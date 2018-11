“La tarea de la Fundación GMLl es honrar el legado de mi padre”

Se emociona cuando recuerda al fundador del diario La República, Gustavo Mohme Llona. Está decidida a transmitir los valores éticos, democráticos, por la justicia social, que transmitió, su señor padre. Para eso, para cumplir con esa tarea, Stella Mohme Seminario tuvo que hacer un espacio en su labor de psicoanalista y entró de lleno a presidir la Fundación que lleva el nombre del líder histórico de la izquierda peruana y a impulsar varios proyectos en la formación de periodistas, en la educación y el bien común. En este aniversario de La República, 37 años de intensa vida periodística, ella dice que Papá Mohme -como se le recuerda hasta ahora- está más presente que nunca, guía su camino y sus labores. De sus trabajos y proyectos hablamos en un alto de sus actividades

Son 37 años de La República, una vida periodística intensa, ¿qué es lo primero que piensas de este aniversario?

Se me vienen a la cabeza varias cosas. Mi padre Gustavo Mohme Llona formó este diario en 1981, una época conocida porque empieza a crecer la violencia política, un momento difícil. Desde esos años, La República se ha mantenido siempre firme en la defensa del derecho a la vida digna, a la paz, y a la democracia, me parece que nosotros seguimos en esa línea no solo como familia sino como equipo de trabajo. Seguimos muy firmes en esa orientación que mi papá tuvo.

¿Su presencia es constante? ¿Lo conversan diariamente? ¿Lo reflexionan?

Sí, lo conversamos. Y a partir de esa presencia resaltamos mucho nuestra unidad. Cuando mi papá estaba vivo, Chicho (Gustavo Mohme Seminario) y él estaban más involucrados en el diario. Partió. Y luego nosotros hemos ido involucrándonos en el trabajo diario, en la búsqueda de la verdad, en la información de calidad. Entonces cada vez estamos más sintonizados con el periódico, con lo que pasa. Chicho sin duda lidera todo esto, nosotros allí estamos.

Entonces dirías que al cumplirse estos 37 años más que una ausencia, ¿hay una presencia de tu padre?

La personalidad de él era muy fuerte, tenía mucha energía. Él fue protagonista en esa época del fujimorismo en la que había una batalla muy dura, terrible. Recuerdo a mi papá lidiando con esto que estamos volviendo a ver ahora, ¿no? Y él dedicaba su tiempo entero a esa lucha. Lo recuerdo cuando estaba en casa leyendo los rollos de faxes que llegaban. Íbamos a todo sitio, hasta a la playa, y ponía su fax y de pronto aparecían los envíos. Leía uno, otro, todo. Subía al carro y leía. Coordinaba, ejecutaba, era impresionante. Su partida prematura fue dolorosa, pero creo que nos dejó un legado que nos unió como familia. Él es un referente importante, que son escasos hoy en día, gente con valores democráticos profundos, con ideales y gran amor por el país.

¿Y se refleja en el diario, en las tareas de la Fundación GMLL?

No tengo ninguna duda de eso. Fíjate, antes me dedicaba exclusivamente al psicoanálisis. Y es a partir de crear la Fundación GMLL que me acerco más al periódico. A mí me sorprendió tanto, gratamente, encontrar esta mística, esta vocación de servicio, este trabajo en equipo, esta búsqueda constante de la verdad. Fue de lo más grato que encontré al ingresar al diario.

Desde el 2014, que se inició la Fundación GMLL, ¿qué te causa satisfacción?

Sin duda, vamos creciendo. Es una labor que presenta retos cada día. Aparecen resultados y también nuevos aliados, nuevos desafíos. A largo plazo hay mucho que se puede hacer en la Fundación. Sin duda es un balance positivo. Difundir valores éticos y democráticos es transversal a nuestra labor.

Formar a jóvenes en esos valores éticos, en un país tan contradictorio, con tanta conflictividad, ¿es posible?

