Solo como un ejercicio intelectual, más de una vez me he parado a pensar… “¿y si los fujimoristas no estuvieran equivocados, sino nosotros?”. ¿No cabe acaso, en algún universo paralelo, que ellos -repito, los fujimoristas- sean un ejemplo de vocación democrática, y que solo estén tratando de salvar al país de esas argollas caviares que algo grave deben haber hecho para que los odien tanto? ¿Y no habrá un planeta gemelo al nuestro en el que Keiko Fujimori realmente sea una estadista a la que solo le preocupan la gobernabilidad y la paz social? ¿Un planeta donde ella trabaje de sol a sol? ¿Uno donde ella, su hermanito, su papi y su mami sean una bonita familia que siempre vivió en idílica armonía?

Sí, todas esas dudas me asaltan de cuando en cuando, porque tampoco es muy bonito andar encontrándole defectos al prójimo cada dos por tres. ¿Y si Mauricio Mulder de verdad se preocupa del despilfarro de los recursos del Estado en publicidad y más bien es el TC el nido de víboras donde le dan la contra por, sabe Dios, qué oscuros intereses que no alcanzamos a adivinar? ¿Y por qué no podría ser que, justo un día antes de que se venza el período de observaciones prereferéndum, monsieur Maurice haya tenido una epifanía y percibido que, sí pues, la cédula electoral llama a fraude, porque no ha sido sometida a votación, y sea capaz de jugarse una segunda cuestión de confianza de puro honesto y valiente que es?

Como en un cuento de Ray Bradbury o, peor aún, como en esas pelas donde el muerto resulta siendo el protagonista que cree que todos los demás están muertos, me trato de poner en el pellejo de quienes, hace más de tres décadas, se la pasan jurando que los equivocados son todos los que no están de acuerdo con ellos. ¿Por qué no podría ser que las polladas, rifas y cocteles de la Keiko candidata fueran tan rentables que, fácil, podían alcanzar el medio millón de dólares de recaudación? ¿Y qué si aquello de "Aumentar a Keiko para 500 e eu fazer visita" no ha sido simplemente eso: una declaración que solo buscaba aumentar a 500 los parabienes que el buenote de Marcelo Odebrecht quería desearle a la principal candidata del 2011 en una visita con té y galletitas?

¿Y si Alan García dice la verdad cada vez que engola la voz y exclama “¡A otros los compraron, a mí no!”? Porque, claro, ¿quién podría querer comprarse tamaña mole de carne? ¿Acaso el hecho de que Marcelo Odebrecht y su papi lo hayan visitado más que el Profesor Jirafales a Doña Florinda no puede pasar de ser un asunto de puras simpatías mutuas y no un intercambio de coimas por obras, como dicen sus enemigos?

Somos demasiado suspicaces e incapaces de darle al otro el más mínimo beneficio de la duda, como cuando pensamos que don César Hinostroza Pariachi se fue a España fugando. ¿Por qué no podría haber ido a pedir asilo político, si los caviares proterrucos se han empecinado en designarlo como la cabeza visible de una organización mafiosa que, en realidad, no es sino una inocua asociación de “hermanitos” de la caridad?

¿No será que nuestro Houdini criollo decía la verdad -sí, que también es víctima de persecución política- hasta que, ¡pluf!, convertido en humito, se perdió en la distancia y arribó al aeropuerto de Barajas con una mano atrás y su pasaporte bamba delante? ¿Y no puede ser, además, que de verdad se haya ido solo a hacer un poco de turismo (total, al lado de Moscú, Madrid es un chancay de a china), junto con su señora esposa, antes de venir a entregarse por propia voluntad al Poder Judicial y cantar todas las canciones de su repertorio ante el juez Richard Concepción Carhuancho?

¿Y si don Pedro Chávarry no es otra cosa que un fiscal probo cuyo único fin es limpiar a la justicia peruana de fiscales malintencionados que andan pidiendo detención preliminar por quítame estas pajas? ¿Y si la Señora K es realmente Katia Palma? ¿Y si Alberto Fujimori se está muriendo casi todos los días, pero, ¡Oh, milagro!, se sana apenas deja la Diroes?

Ya, en serio, ¿por qué la razón solo tendría que estar de un lado y jamás del otro? Como dicen Cheche Chacón y doña Luz Salgado, ¿por qué los de este lado tenemos que creernos moralmente superiores a ellos, solo porque su partido nació en medio de una dictadura que nos libró del terrorismo solo al precio de 69 mil desaparecidos? ¿Por qué nos gusta tanto tirar la primera piedra? ¿¡¡Por qué tanto odio, por Dios!!?

Es hora de que nos reconciliemos por fin y, para ello, tenemos que tomar la mano de quienes hemos creído que eran nuestros contrincantes políticos y solo eran prohombres tratando de consolidar la democracia, igualito que su líder máximo. En suma, unos arcángeles venidos al mundo para protegernos. Tomemos sus manos y coloquemos en ellas unas esposas coquetonas. Total, a estas alturas ya no se puede confiar en nadie.