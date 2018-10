Germán Garmendia: “Nunca he dejado que el éxito me cambie”

Germán Garmendia, el youtuber con más seguidores en lengua hispana, más de cien millones en todas sus plataformas digitales, es alto y delgado. Antes de sentarse a conversar con nosotros en la terraza del Hotel Los Delfines se saca la casaca y se deja los lentes de sol. Ha llegado al Perú como parte de una gira para presentar su primera novela: Di Hola (Planeta 2018), una historia dramática donde el protagonista busca un nuevo comienzo tras una pérdida atroz. Germán, chileno, 28 años, famoso por Hola Soy German y Juega Germán, sus canales de Youtube en clave de comedia, habla del paso a la literatura, su amor a la música, y lo que le ha deparado el éxito.

Hablando sobre tu novela, en un video decías que uno debería aprender a callar y luego aprender a escuchar ¿En tu vida a quienes has escuchado más? ¿Quiénes serían tus mentores?

Primero que todo mi madre. Ella es mi heroína. Cuando uno es joven lo típico es pensar que tus padres son personas que no te entienden, que no saben nada. Pero luego empiezas a crecer. Creo que cuando ya te empiezas a acercar a los 30 años, te empiezas a dar cuenta de que tus padres tenían más experiencias de las que tu pensabas, empiezas a darte cuenta de todo lo que hicieron por ti. En mi caso ese fue el momento en que me di cuenta de que tengo que aprender a escuchar más. Siempre pienso en que de joven pude haber aprovechado más lo que me decían y pude haber cometido menos errores.

Cuando uno escribe historias, un libro, una novela, siempre hay algo de nosotros, algo de la gente que nos rodea o conocemos, ¿Cuánto de eso hay en Di Hola?

En los protagonistas, Natalie y Óscar, hay bastante de mí. Óscar es una persona pesimista, alguien que a pesar de tener éxito siempre encuentra una forma de ser la víctima o sentir como que el mundo está en su contra. Y creo que en cierto sentido todos nos sentimos así, pero no me considero ni Óscar ni Natalie. Uno puede estar pesimista en la mañana, y en la tarde puede ser más positivo. A veces te dicen ‘tu eres una personas extrovertida, tímida, etcétera’. A mí cuando me dicen eso, no me calza mucho. Soy un montón de cosas, todos somos un montón de cosas. Creo que (el libro) partió por separar todas esas personalidades en un montón de personajes. Y hay cosas de personas que conocí, personas que me gustaría conocer, que no te gustaría conocer, también tiene mucho de imaginación.

Con tus canales en Youtube, tus redes sociales, tu banda, ¿en qué momento te diste tiempo para escribir una historia de más de 300 páginas?

Mi rutina con Juega Germán es un video todos los días, así que para lograrlo me levanto todos los días a las 5.30 de la mañana, desayuno, hago ejercicio, y empiezo a las 8 de la mañana a grabar y termino cerca de la una o dos de la tarde y ahí es cuando tengo ayuda de editores. Por la tarde me dedico a la música o algún otro proyecto. En el último año fue el libro.

Tu personalidad en Youtube es divertida, desaforada, en cambio en Di Hola el tono es íntimo, melancólico...

Una de las razones principales fue esa. A lo largo de los años, muchos de mis seguidores comenzaron a escribirme y preguntarme: ¿Cómo eres feliz todos los días? ¿Cómo ser así? Y uno no es así, uno no es feliz todo el tiempo. El libro trata del crecimiento de una persona que tiene que lidiar con algo que a nadie le gustaría lidiar, muchos nos rendiríamos. Es un proceso de búsqueda de renacer, de aprender de las personas que están alrededor, esa es la razón por la que empecé a escribirlo. Estoy emocionado porque lo lean, es otra parte de mí, otra forma de expresarme.

La historia fluye. ¿Escribes desde muy joven? ¿Lees mucha literatura de ficción?

Aunque parezca diferente, todo lo que he hecho en mi canal siempre fue escrito. Todo fue guionizado. De hecho fui primero guionista, antes de pararme frente a la cámara. Por necesidad me puse frente a la cámara. Así que siempre he tenido la costumbre de estar escribiendo, de tratar de contar historias en cinco minutos, a pesar de que era comedia, el código es casi el mismo. La base al menos. Luego entre mis lecturas, quien más me llamó la atención fue John Green -el autor de Bajo la misma estrella- que es un youtuber, una persona que tiene muchas de mis experiencias. Y me dije: ‘voy a ver qué es lo que hace’. Me llamó mucho la atención su estilo de escribir.

¿Por qué razón?

Porque sus historias son como para teens y gente de veintitantos, yo lo leí y sentí que estaba como saliendo de su público apenas. Él trabaja con tragedias, pero lo explica de manera positiva.

Di Hola, escrito en tono más serio, ha sido una sorpresa entre las cosas que haces. ¿Qué otras cosas quieres hacer que aún no has hecho?

No sé. Lo primero que hago es lo de Youtube, que es comedia. Luego sería música. A las personas que me siguen creo que el libro no las tomaría tanto por sorpresa, porque mi música siempre ha sido seria. Mi banda, mi trabajo personal siempre ha sido serio, algo melancólico. Creo que ahí cubro mis dos grandes áreas.

