La cólera de AGP y el adiós al creador

#DemuéstrenloImbéciles. "Pregúntele usted al Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Usted con sus preguntas negativas siempre". Octubre de 2014. Alan García responde así a una interrogante de un reportero de RPP sobre un supuesto favorecimiento del expresidente de Foncodes y militante aprista, Carlos Arana, a la candidatura de Mercedes Aráoz en 2011. "Usted está repitiendo temas que no conoce, no venga con preguntas de consigna". Agosto de 2008. El expresidente contesta de esta manera a preguntas de un reportero de la misma emisora sobre el nombramiento de Arana en Foncodes. "Eso cree Canal 2, que apoya a Pedro Pablo Kuczynski. El grupo Enfoca tiene un claro objetivo. Tiene obviamente una tendencia política, que está clarísima, y por lo pronto, nada que ver conmigo. Tienen sus simpatías, su corazoncito". Marzo de 2016. García responde a una reportera de Latina sobre las cifras que no acompañan a su candidatura presidencial. "¿Acaso La República no tiene avisos de Odebrecht o de Petrobras?". Abril de 2015. El exmandatario se molesta cuando este diario le pregunta por los presuntos vínculos de su exsecretario, Luis Nava, y la empresa brasileña Odebrecht. Como se ve, el mal humor de Alan García con la prensa que lo cuestiona no es reciente. Que esta semana haya largado un "Demuéstrenlo, imbéciles", a los reporteros que lo investigan no es novedad, pero sí ayuda a entender cómo lleva las últimas noticias que lo vinculan a la famosa Caja 2 de Odebrecht. El hombre que hizo popular la frase: "El que no la debe, no la teme", parece haber olvidado ese mantra. Le hace falta un poquito de buen humor y valeriana.

#StanLee. Después de todos los homenajes que la industria del cine y del cómic le han rendido al creador más importante de la casa Marvel, hay que decir un poco más sobre su influencia en la cultura contemporánea. En sus inicios, Marvel, con Stan Lee como timonel, resumió la fascinación que una parte de los Estados Unidos sentía por la ciencia. La tecnología y la innovación se presentaron de forma amigable en cómics como Los Cuatro Fantásticos y Spiderman. Los experimentos genéticos y los viajes en el tiempo y el espacio alimentaron la imaginación de muchos niños que hoy desarrollan su creatividad en los laboratorios. Esa es una contribución, quizá involuntaria, del hombre que, junto a los talentos de otros creadores como Steve Ditko y Jack Kirby, presentó al mundo del conocimiento como una interminable aventura, la curiosidad humana vista en viñetas.