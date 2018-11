Una tarde con Emilia Drago

La sala es una fiesta. Emilia Drago abre la puerta de su departamento y parece que interrumpimos una tarde familiar. Los juguetes de su bebé están regados por todos lados. Rápidamente, el papá, el actor Diego Lombardi, cierra lo que estaba haciendo en la laptop y se apresura a despejar el área. Se lleva todo. Solo se queda el andador, como señal inequívoca de que Luna –la primogénita de Emilia, que este mes cumple un año– es la que domina la casa.

En una hora la actriz tendrá que partir a su cita con el dentista. "¿No se me notan los brackets, no?", dirá en algún momento, mientras posa para las fotografías. Emilia se ha sometido a la tortura de la ortodoncia para alinear sus dientes y afinar su sonrisa, aunque falta no le hace.

Esa sonrisa ha sido el marco perfecto de su carrera como actriz. Una que comenzó cuando tenía 18 años como modelo y animadora de programas de televisión, y que en 2013 dio un salto con garrocha hacia la fama al encarnar a Jossie Lindley, la esposa del archiconocido comediante y actor Carlos Alcántara, en la taquillera ¡Asu mare!, la película.

Como recordarán los más de tres millones de espectadores que vieron el largometraje, en su primera entrega se narra con mucha chispa las vicisitudes que vivió Cachín en su camino al estrellato local, pero finalmente es la historia de amor casi imposible que vivió con Jossie, Emilia Rizo-Patrón en la ficción, la que se roba el show.

Ella es una chica rica y de clase alta, totalmente inaccesible para él, un humilde y avispado chico de la Unidad Vecinal de Mirones. Emilia Drago dulcifica en la película a esa pituca de la que se enamora Cachín. Y este 22 de noviembre la veremos interpretar al personaje por tercera vez.

La historia de amor ha dado mucha tela que cortar a Tondero, la productora, y por eso este año volveremos a tener en los cines a Asu mare 3, esta vez dirigida por ecuatoriano Jorge Ulloa, el creador del canal Enchufe TV en YouTube.

Emilia dice que no teme que la encasillen en el papel, que no hay segunda sin tercera: “No, porque la Emilia de la uno y la dos era más suavecita, y en esta tercera parte es más fuerte: va a ser mamá”, dice.

Encasillada o no, tras haber estado alejada un tiempo de la actuación, Drago vuelve a estar en el centro de la atención mediática, vuelve a dar entrevistas y salir en los programas de la tele.

Este año, como es natural, la maternidad consumió la mayor parte de su tiempo. Solo entre mayo y junio, los intensos meses del rodaje de la película, hizo algunos altos en su rutina de mamá de Luna las 24 horas.

Para no perderse en la frágil memoria de la audiencia, Emilia ha encontrado una fórmula para seguir vigente. La actriz cuenta esto mientras su bebé irrumpe en la sala por segunda vez reclamando a su mamá.

Posteo, luego existo

¿Cómo hace un actor o actriz para no ser olvidado? Publica en sus redes sociales con la constancia de un deportista profesional.

Emilia Drago tiene más de 800 mil seguidores en sus redes sociales. Varias veces a la semana postea un video en Facebook o sube un selfie a Instagram. Aprovecha bien esas vitrinas del marketing personal que son las redes. Quiere volver su vida cotidiana un trending topic.

Pero tampoco es de esos actores o actrices que entregan toda su intimidad a sus seguidores subiendo fotos todo el tiempo, desde lo que desayuna hasta las pantuflas que usa en casa.

“Hay que guardarse un poco de privacidad. Yo cuelgo de todo, pero hay una parte que me guardo”, comenta Emilia.

Desde hace meses la actriz sube a sus redes videos hechos en casa todos los miércoles y viernes. Los de media semana los graba con Diego, su esposo, cantando o bailando en la camioneta, hablando del crecimiento de su bebé, matando el tiempo. Los de la víspera del fin de semana son registros solo de ella bailando una salsa, un merengue, un festejo. La idea es producir contenidos, entretenimiento para sus seguidores.

