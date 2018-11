"Me preocupa que la gente piense que en el Congreso se blinda a los denunciados"

De impecable terno y sentado en el bello sillón Luis XV de su despacho de presidente del Congreso, Daniel Salaverry, es la estampa misma del diálogo y la concertación, imagen que contrasta con lo ocurrido, un día antes, en el pleno del Congreso –justo cuando él estuvo de permiso por un tema médico- y que nos remite a la existencia de dos fujimorismos contrapuestos. O tal vez más. De eso y de la caliente coyuntura política hablamos con el aún militante de Fuerza Popular que, sin embargo, está de licencia de su bancada parlamentaria.

Acaba de aprobarse el informe Lava Jato. Es una de las papas calientes que por fin sale del Congreso…

Se ha hecho una profunda investigación sobre las obras ejecutadas por empresas brasileñas y la participación de algunos funcionarios públicos, y el día de hoy (viernes) ha sido aprobada por el Congreso. Estas recomendaciones y conclusiones las estamos enviando el día lunes al Ministerio Público.

Lo que ha notado la opinión pública es la exclusión evidente de Keiko Fujimori y del expresidente García. ¿Esto realmente deja bien al Congreso?

La comisión es una comisión autónoma, multipartidaria, y es la que finalmente ha aprobado el dictamen que se ha puesto en consideración del Pleno.

De otro lado, usted ha tenido una reunión con el presidente Vizcarra. ¿Cuál es el balance?

Muy positiva. Con el presidente Vizcarra estamos coordinando permanentemente cuando se trata de temas de agenda nacional, como es la Ley de Presupuesto, y hemos coincidido en la necesidad de apuntalar algunos sectores, como educación, salud; en destinar presupuestos para la lucha contra la violencia contra la mujer, para mejorar las condiciones de habitabilidad en las zonas de friaje...

¿Se podría decir que ahora, después de su pedido de licencia de Fuerza Popular, su relación con el presidente Vizcarra es más fluida?

Desde que yo asumí como presidente, anuncié que quería una gestión con menos fricciones, menos confrontación, más diálogo, y esa ha sido nuestra predisposición desde un inicio.

Un día antes de este encuentro, el presidente dio una entrevista en la que tuvo críticas a demoras del Legislativo...

Cuando se presentaron los proyectos de las cuatro reformas constitucionales, la junta de portavoces asumió un compromiso de aprobarlas hasta antes del 4 de octubre. Yo, como presidente del Congreso, levanté esa bandera, y hemos cumplido y lo hemos honrado. De igual manera, vamos a sacar adelante las reformas que aún están pendientes.

La reforma de la bicameralidad ha sido cuestionada por el presidente, quien dice que se ha deformado. ¿Cuál es su postura?

La preocupación del presidente era sobre las modificaciones que se hicieron al tema de la cuestión de confianza. Ya el Tribunal Constitucional se pronunció al respecto y ahora nosotros, desde el Congreso, tenemos que volver a impulsar una nueva reforma, acogiéndonos a la sentencia del TC...

Pero el plazo (para que ingrese al referéndum) ya no es suficiente…

Definitivamente el referéndum ya está en marcha y el 9 de diciembre se tendrán que consultar estas cuatro reformas de esta manera, pero eso no nos impide seguir trabajando en adecuar esa parte referida a la bicameralidad y al tema de cuestión de confianza a la sentencia del TC. Tendrá que ser en dos legislaturas, ya no vía referéndum.

Otro comentario del presidente tuvo que ver con la revocatoria del indulto al expresidente Fujimori: dijo que se le debe hacer una nueva revisión médica. ¿Usted está de acuerdo con eso?

Ese es un tema que tienen que analizar los especialistas y es ajeno al Congreso de la República.

¿Usted está en suspenso como militante de FP...?

No. Yo he pedido licencia a la bancada, no al partido. Sigo siendo militante de Fuerza Popular.

Y, desde esa perspectiva, ¿no tiene una posición?

Es que, desde mi posición como presidente del Congreso, no puedo dar una opinión, porque se puede ver como una injerencia de un poder del Estado sobre un tema que tienen que resolver otras instancias.

Es lo que ha dicho el presidente Vizcarra: que no ha tenido injerencia en la carcelería de la lideresa de Fuerza Popular. ¿Usted le cree?

No tengo por qué dudar.

Usted dijo que su pedido de licencia le iba a permitir tomar decisiones que no necesariamente beneficien a Fuerza Popular y sí al país. ¿Cuáles han sido?

Yo me refería a que uno, cuando tiene el rol de vocero, no solamente transmite la posición de su bancada, sino que impulsa esas posiciones, las promueve. Como presidente del Congreso, tenemos que velar porque se respeten todas las voces representadas aquí.

Pero lo que usted dijo es que iba a poder tomar decisiones distantes de su bancada. ¿Hay alguna que pueda ejemplificarlo?

Yo prefiero que esa evaluación la hagan quienes finalmente ven mi desempeño en la Mesa.

De otro lado, y esto tiene que ver con la agitada sesión de ayer, ¿considera ofensivo que le hayan dicho “subordinada de Keiko Fujimori” a la congresista Bartra?

Todo tipo de calificativo debe quedar de lado. Desde el primer día, yo anuncié que debía haber menos fricciones, menos calificativos, más diálogo para poder, primero, recuperar la confianza del pueblo peruano en su clase política, en sus instituciones, mejorar la imagen que tiene el Congreso y poder resolver los problemas del país.

Pese a la licencia, ¿usted sigue considerando que Keiko Fujimori es la lideresa indiscutible de Fuerza Popular?

Ella es la presidenta de Fuerza Popular, sí.

¿Y candidata presidencial?

