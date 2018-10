“El fujimorismo es capaz de hacer barbaridades sin ningún pudor”

Marisa Glave, la parlamentaria de Nuevo Perú, ha sido sin duda una de las más firmes opositoras de la ley con nombre propio que el fujimorismo aprobó a toda velocidad, el jueves por la noche, para librar de la prisión a Alberto Fujimori. En una semana intensa en todos los sentidos, conversamos con ella sobre la controvertida norma, pero también sobre la detención de Keiko Fujimori, el proyecto trucho de la bicameralidad y, sobre todo, sus cautelosas observaciones al papel que viene desempeñando el presidente Martín Vizcarra.

¿Qué pensaste cuando viste entrar a Keiko Fujimori a prisión?

La verdad, yo creo que todavía es una etapa preliminar, así que no tengo una sensación definitiva alrededor de lo que vaya a pasar con la señora Fujimori. Me parece sano que tengamos fiscales dispuestos a colocar acciones difíciles en un país como el nuestro, sobre todo si lo que tienen al frente es una maquinaria como el fujimorismo, pero esto no es una sentencia ni nada por el estilo, sino una detención preliminar que es parte de un proceso de investigación.

¿No celebraste como tantos?

La verdad, lo que sentí, y creo que tengo razón, es que eso iba a tapar algo realmente grave. La noticia de la detención preliminar de Keiko Fujimori ha sido tan fuerte, y de hecho sigue siendo tan fuerte, que el fujimorismo ha blindado a Becerril, ha blindado a Chávarry y el día de ayer ha aprobado una ley de amnistía (Ley Fujimori) con la tranquilidad de que no pasa nada.

Esta ley, que favorece con excarcelación a los mayores de 78…

Y de 65, 68, 70, 75 y 78…

Bueno, es una ley que antes fue rechazada por el fujimorismo… ¿Qué crees que ha cambiado en el ínterin?

Primero, creo que este es un fujimorismo acorralado, pero no muerto. Entonces, es capaz de hacer barbaridades sin ningún pudor. Lo que han hecho ayer (jueves) no tiene ningún miramiento. La señora Keiko Fujimori firmó en el 2016 un compromiso en el que dijo que la fuerza mayoritaria que ellos tenían en el Parlamento no iba a servir para beneficiar a nadie de su familia...

Por eso, ¿qué ha cambiado dentro del fujimorismo para que una propuesta que se rechaza hace unos meses ahora se busque desesperadamente?

Se les está desmoronando la organización, es evidente…

¿O necesitan más a Alberto Fujimori que nunca?

No. El señor Alberto Fujimori es un cadáver político, en el sentido de que ya es una persona que, en el imaginario popular, es cada vez más culpable.

Sin embargo, tiene más popularidad que la de su propia hija.

Lo que hay es un fujimorismo debilitado, partido. La verdad es que el fujimorismo no puede cambiar y lo que hemos podido ver en estos dos años y medio es que su intento de parecer una organización política democrática se ha ido desmoronando con el pasar del tiempo, y cada vez han sido más autoritarios y, ahora ya, sinceramente, yo diría que desesperados. Como ha dicho Verónika Mendoza, pareciera que la Señora K está desesperada por su libertad, la de su padre y de la organización criminal en la que aparentemente ella podría estar.

Hay dos escenarios: el presidente Vizcarra observa esta ley o la promulga…

Yo creo que, si no la observa, es inconsecuente en todo sentido. Creo que sería importante que le den una revisión, porque la ley no solamente permite la libertad para personas como Alberto Fujimori. Los corruptos, los que van además a juzgarse en el caso Lava Jato, por ejemplo, la mayoría de ellos tiene más de 70 años…

Incluyendo al expresidente Kuczynski.