Cuando Germán responde las preguntas habla rápido y le da énfasis a sus palabras moviendo las manos. Está en una gira que lo ha llevado por Ciudad de México, Bogotá, Lima, y siguen Buenos Aires y Santiago. Su libro tiene aura de best seller. En las redes sociales el youtuber es un gigante, el segundo más visto en el mundo. Sus más de cien millones de seguidores se distribuyen así: Hola Soy Germán 34 millones, Juega Germán 29 millones, en Instagram 10 millones, en Twitter 11 millones, en Facebook 17 millones. ¿Cual es el secreto de su éxito? Trabajar duro, que te guste lo que haces.

Has contado que por el éxito había gente que se apostaba frente a tu casa, que no podías hacer muchas cosas por la multitud que se agolpaba donde ibas. ¿Qué has dejado de hacer por el éxito conseguido?

No mucho y de hecho es malo que haga eso, porque me he visto envuelto en cosas que no deberían pasarle a nadie. Nunca he asimilado mucho esto de la fama, nunca he querido desconectarme de lo que es ser normal. Hay cosas que uno tiene que dejar de hacer, ya no puedo ir a un centro comercial porque no puedo caminar, pero aún sigo yendo al supermercado, aún voy a comprar mi comida para la semana. Me toma tiempo porque me tomo fotos con la gente, pero no he dejado que el éxito me cambie. Me gusta la vida tranquila.

¿Qué haces en los momentos en que no estás trabajando?

Esencialmente he volcado todo en mi trabajo, así que mi música es lo que amo y es mi trabajo, hacer videos es mi trabajo, así que como hobbie me quedaría vivir mi vida normal: estar con mi novia, salir al cine, a algún lado, algo bastante simple sinceramente.

El trabajo que haces en Youtube tiene mucha disciplina, no es sólo pararse frente a una cámara y lanzar un speech.

En mi primer canal Hola Soy Germán, los videos duraban cinco minutos. Ahora duran diez, es más relajado. Cuando empecé mucha gente pensaba que el video me tomaba cinco minutos hacerlo, pero un video así me tomaba desde el jueves en la mañana hasta el viernes en la noche, sin dormir un jueves. Repartía todas esas horas trabajando. No es fácil pero si quieres hacer algo bueno, de lo que estés orgulloso y que la gente lo reconozca, tienes que trabajar muchísimo. Esa es la receta perfecta. Mucha gente me pregunta, ¿cuál es tu secreto? No hay, es trabajar mucho, levantarte temprano y querer hacer lo que haces, no solo hacerlo por ganar dinero o reconocimiento.

No todos los proyectos tienen éxito, ¿cuándo te diste cuenta de que tus canales funcionaban y podías vivir de eso?

Desde el principio le dediqué el tiempo que tenía que dedicarle. Aunque nunca lo vi, nunca lo he visto, como un trabajo. Sé que muchos youtuber empiezan con ‘bueno, voy a hacer un video, subo uno y luego no subo más, luego regreso’. Yo desde el primer día empece y subí más. Tenía muy claro la estructura de los videos y lo que iba a hacer, y eso me ayudó un montón. En realidad nunca lo tomé como un juego, porque a pesar de que en ese tiempo no había forma de vivir de esto, los primeros dos años no se gana dinero, me lo tomé muy en serio.

Y a nivel profesional, ¿de quiénes aprendes?

Trato de escuchar a gente que hace lo mismo, trato de poner mucha atención a personas que no conozco. A muchas personas exitosas les encanta escribir autobiografías, y quiero leer eso porque puedo ver su éxito pero también quiero aprender de sus errores. Uno puede aprender de sus errores, pero es mucho más rápido aprender de los errores de los demás (sonríe).

Te has mudado a Los Angeles. ¿Qué va a pasar con tu banda (Ancud)?

Toda mi banda está aquí. Somos yo y mi hermano (lo señala sonriente). Nos gusta hacer música juntos, pero no tenemos la presión de tener que sacar canciones cada cierto tiempo. Si en un año o una década queremos sacar una canción lo vamos a hacer, no lo vemos como algo que ‘tenemos que hacer ya’.

Te mudaste a Los Angeles porque estabas interesado en la actuación. ¿Esa es otra cosa más en la que quieres incursionar?

Creo que mientras más estoy en Los Angeles, más me doy cuenta de que quizá no quiero (risas). Si algo me ha enseñado el estar en el centro de todo, es que las luces y los flashes no son lo que aparentan. De fuera es bonito. Pero mientras más cerca estás, dices ‘Uy, caramba, quizá no, no es tan bonito’. Es lo contrario que me pasó con Youtube, entré con expectativas altas y cada paso ha sido un sueño. Ahora estoy enfocado en la música, voy a empezar un proyecto solista, ya con mi nombre. Por ahí me veo. Es algo que conozco y amo. Es la música en lo que me veo en cuarenta años.

¿Habrá un próximo libro?

No sé, me gustó mucho hacerlo, me encanta. Pero todo depende de lo que opine la gente. Se que soy una personalidad de Youtube, pero no porque alguien me quiere o me conoce se va a leer un libro de trescientas páginas. Estoy esperando que lo terminen y me den su opinión real.