Sebastián Monteghirfo: Misterio vive en él

Para finales de los noventa, cuando tenía 12 o 13 años, Sebastián Monteghirfo ya había sido uno de los líderes de la Trinchera Norte. Pero no ‘Misterio’. Él fue ‘Rukely’.

A esa edad, Sebastián y su mejor amigo, Gianfranco, iban al estadio cada vez que jugaba la ‘U’, el equipo de sus amores, y allí, en la tribuna norte, en medio de los amigos de Gianfranco, que eran de la barra La Causa de San Borja, jugaban a ser ‘Misterio’ y ‘Rukely’.

‘Misterio’ se había matado de un balazo en mayo de 1997 y ‘Rukely’ lo había hecho en diciembre del año anterior. Para chibolos que salían de la pubertad, sin demasiados dilemas morales en la cabeza, aquellos dos eran héroes.

Dos décadas después, ahora que interpreta al cabecilla de la Trinchera Norte en Un misterio, una pasión, la obra teatral escrita por Aldo Miyashiro, Sebastián reflexiona sobre los límites de su fanatismo de aquellos años.

–Siento que yo pude haber sido como él –dice–. Me identificaba mucho con este amor por la ‘U’ y cómo en un momento dejas todo por liderar a la barra. Siento que me pudo haber pasado en algún momento si decidía hacerlo.

No llegó a cabecilla de la barra, ni siquiera a barrista. Pero hoy, de jueves a lunes, en el Teatro La Plaza de Larcomar, bajo la dirección de Juan Carlos Fisher, Sebastián se convierte en Percy Rodríguez Marchand, el mayor ícono de las barras bravas peruanas.

En esos momentos, durante tres horas corridas, 'Misterio' vive en él.

Historias potentes

Sebastián vio Un misterio, una pasión en 2004, poco después de que la exitosa obra de Miyashiro se hubiera estrenado y cuando él era un entusiasta estudiante del Club de Teatro de Lima. Esa noche, su profesor, el actor Pold Gastello, llevó a toda la clase al Teatro Julieta para que apreciaran el montaje del que toda la ciudad estaba hablando.

–Salí fascinado –dice–. Me fascinó la verdad, la intensidad, el texto, que era maravilloso, y el nivel de las actuaciones. Yo me creí que Carlos Solano era un vendedor de caramelos del Parque Universitario. Yo pensé que Haysen Pércovich era un pata que habían sacado de la cárcel para meterlo al elenco a que hiciera de Tyson. Lo que hacía Pietro [Sibille] era alucinante. Y Aldo [Miyashiro], y La Loca [la actriz Karen Tavera]. Yo me dije “este es el estilo de teatro que yo quiero hacer”.

El camino hasta llegar a hacer ese tipo de teatro le tomó algunos años.

Sebastián debutó en la televisión en 2006, en La Gran Sangre 3, en el papel de un periodista de investigación al que le cortaban la lengua.

En 2008 trabajó en la serie juvenil La Pre, una producción especial para él porque por primera vez hizo comedia y porque en ella conoció a su esposa, la actriz Stephie Jacobs.

También tuvo papeles en Operación Rescate, en La Perricholi y en Chico de mi barrio.

En 2017 inició una etapa de colaboraciones con la productora Del Barrio, de Michelle Alexander, que comenzó con la telenovela Solo una madre y que continuó con Mujercitas.

Y que este año lo llevó a protagonizar por primera vez una telenovela: Ojitos hechiceros, que se convirtió en la más vista en su horario y que lo ha hecho un galán popular, al punto que la gente lo saluda por las calles y lo llama con el nombre de su personaje: ‘Juli’.

Pero él dice que eso no es lo importante. Que él no siguió el camino de la actuación para ser famoso sino para contar historias potentes, con mensajes que calen en la gente.

Lo está haciendo en Un misterio, una pasión. Y lo hizo, antes, con una película notable: El evangelio de la carne (2013).