Por ejemplo. Según esta ley, si yo soy juez y te doy una sanción por corrupción, un delito menor que tiene ocho años… La tercera parte de esa pena son menos de tres años. Esa ya no es cárcel efectiva. Entonces es una ley de amnistía para corruptos. Es fundamental que el presidente la observe. La segunda cosa es que la ley ni siquiera la va a aplicar un juez. Han determinado que sea un trámite administrativo en Inpe, donde tú tienes beneficios para personas que han cumplido 65… ¡Con presentar un certificado!

Para beneficiar a Fujimori bastaba que se dijera 80. ¿Puede decirse que hay premeditación para, por ejemplo, excarcelar a Montesinos?

Ayer les dijimos con muchísima claridad que esa ley era para Montesinos, que, en dos años, se podría sumar a esa ley, ¡y no les importó! El tema de fondo es que, por ejemplo, no pueden poner graves delitos de corrupción porque Fujimori está sentenciado por graves delitos de corrupción. No pueden colocar homicidio calificado, porque Fujimori está sentenciado por eso. Es una norma pensada en de qué manera no ponemos ninguno de los delitos en los que está inmerso el señor Fujimori y, por tanto, con eso protegemos a Montesinos, a la red de corrupción de Montesinos, a la red del Grupo Colina, a todos los militares involucrados en graves violaciones de derechos humanos...

Se sabe que (Nicolás) Hermoza Ríos está gravísimo… ¿No debería impulsarse su excarcelación por razones justamente humanitarias?

Lo tendría que solicitar la familia, pero la familia no ha pedido indulto humanitario.

Y, en el caso del expresidente Kuczynski, ¿con esta ley procesarlo sería inútil?

Sí. Es decir, sería absurdo. El señor Kuczynski tiene 80 años. ¿Para qué vamos a procesarlo? Es una broma. Esta norma es muy grave. Sinceramente, como país, nos debería dar vergüenza que la Corte Interamericana de Derechos Humanos tenga que pronunciarse sobre casos peruanos, porque es una manera en la que nos llaman la atención porque no hemos sido suficientemente diligentes en proteger a unas personas que son fundamentales, que son las personas que han sido víctimas.

Sin llegar a la Corte, ¿qué frenos hay ahora? ¿Que el presidente la observe?

Eso es lo primero. La verdad es que yo espero que, si el presidente tiene un mínimo de respeto por la justicia, por la lucha contra la impunidad, tiene que observar esta ley.

Si no, ¿qué queda?

Si no, queda ir a las cortes. Por otro lado, está el Tribunal Constitucional y habría que ir a la Corte Interamericana. Los familiares de Cantuta y Barrios Altos podrían pedir un tipo de acción penal, un amparo, un tipo de acción para la no aplicación de esa norma, lo mismo que los familiares de Accomarca, Cayara y los procesos judiciales que están en curso. Los congresistas podríamos hacer una acción de inconstitucionalidad y seguir avanzando en esta “lucha judicial”.

De otro lado, el presidente ha anunciado que no apoya el proyecto de bicameralidad como ha sido planteado, pero igual va a referéndum.

Primero, se lo dijimos. En la Comisión de Constitución, y también en el pleno del Parlamento, dijimos que ese proyecto anulaba la paridad y que, para nosotras y el Nuevo Perú, era una barbaridad, y que, además, metían de contrabando anular la cuestión de confianza que, en simple (porque la gente a veces se enreda), quiere decir que el presidente no puede cerrar el Congreso. Eso era un contrabando de marca mayor. Y esa barbaridad la aprobaron.

Y va igual al referéndum.

A mí me parece que está bien que vaya al referéndum y que la gente decida. Me parece que deberíamos confiar un poco más en la ciudadanía y que hagamos un esfuerzo porque la opinión pública y las organizaciones vivas de la sociedad entren a un debate sobre estas cuatro preguntas a las que tendremos que ir a contestar en diciembre. Y nosotros, en el Nuevo Perú, creemos que la consulta ciudadana empodera al ciudadano, lo hace ser consciente de que en sus manos están decisiones importantes, y que eso nos debe llevar a una reflexión mayor y eso quiere decir una Asamblea Constituyente. Hoy, avanzando al siglo XXI, a punto de llegar al Bicentenario, tenemos que hacer una reflexión como sociedad sobre qué tipo de estado necesita el Perú de hoy, y eso supone un nuevo pacto social, porque el que tenemos no va más.

