Marco García Falcón, un mundo hecho de palabras

Un día un lector le escribió a Marco García Falcón y le habló sobre su novela Esta casa vacía. "En tu libro has contado mi historia", le decía. Y acompañaba el mensaje con una foto en donde se lo veía en una librería con una docena de ejemplares de la novela en bolsas. "Es para regalar a los amigos", le contaba.

No fue el único. Muchos otros lectores le escribieron para decirle que su novela había tocado fibras internas, echado luz sobre algunos episodios de sus vidas, logrado que se miraran introspectivamente. Y quizá no hay mayor premio para un escritor.

"Me alegra mucho cuando un lector me escribe. Por lo que dice Ribeyro: en cada lector, el escritor renace", reflexiona Marco, mientras tomamos un café. Hace un mes ganó con Esta casa vacía el Premio Nacional de Literatura y ahora hablamos sobre el libro y sobre el oficio de contar historias.

Esta casa vacía es la historia de Giovani Perleche, un hombre que debe trabajar muy duro para ganar dinero, pagar deudas y terminar de construir una casa. "Pero se da la paradoja de que mientras él construye esa casa, que es su signo de progreso, su vida se va destruyendo", explica Marco. La novela cuenta ese camino al despeñadero, pero dice mucho más.

En su relato el protagonista -que es además profesor de literatura- cuenta su historia en primera persona como una reflexión posterior a los hechos relatados. Y entonces el lector puede asistir, como en una película, a ese descenso a los infiernos del personaje y su intento por encontrar una luz que lo salve. La prosa de Marco fluye clara, ligera, precisa.

-Leyendo Esta casa vacía y tu última novela La luz inesperada encuentro que tus personajes se involucran en situaciones límite, pero en algún momento paran y podría decirse que se salvan.

-Algunos críticos han dicho que soy un escritor que busca epifanías, redenciones, porque en medio de todo lo malo mis personajes están buscando la luz, algo que dé sentido a sus vidas. Yo veo la vida un poco así. Soy un optimista consciente de la realidad, creo que este caos en el que vivimos no puede ser todo.

-Tus personajes se parecen a ti: la mayoría son escritores como tú...

-Son escritores, profesores, clasemedia, impulsivos y reflexivos al mismo tiempo, se parecen a mí, pero no son libros autobiográficos. Uso mucho la primera persona confesional que me interesa para captar al lector. Creo que mis narradores son como un yo hipotético donde la pregunta es, ¿qué pasaría si mis sueños o mis miedos se cumpliesen? No es la experiencia la que cuento, sino el límite de la experiencia.

Mapa literario

Marco García Falcón (Lima, 1970) hizo su debut literario con el libro de cuentos París personal (2002) y en él ya aparecían personajes y temas parecidos a los que ahora pueblan sus historias. Fue una aparición que no pasó desapercibida; uno de los mejores libros de ese año. Ahora, ese "maravilloso cuentario", como lo llamó un crítico literario, será reeditado y lo presentarán el próximo mes en la feria del libro Ricardo Palma.

Luego ha publicado cuatro novelas de media extensión: El cielo de Capri (2007), Un olvidado asombro (2014) y las dos cuyas portadas aparecen en esta página. "Vengo del cuento, no me gusta el ripio. Con el tiempo he aprendido que hay mecanismo de expansión y de concisión. Me gusta la media distancia. Si tengo para contar una historia de más largo aliento lo voy a hacer, pero jamás voy a estirar", explica.

Tiene novelas largas pero aun no siente que sean publicables porque no se nota su voz personal. "Siento que no existe la conexión con mis otros libros. Trato de que todos sean como piezas de un mismo mapa. Que haya una interconexión pero que también se abran a otras cosas", dice. Siempre escribe en la temporada en que no dicta clases -vacaciones- y en esos días sólo vive para la historia que lo obsesiona.

El Premio Nacional de Literatura, categoría novela, solo viene a confirmarlo como uno de los narradores más importantes de esta hora. Ha construido un mundo literario hecho con frases de sencilla belleza. Ha edificado una obra que, parafraseando una líneas de Esta casa vacía, lo llevará con seguridad a trascender a través del arte, a dejar una huella que persista.