Esta coyuntura es más favorable de cierta manera. El tema de la ética aflora hoy y todo el mundo se siente identificado con los valores, con la honestidad. Cuando realizamos talleres o diversos proyectos, cuando te acercas a la gente, sobre todo en el interior del país, es una satisfacción hallar personas con reserva moral, con valores, que tienen vocación docente, sean periodistas, estudiantes, gente que de verdad quiere un mejor país. Todo eso supera las dificultades, las limitaciones que puedan existir.

¿Hay mucho interés en provincias por los talleres de periodismo y de otras áreas?

Muchísimo. Y hay algo de cierto modo frustrante. Antes hacíamos talleres muy amplios, teníamos convocatorias de 70 u 80 periodistas y estudiantes, pero nos dimos cuenta que si queríamos hacer un trabajo más profundo, que promueva un cambio, que de verdad enseñe y capacite, teníamos que hacer grupos más pequeños. Eso ha sido duro. Tuvimos que limitar la participación a entre 20 y 30 personas para hacer exposiciones y grupos de trabajos para que puedan desarrollar sus hipótesis de investigación, y las capacitaciones de periodismo.

¿Qué criterios se siguen para la selección de los participantes en los talleres?

Tenemos en cuenta una cuota de género, la participación provincial y departamental, y una cuota universitaria. Muchas veces trabajamos en las sedes de universidades. Debo destacar el interés de las universidades, dan un apoyo importante. Ojalá pudiéramos hacer más. Trabajamos problemas concretos de la región, preparamos, llevamos expositores que den información pero que también sepan de la problemática regional.

¿Qué encuentra entre los periodistas y comunicadores de provincias? ¿Se quejan mucho de las carencias del oficio, de las limitaciones para investigar?

Se refieren a las dificultades para obtener la información. Por ejemplo, si deben obtener un documento, muchas autoridades le dicen no, les ponen muchas trabas. En el interior del país las autoridades son dueñas de las diversas instituciones.

Bueno, acá en Lima el alcalde metropolitano también silencia la información.

Y si acá en Lima eso sucede, imagínate en una ciudad del interior. Pero aun así los reporteros logran obtener información, realizar sus investigaciones, el periodismo de datos ayuda mucho también.

Entre los talleristas más conocidos están Edmundo Cruz, Ángel Páez, pero también los hay de otras instituciones.

Sí, trabajamos con muchos periodistas de Ojo Público, Nelly luna y su equipo, Elizabeth Salazar, Fabiola Torres... Otra excelente colaboradora es Jacqueline Fokws. Antes estuvieron Daniel Yovera, Óscar Libón, dependiendo de los temas. Este año hemos trabajado el tema de la fiscalización electoral, con gente del Ministerio Público, procuradores. Hemos estado en Piura, Chimbote, Huánuco, Ucayali, Callao, Ayacucho, Cusco y Apurímac. Hacemos talleres itinerantes, talleres regionales o macroregionales.

¿Seguramente, en todos esos talleres, el periodismo de investigación es el que más atrae a los jóvenes?

Es el más importante, pero también tocamos temas de fiscalización electoral, conflictos socioambientales, cobertura de elecciones, ética periodística…

¿Otra labor interesante es el llamado Observatorio Universitario de Medios (OUM) donde se han trabajado elecciones, género, centralismo?

El OUM se trabaja con los estudiantes de periodismo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Elegimos un tema -por ejemplo, corrupción-. Antes hemos hecho violencia y género, la cobertura del Niño costero, las elecciones generales, también las regionales y municipales. Hacemos un monitoreo y se hace análisis cualitativo y cuantitativo de lo que se ha encontrado, lo que resulta en un informe. En este año, por primera vez contamos con un Consejo Consultivo de universidades del exterior, de Perú, Brasil, México y Colombia y un miembro de la Pontificia Universidad Católica de Lima. Los análisis permiten mejorar y fortalecer las conclusiones. Periodistas nos dan sus comentarios y todo va enriqueciendo los hallazgos. Para los estudiantes participar es importante porque se conectan con lo que realizarán apenas terminen la universidad. Con ellos se promueve la vigilancia ciudadana y la practica ética en los medios. Y se establece un canal de comunicación con los medios.

Además, es importante que el periodismo se mire a sí mismo, que reflexione sobre lo que hace.