¿Cómo imaginas la campaña del referéndum, que va a ser muy breve, además?

Yo, por ejemplo, voy a salir a decir que es fundamental decir “sí” a la segunda pregunta, que es la de financiación de partidos políticos. Y lo digo porque me parece sorprendente que hayamos logrado no solo que los partidos políticos entreguen información a ONPE y tengan que tener información transparente, que era lo que planteaba el señor Vizcarra, sino incluir responsabilidad penal y que ya no haya campañas millonarias, porque ya no van a poder pagar publicidad en la tele.

¿Cabe que el presidente de la República, que ya lo ha hecho de alguna manera al decir “las tres sí y una, no”, haga campaña personal por las opciones del referéndum?

Es un ciudadano. Tiene derecho a opinar. Lo que no tiene derecho es a usar recursos públicos. Pero sí puede pararse y dar su opinión. Y tiene derecho a decirle al Perú que la propuesta que él mandó ha sido modificada por el Congreso y que él está respetando la norma. Porque la norma es bien clara: el Congreso decide qué es lo que va a referéndum y él lo que hace es simplemente convocar.

¿Y cuál es tu opinión sobre el papel del premier Villanueva? En un principio se dijo que era filofujimorista…

Mira, creo que el señor Vizcarra y el señor Villanueva necesitan gobernar el Perú. Ahí sí habría que decirles, con toda sinceridad, que hay problemas muy serios en este gobierno que, claro, con esta coyuntura no se están viendo. El nivel de ejecución presupuestal es bajísimo.

Solo un 60 por ciento…

Es muy poco. Y creo que se equivocan el señor Villanueva y el señor Vizcarra, y hay que decírselos, con solo hacer una “oposición institucional” al fujimorismo y no entender que hay temas del modelo económico que no pueden mantenerse. La ley de hidrocarburos, que el fujimorismo está exigiendo aprobar, que vino de PPK, sigue en el Pleno. Y la podría retirar Vizcarra, pero no lo retira, porque sabría que es golpear a un lobby muy fuerte que es el lobby petrolero y el lobby del gas en el Perú.

¿Y cuál es la postura de ustedes?

En el tema institucional lo estamos apoyando, porque sí es importante fortalecer la democracia y las instituciones en el país, pero no podemos dejar de lado hacer una crítica en la cual la ley de hidrocarburos no se puede permitir, no se puede permitir que este gobierno se esté haciendo de la vista gorda ante problemas serios que tienen que ver con el modelo económico…

El tema minero, medioambiental, la ley de hidrocarburos, los emparenta también con Tierra y Libertad (sus exsocios políticos). ¿Hay coordinación ahí, algún nivel de reacercamiento?

No solamente con ellos, sino con muchas organizaciones políticas del espacio no solo de izquierda… En realidad, hay un sector muy grande de organizaciones sociales y políticas que se están cuestionando este modelo y, por tanto, sí es importante avanzar…

Bueno, pero, en el Congreso, son las dos únicas organizaciones que cuestionan el modelo… Ni APP, ni PPK, ni el Apra, ni el fujimorismo lo cuestionan…

Bueno, es que son la derecha. Pero tenemos varios problemas en el país que hay que enfrentar. El tema laboral es grave. Ahorita, la zona urbana, Lima Metropolitana en particular, tiene un nivel de desempleo muchísimo mayor al año pasado y está empezando a afectar a la juventud. Y eso requiere una reacción inmediata del Estado, que hasta ahora no está teniendo. ¡Y tiene que tenerlo!

