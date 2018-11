El presidente y las amenazas en la red

#PresidenteVizcarra. El presidente Martín Vizcarra dio una larga entrevista esta semana y dejó precisiones que vale la pena comentar. En principio, aclaró que el contrato del aeropuerto de Chinchero se firmó en el gobierno de Humala, que en la siguiente gestión se pretendió mejorarlo y cuando la Contraloría puso objeciones, este se canceló. "¿Dónde está el perjuicio para el Estado, si no se pagó un sol?", dijo. Necesaria aclaración a la población en momentos en que el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, agita el tema para golpear al Gobierno. El presidente también dijo que espera que la extradición de Alejandro Toledo se concrete durante su gestión. Resaltó que a pesar de los esfuerzos de los ministerios de Justicia y de RREE, la rapidez del trámite no depende de su Gobierno sino de la justicia norteamericana. Otro tema, por si era necesario aclararlo para que lo escuchen aquellos que anuncian golpes de Estado, es que no cerrará el Congreso porque le corresponde defender la democracia. Para Vizcarra ha sido importante salir a responder en estos días la serie de infundios que han estado levantando los opositores a su gestión y dejar sin piso las mentiras que buscan debilitarlo. Con ello sigue demostrando su buen timing político.

#Ciberacoso. Desde setiembre de este año el Decreto Legislativo 1410 establece sanciones para aquellos que incurran en delitos de acoso por cualquier medio, incluido aquel que se concreta a través de las redes sociales. En este número presentamos un informe sobre un problema cada vez más recurrente entre mujeres que hacen uso de las redes: sufren amenazas, insultos e intimidación de tipo machista, provenientes de desconocidos, por el solo hecho de expresar sus opiniones. El acoso ha dejado las calles y ha encontrado en las redes sociales una forma de agredir sin dar la cara. La Policía especializada ya está tras su rastro. Esperemos que las amenazas virtuales de estos sujetos puedan ser prevenidas y no se concreten en la realidad.