Así es. Una participante en el tema del Niño costero comentó que uno se sumerge en la noticia y se olvida de muchas cosas. Es necesario hacer un alto y pensar lo que se podría incorporar a la labor noticiosa. Eso me parece valiosísimo, ese intercambio con el ciudadano hay que construirlo y crear una relación de confianza respetuoso.

¿Y porque es importante el "Proyecto Democracia, construyendo ciudadanía desde la escuela"?

Es un proyecto importante para la Fundación GMLL. Es un trabajo a largo plazo, que nos permite contribuir a mejorar la calidad de la enseñanza que se da en las aulas de las escuelas públicas. A diferencia de los talleres, que uno capacita y obtiene resultados inmediatos, esto en cambio es como ir sembrando. En la medida que los docentes encuentran en nuestros materiales un apoyo importante para enseñar ciudadanía a los niños y niñas de las escuelas menos favorecidas. Pienso que en un país como el nuestro donde hay tantas desigualdades y pocas oportunidades, contribuir con la mejora de los aprendizajes ciudadanos desde la escuela es una contribución importante.

¿Y qué resultados ha tenido este proyecto?

Por ejemplo, estos tres libros, producto de años de trabajo con el IEP. Tenemos tres textos que se llaman “Nuestro país”, pensados, trabajados con contenidos que tienen que ver con la realidad nacional. Esto es de acá. Es puro Perú. No proviene de otros lados.

En lo que se refiere a la premiación de periodistas de trayectoria, antes se distinguió a Edmundo Cruz y César Lévano, íconos de la prensa peruana, ¿se seguirá con estos reconocimientos?

Vamos a continuarlos, pero no todos los años. Sí me encantaría que se reconozcan periodistas de provincias y hacer una premiación al interior del país. No hay que creer que todo está acá, hay que pensar en alguien en provincia que tenga una trayectoria como la de Cruz y Lévano. En provincias, por ejemplo, puede ser un periodista radial, que es un medio que se usa mucho.

En los proyectos de formación de periodistas y de educación, ¿es posible incorporar más aliados?

Nos interesa incorporar más instituciones educativas en éste último proyecto que trabajamos con el IEP. En el Observatorio de Medios (OUM), que llevamos con la Ruiz de Montoya, se sumó la fundación Ebert. Y en el área de periodismo se trabajó con Idea, Ojo Público, la fundación Ebert, la UPC. Hemos llegado con las capacitaciones a 1,300 periodistas de distintas partes del país, con apoyo de las universidades Ruiz de Montoya, UPC, Nacional del Callao, Antenor Orrego, San Agustín, Santiago Antúnez de Mayolo, Peruana de los Andes, San Cristóbal de Huamanga y la Nacional de Ucayali… Y todas estas universidades quieren que volvamos. Hay mucho interés de los estudiantes y de quienes imparten la formación de periodismo.

Es decir, La República se está modernizando a nivel tecnológico y digital, según las diversas audiencias, y con la Fundación se acerca a lo académico, a la formación, a la proyección social.

Es que uno de nuestros objetivos es formar estudiantes y periodistas en valores democráticos y ciudadanos. La tarea de la Fundación GMLL es honrar el legado de mi padre hoy más que nunca. Mi padre fue maestro de lo que es la lucha esperanzada para un porvenir mejor. Tuvo una gran fuerza espiritual para luchar hasta el último momento de su vida. Lo hizo desde su rol de congresista y director de La República. Espero que la continuidad de la Fundación que lleva su nombre puede seguir haciendo realidad los sueños de mi padre.

¿Estos 37 años de La República llegan entonces con un trabajo intenso de la Fundación GMLL?

Sí, muy intenso. Por eso pienso que si mi padre estaría vivo sería feliz de ver como sus hijos han seguido su línea, su labor. Y se lo merece porque le tocó la peor parte. No vio lo que nosotros sí, la caída del fujimorismo y lo que está pasando hoy. De él nos viene la idea de que la democracia hay que defenderla todos los días. Muchas veces lo olvidamos, pensamos que se arregló todo. No, hay que defenderla todos los días. Y para eso se necesitan personas capacitadas, líderes honestos, buenos referentes, como lo fue mi padre. Nos hace mucha falta, en ese sentido.