El 'Misterio' real

En El evangelio de la carne, Sebastián también encarnó a un barrista crema. Fue Narciso, líder de una facción de la Trinchera Norte que trata desesperadamente de sacar a su hermano menor de la cárcel. Él dice que para este papel no se preparó demasiado, entre otras razones porque pasaba por un bajón anímico y porque él ya tenía la experiencia de haber frecuentado la tribuna.

Pero para Un misterio, una pasión sí se preparó. Investigó la vida de Percy Rodríguez Marchand. Vio reportajes. Se reunió con amigos del difunto y visitó lugares donde había vivido experiencias intensas, donde había guerreado contra el Comando Sur, donde había sido herido, donde se ganó el respeto de su gente.

Sebastián conoció un poco más de la vida de ‘Misterio’, el pandillero salvaje que él y su amigo Gianfranco imitaban de mocosos. Supo que entró a la barra en 1989 y que cuatro años después, junto a otros tribuneros feroces como ‘Foreman’, ‘Payet’ y ‘Godzuki’ formó La Cúpula, grupo que derrocó a la directiva de la Trinchera Norte de entonces y lideró la barra durante un período corto, desorganizado y muy violento.

Supo que trabajaba vendiendo acciones en la Bolsa de Valores de Lima, pero que lo dejó cuando se metió de lleno a la barra. Que era huérfano de ambos padres y que había sido criado por sus tíos, con los que no tenía nada en común.

El texto de Aldo Miyashiro se basa en la vida de Misterio, pero modifica muchas cosas, no solo algunos nombres (‘Foreman’ es ‘Tyson’, ‘Curay’ es ‘Yutay’, etc.). Retrata una intimidad entre ‘Misterio’ y ‘Caradura’, un barrista asesinado cuando hacía pintas a su lado, que, según observaciones vertidas en algunas páginas web merengues, no fue más que una cordial amistad. Narra que ‘Misterio’ y su grupo fundaron la barra norte cuando, según los mismos testigos, el mérito le corresponde a otros.

Entonces, surge el peligro de confundir la ficción con la realidad. Adornar la historia. Intensificar el mito.

En una entrevista reciente, Sebastián dijo que veía al ‘Misterio’ de la vida real como una suerte de Robin Hood. Le pregunto por qué piensa eso.

–Porque era bastante justo. Se encargaba de alimentar a los chibolos. Hay un texto en la obra en el que él dice: "¿Quieren barristas tuberculosos? Cuando tú y yo estemos viejos, ¿quién va a guerrear con los cagones?".

La mirada de Sebastián, y el texto de Aldo, obvia el dato de que durante los años en los que ‘Misterio’ y los suyos dirigían la barra, la Trinchera Norte masacraba personas solo por llevar el polo de un equipo rival y cometía saqueos y pillajes a su paso. Se lo pregunto.

–Sí, es algo que lamentablemente ocurrió y que no entiendo. Yo no le echo la culpa a la gente sino a las autoridades, que no le dan la oportunidad a los chicos para desarrollarse.

Sebastián no cree que el mensaje de la obra sea glorificar la violencia de las barras ni el camino fanatizado que siguió el protagonista.

–Finalmente, ‘Misterio’ termina matándose... Ya sabemos qué camino era el correcto y cuál era el incorrecto.

La obra, hay que decirlo, es poderosísima. Divertida pero a la vez intensa. La interpretación de Sebastián es muy física, pero de una manera diferente a la interpretación física que tenía Pietro Sibille en el montaje del 2013. A Sebastián le daba miedo la comparación. Le dijo a Pietro, su amigo, que si lograba hacer solo el 3% de lo que él había hecho, sería feliz. El día del estreno, al terminar, Pietro se le acercó y le dijo que había hecho "el 103%". Y lo besó. Eso le quitó un gran peso de encima. Su actuación había funcionado. Misterio vivía en él. (O.M.)