“De repente sería interesante que empiecen a aparecer amigos míos en mis videos, no sé, llamar un día a Marco Zunino y decirle, oye, ven a mi casa a bailar un ratito. [Alimentar] mis redes es una manera de trabajar también, de estar ahí”, comenta.

Emilia descubrió que tenía un público cautivo cuando se encontraba en la calle con gente que le hablaba del último video que había subido, y es que, aunque no sea Kim Kardashian, Drago tiene en Internet una oleada de seguidores.

Pero no se considera una influencer, es decir, no se cree una celebridad de las redes sociales poseedora de un gran poder para influir en la gente.

"¿Influencer yo? No me atrevería a decirlo porque sonaría un poco egocéntrico ¿no?", agrega.

Aunque ella diga que la gente la empezó a reconocer en la calle a raíz de su aparición como modelo en el programa concurso 'Habacilar', es innegable que se volvió famosa cuando la vimos bailar Acurruncun con Cachín en Asu mare.

Y ese mismo año, el 2013, su popularidad se coronó cuando ganó el primer lugar en el programa concurso de baile 'El gran show'. En estos últimos cincos años, la actriz ha seguido abriéndose un lugar en la actuación, tuvo el papel de la desalmada Nicole Solesi en 'Ven, baila, quinceañera'; es invitada en uno que otro programa de la tele, ha sido la cara de productos en comerciales.

Un actor o actriz debe, tiene, que buscar la forma de no desaparecer de la mente de la gente.

Ni una menos

Emilia no se considera una activista feminista, pero el 2016, como muchas otras mujeres, fue una voz importante dentro de esa catarsis pública que fue el movimiento Ni una menos en el país.

Ese año, la confesión pública que hizo sobre un episodio de tocamientos indebidos que vivió a los 16 años se sumó a las tantas confesiones que día a día publicaban otras mujeres en las redes sociales.

De pronto, Emilia había abierto una puerta de su intimidad, y con valentía encaró a la prensa, y siguió hablando del tema. Sin proponérselo, se convirtió en una activista de los derechos de las mujeres.

Participó en el video promocional de la multitudinaria marcha de mujeres de aquel 13 de agosto. Al año siguiente escribió un libro ¿Cómo aprendí a quererme? (Grijalbo) en el que se sinceró aún más y narró cómo el abuso que vivió en su adolescencia la dañó de tal forma que su autoestima se derrumbó, y debido al poco amor que se tenía cayó fácilmente en una relación tóxica.

Emilia llegó a organizar charlas sobre los derechos de las mujeres y la autosuperación en varios departamentos del país con otras mujeres como la ambientalista Albina Ruiz y la montañista Silvia Vásquez-Lavado, referentes de la resiliencia femenina como ella.

-¿Te consideras feminista? –le preguntamos a Emilia.

-Creo que en esencia sí, creo en la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, pero no estoy de acuerdo con las feministas radicales que creen que el solo hecho de ser mujer te pone en una posición de superioridad al hombre. El empoderamiento es revalorizarse una misma, no creerse más que el otro.

Hace poco, Emilia apareció en un comercial de una crema para atenuar cicatrices. Una vez más, con sinceridad y sin culpa habló del lado “no tan bonito” de la maternidad, habló de cómo fueron apareciendo las estrías en su piel por el embarazo.

“¡Subí catorce kilos! Yo no entiendo cómo hay mamás que después de dar a luz suben fotos en la playa y se ven regias, no sé si tienen harto Photoshop o qué. Yo tengo ganas de subir una foto real mía, porque eso de quedar normal no le pasa a la mayoría”, dice la actriz.

Emilia se apresura a ponerse los tacones para la foto, luego se los quitará y se quedará en zapatillas, debe correr a su cita con el dentista. Al otro lado del parque, la pequeña Luna la espera en brazos de su papá.