El fiscal y la ciudad

#José DomingoPérez.

Desde que el fiscal José Domingo Pérez empezó a investigar a Fuerza Popular por presuntos aportes ilícitos para su campaña del 2011 se ganó el odio de los dirigentes de ese partido, de los seguidores naranjas y de muchos que fungen como sus voceros oficiosos. Esa tirria contra él se exacerbó cuando se inició el proceso contra Keiko Fujimori y otros miembros de FP, y aumentó cuando logró que la lideresa fujimorista sea enviada a prisión preventiva por 36 meses. El último miércoles, después de que el juez Richard Concepción Carhuancho tomara esa decisión, el fiscal Pérez se dirigió a la prensa en breves declaraciones y pidió reflexionar sobre la continuidad del Fiscal de la Nación Pedro Chávarry al frente del Ministerio Público. Ahí ardió Troya. No sólo se le vinieron encima todos los congresistas de FP, los trolls de las redes, sino que el propio Chávarry denunció casi de inmediato que Pérez estaba coludido con el presidente Martín Vizcarra para que no se investigue Chinchero. Y después, el ex presidente Alan García tuiteó en los mismos términos. En este número publicamos un perfil sobre los años iniciales del fiscal Pérez, un hombre que, como se ve, ha sacudido un estado de cosas que permitió por mucho tiempo la corrupción y la impunidad.

#Lima. Todos asistimos conmovidos hace unos días a la destrucción del histórico Edificio Giacoleti, consumido por las llamas. Construido en 1912, fue el primero de los que rodeó la Plaza San Martín. El fuego que se propagó a través de la chimenea de una pollería que funcionaba en el primer piso dejó al inmueble convertido en un cascarón. Es la misma suerte que han corrido otros quince inmuebles en los últimos seis años. Y hay más: el 80% de las casonas consideradas Monumento Histórico en el centro de Lima están en riesgo de incendiarse o desplomarse, según una investigación de la ONG Cidap. A pocas semanas de que una nueva autoridad asuma la alcaldía de Lima es momento de llamar la atención sobre la recuperación y conservación del Centro Histórico. No se trata sólo de edificios, sino de nuestra memoria urbana.