Eso lo definirán las bases del partido en su momento, a través de una elección interna.

¿Se puede pensar en Fuerza Popular el 2021 que no tenga de candidata a Keiko Fujimori?

Es evidente que no estamos pasando por nuestro mejor momento, pero yo espero que esta situación pueda revertirse y podamos ir mejorando en el transcurso de los meses.

¿Y cómo es su relación con ella en este momento?, ¿entiende su pedido de licencia, lo apoya?

Sí. Antes de yo presentar mi licencia, tuvimos una reunión de bancada donde pudimos tocar este tema y yo le comenté que tenía la necesidad de tener más autonomía y más independencia para poder manejar la Mesa. Ella lo entendió y respetó la decisión. Por eso es que yo la formalizo el lunes. Esta reunión fue el sábado.

La licencia fue sorpresiva, por cuanto, los presidentes del Congreso nunca han pedido licencia ni renunciado a sus partidos.

Cuando uno forma parte de una bancada, uno está parametrado, porque finalmente tiene que acatar las decisiones que adopta la bancada…

Pero eso le ha ocurrido a todos los presidentes del Congreso…

Bueno, yo respondo por mí. Y creo que cuando uno es presidente del Congreso, uno no representa solamente a su partido, sino a todas las organizaciones y voces representadas aquí. Y por eso uno tiene que manejarse de manera equitativa, de manera objetiva, imparcial.

Una de las cosas que se comenta es que usted, voluntariamente o no, encabeza una nueva facción del fujimorismo, más dada al diálogo. ¿Es así?

Desde que asumí la presidencia, mi posición era de poder romper esas barreras que nos separan con otros poderes e instituciones; de tender puentes que nos permitan entendernos para impulsar reformas, normas. Esa posición inicialmente fue entendida por algunos pocos, pero, poco a poco, fue calando en algunos miembros de la bancada y ahora veo con satisfacción que, inclusive institucionalmente, el partido Fuerza Popular ha emitido un comunicado y enviado una carta al presidente fijando posición a favor del diálogo.

Hasta hace poco el fujimorismo se veía como un bloque monolítico donde no cabía la disidencia. ¿Usted era una especie de disidente interno con esta disposición al diálogo?

Son muchos, yo diría un gran número de congresistas, que tienen esa misma predisposición al diálogo…

Lo que no se notaba antes…

Qué bueno que ahora sí se note.

¿Piensa que Keiko Fujimori debió saludar al presidente Kuczynski cuando ganó las elecciones?

¡Oh, usted quiere que me remonte a dos años atrás! Yo siempre soy de los que me gusta mirar hacia adelante. Los que viven mirando el retrovisor no avanzan.

¿Pero ese no fue un error crucial?, ¿no marcó las relaciones del Ejecutivo con el Congreso?

Yo estoy seguro de que ella y el equipo que la acompaña, y que siempre está con ella, habrán analizado cuáles son sus errores y cuáles sus aciertos. No me corresponde a mí eso.

Volviendo al presente, ¿no se siente impotente de que el tema Chávarry no termine de avanzar y que siga dándose esta imagen de blindaje, sea real o no?

Lo que me preocupa es que la gente piense que en el Congreso se blinda a los denunciados. Yo he hecho ya una invocación pública, y que es conocida, pero la subcomisión y el presidente que la preside son autónomos y tendrán que tomar la decisión, no solamente en el caso que usted refiere, sino en las decenas de casos que están en esa comisión aún sin atender.

En este momento este tema es crucial en la relación entre fuerzas políticas, con el Ejecutivo y con la ciudadanía… ¿No haría una invocación más apremiante?

La invocación se ha hecho en público y en privado, y yo estoy seguro que en los próximos días el presidente de la subcomisión atenderá los casos pendientes.

Usted ha dicho que, por ahora, no va a renunciar a Fuerza Popular, pero esa posibilidad ha quedado flotando en la mente de la ciudadanía. ¿Existe?

Yo no puedo leer el futuro, no sé si usted sí… Yo ahora soy militante y dirigente de Fuerza Popular, pero tengo una responsabilidad mayor que es la de presidir un poder del Estado y demostrarle al pueblo peruano que estamos comprometidos en hacer bien las cosas.

¿Se puede negar que haya facciones en Fuerza popular?

Hay puntos de vista distintos, discrepantes, sí, pero la discrepancia no se debe entender como división. Es normal que en un partido político siempre existan discrepancias.

Discrepancias que no existían hasta hace unos meses.

Pero las discrepancias siempre son saludables. Finalmente es importante que existan distintos puntos de vista respecto a algunos temas, pero, como usted habrá visto, la unidad se refleja en la votación.

Usted tiene pocos meses frente al Congreso. ¿Cuál le gustaría que fuese su legado?

Que sea una gestión transparente, una gestión reformista y una gestión que logró recuperar la confianza del pueblo peruano en esta institución.

En todo caso, ¿qué autocrítica habría?

Justo lo que usted comentó: creo que todavía a algunos congresistas les está costando dejar esa actitud confrontacional como la que hemos visto el día de ayer (jueves) y que flaco favor le hace a la imagen del Congreso.

Esperemos una gestión de Daniel Salaverry exitosa al frente del Congreso. ¿Le tienta la idea de postular a la presidencia?

Actualmente soy presidente del Congreso, formo parte de un partido político que tiene una líder, y una presidenta, y una candidata natural.

Dicen que nadie se mete en política sin soñar ser presidente… ¿No es su caso?

(Risas) Yo estoy concentrado en el encargo que me ha dado el pleno del Congreso, que es una enorme responsabilidad, y comprometido con demostrarle a los peruanos que queremos hacer las cosas bien.