúe con su política de ocupación de los territorios palestinos). Recordó que una estrategia similar se siguió con el régimen racista de Sudáfrica. "Parece que las sanciones económicas y personas que como yo se negaron a ir allí, imponiendo un boicot cultural, tuvo efecto en los supremacistas blancos".

Pero sus críticas no van hacia el pueblo israelí, sino a sus dirigentes. "Esto los va a persuadir de que el resto del mundo no está de acuerdo con esta segregación étnica. No vamos a aceptar un estado segregacionista, racista y vamos a trabajar hasta nuestro último suspiro para asegurarnos de que esto no sea la realidad", dijo. El auditorio aplaudió largamente.

Sus críticas van dirigidas a Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel. "Me ha llamado antisemitista, pero no tienen ningún otro argumento. Sólo señalarme con el dedo y decir que soy eso", contó. Llamó la atención sobre uno de los aliados de Israel, Estados Unidos, y mencionó que Netanyahu y Donald Trump creen que la fuerza es la razón. Por eso no se someten a ninguna norma internacional.

"Podría darte 100 nombres de hombres que viven en la época de las cavernas y que hoy están ocupando cargos de gobierno. [...] Acaban de elegir a (Jair) Bolsonaro como presidente de Brasil y va a privatizar el Amazonas, va a permitir que entren los camiones, igual que Donald Trump. No entienden nada de la protección ambiental. Estos neofascistas van a destruir nuestro mundo. Por eso es tan importante defenderlo, porque es tan frágil y es de todos", dijo en uno de los momentos más intensos de su presentación.

Volviendo al tema palestino dijo que le preguntaría a Netanyahu qué planifica hacer con los territorios ocupados. "Netanyahu diría tenemos que eliminar a los árabes, palestinos, para tener un Israel más unificado en este terreno. Debemos eliminar su presencia para siempre y después podremos vivir en un estado democrático". Y agregó: "Yo diría, van a destruir un estado una civilización, una cultura".

En los países donde ha dado conciertos, Waters siempre se ha interesado por la situación política y la actualidad. En esta visita también se pronunció sobre el problema de la corrupción. "Sé que la corrupción es un gran problema aquí en el Perú", dijo en un momento. En México reclamó por los desaparecidos de Ayotzinapa. Saludó que la selección argentina no jugara un partido en Israel. Sobre Palestina, su gran tema fuera de la música, dice que el movimiento BDS poco a poco va calando en el mundo (R.M).