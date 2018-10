El selfie de la semana

Ya no recuerdo una semana entera, en los últimos tiempos, en la que el fujiaprismo no nos haya tratado de enyucar alguna de las trapacerías a las que ya nos tienen tan acostumbrados, aunque, valgan verdades, hayan terminado disparándose a los pies la mayor parte de las veces.

Sin embargo, esta semana realmente se pasaron de la raya: desde el blindaje a Chavarry (y Becerril, pero eso es parte de la historieta), hasta la Ley Fujimori, ese esperpento que aprobaron el jueves para excarcelar a su ex líder -y, de paso, a todos los vladimiros y demás criminales de la dictadura-, pasando por la propuesta trucha de bicameralidad que el presidente Vizcarra les tiró por las narices, han trabajado tanto que hasta podría decirse que este mes, y solo este mes, se ganaron casi honradamente los treinta y tantos mil soles que cada uno recibe de nuestros impuestos.

Pero, claro, lo malo es que, cuando trabajan –algo que ocurre muy esporádicamente, porque, como diría doña Luz Salgado, ¡eso caaaansa!-, casi siempre lo hacen para el lado oscuro y no pasa día en que no nos encontremos con una de sus, pendej… ¡ejem!, discutibles proyectos de ley que, últimamente, son tan chapuceros y cínicos que ya no parecieran buscar que su candidata llegue a las elecciones del 2021, sino el ampay me salvo para todos los miembros de su banda.

Por suerte, del otro lado de la cancha, ocurrieron tantas cosas positivas para la democracia que mucha gente empezó a sospechar que, ya que andamos en octubre, el Señor de los Milagros había comenzado a jugar -¡por fin!- en el equipo peruano, dándole la razón a quienes durante largo tiempo venían asegurando que, sí pues, Dios era peruano.

Primero fue el triunfo de Jorge Muñoz a la alcaldía limeña el domingo, evento que -aunque los sucesos posteriores hayan dejado en el olvido- fue un golpe contundente a quienes juraban que el candidato caleta del fujimorismo la tenía segura. Pero, por si fuera poco, a lo largo y ancho del territorio nacional, el partido que se la ha pasado obstruyendo la marcha del país desde que logró mayoría en el Congreso, obtuvo un resultado tan ridículo que hasta el Frepap (cuyo líder ni siquiera resucitó, como había prometido) obtuvo más votos en Lima.

Pero si las municipales y regionales fueron una especie de plebiscito de rechazo al fujikeikismo, el evento que desató la euforia popular fue la detención de Keiko Fujimori, sí, la mismísima Señora K, que cual una Nadine Heredia cualquiera fue conducida, esposas en mano, a la Prefectura, donde, desde el miércoles, se dedica a rumiar sus penas y recibir a los pocos ayayeros que le quedan (por lo menos hasta el cierre de esta edición).

Aunque hay quienes discuten la validez de la medida, porque el juez Richard Concepción Carhuancho ha echado mano al dudoso cargo de lavado de activos (como lo hizo en el caso de los Humala, cuando los que hoy despotrican de él aplaudieron a rabiar), nadie puede negar que ver pisar una celda a la mujer que, tras su derrota en las elecciones, se dedicó a hacerle la vida a cuadritos al Ejecutivo y a maquinar mil triquiñuelas legislativas funcionales a sus intereses personales, fue una especie de feliz revancha esperada para quienes ven en ella a la encarnación del autoritarismo y la prepotencia.

Pero la cosa no termina ahí: cuando aún no terminaba la algarabía en las redes sociales, el jueves, el Tribunal Constitucional declaró improcedente la famosa Ley Mulder –también conocida como Ley Mordaza- que el fujiaprismo aprobó hace un tiempo con la misma celeridad que la Ley Fujimori y con el fin de cobrarse la revancha de los medios de comunicación críticos.

Poco después se supo que la Señora K había perdido la casación que había solicitado por el caso de los millonarios fujicocteles, el mismo que, ¡oh coincidencia!, iba a ver el hoy defenestrado juez César Hinostroza Pariachi. Y, por último, cual fresita en la torta, la selección peruana le ganó a la chilena por tres goles a cero el viernes, y nada menos que en una cancha ajena, algo que no ocurría, según los expertos, desde 1949.

¿Qué vendrá ahora? No podemos imaginarlo. Lo único seguro es que, tras lo ocurrido estos días, podemos esperar lo mejor y lo peor por partes iguales. Total, puede que Dios sí sea peruano, pero podría jurar que a Satanás le encanta turistear por estos lares y, en sus ratos de ocio, entretenerse jugando a las vencidas con él.